Ekstremne temperature u Hrvatskoj, a bit će još gore: Šef DHMZ-a otkrio dolazi li osvježenje

I danas će biti sunčano i vruće, na Jadranu i vrlo vruće. U Dalmaciji povremeno umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita mjestimice s olujnim udarima, prijepodne će slabjeti i u Dalmaciji prolazno okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka zraka od 29 do 33, a na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 34 i 39 °C. Crveni meteolarm upljen je za kninsku, riječku, splitsku i dubrovački regiju. Idućih dana temperature idu još gore za par stupnjeva.

Od srijede do petka prema DHMZ-u bit će i dačje pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Povremeno umjerena naoblaka, osobito u četvrtak i petak u Lici i unutrašnjosti Dalmacije uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar u unutrašnjosti slab, povremeno i umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka na kopnu u postupnom porastu, a na Jadranu bez znatnije promjene te i dalje uz vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje.

"Sljedećih dana pretežno sunčano i opet gotovo posvuda toplije - danju vruće, u unutrašnjosti Dalmacije i vrlo vruće, u drugom dijelu tjedna uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Na Jadranu se nastavlja vrućina i upozorenje najvišeg stupnja na toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Ujutro slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Prevladavat će sunčano, u Dalmaciji uz prolazno umjerenu naoblaku.", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

U središnjem Dnevniku HTV-a gostovao je Ivan Güttler, glavni čovjek u Državnom hidrometeorološkom zavodu. "Barem do petka ostaju upozorenja najviše kategorije za sve obalne regije. Nastavljaju rasti temperature i na kontinentu, aktiviramo u četvrtak žuto upozorenje za ostatak kontinenta", rekao je. Upozorio je i da treba paziti da se ne izazovu požari. "Postoji mogućnosti da na Veliku Gospu imamo oborine, ali do tada treba isto tako biti jako oprezan, vezano uz sprečavanje požara", kazao je.