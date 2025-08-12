Ekstremne temperature u Hrvatskoj, a bit će još gore: Šef DHMZ-a otkrio dolazi li osvježenje

I danas će biti sunčano i vruće, na Jadranu i vrlo vruće. U Dalmaciji povremeno umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita mjestimice s olujnim udarima, prijepodne će slabjeti i u Dalmaciji prolazno okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka zraka od 29 do 33, a na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 34 i 39 °C. Crveni meteolarm upljen je za kninsku, riječku, splitsku i dubrovački regiju. Idućih dana temperature idu još gore za par stupnjeva.
Od srijede do petka prema DHMZ-u bit će i dačje pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Povremeno umjerena naoblaka, osobito u četvrtak i petak u Lici i unutrašnjosti Dalmacije uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar u unutrašnjosti slab, povremeno i umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka na kopnu u postupnom porastu, a na Jadranu bez znatnije promjene te i dalje uz vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje.
"Sljedećih dana pretežno sunčano i opet gotovo posvuda toplije - danju vruće, u unutrašnjosti Dalmacije i vrlo vruće, u drugom dijelu tjedna uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Na Jadranu se nastavlja vrućina i upozorenje najvišeg stupnja na toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Ujutro slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Prevladavat će sunčano, u Dalmaciji uz prolazno umjerenu naoblaku.", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.
U središnjem Dnevniku HTV-a gostovao je Ivan Güttler, glavni čovjek u Državnom hidrometeorološkom zavodu. "Barem do petka ostaju upozorenja najviše kategorije za sve obalne regije. Nastavljaju rasti temperature i na kontinentu, aktiviramo u četvrtak žuto upozorenje za ostatak kontinenta", rekao je. Upozorio je i da treba paziti da se ne izazovu požari. "Postoji mogućnosti da na Veliku Gospu imamo oborine, ali do tada treba isto tako biti jako oprezan, vezano uz sprečavanje požara", kazao je.
Možete plašit ljude koliko god hoćete , ali dani su sve kraći !