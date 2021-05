Milanović: Hrvatska će brzo isplivati kao dobra Europska država u kojoj je lijepo živjeti

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović svoj je obol u demokratizaciji društva dao i kao premijer i kao lider oporbe. U prvoj petini njegova predsjedničkog mandata dva mu se poteza ističu kao ključna, a čiji je smisao upravo gradnja boljeg i uspješnijeg društva – netoleriranje ustaškog pozdrava i napori da se pripadnici srpske manjine u Hrvatskoj osjećaju kao u svojoj državi. U intervjuu govori o tome koliko smo otišli naprijed, je li optimist u pogledu budućnosti, ali i što vidi kao dobar recept za uspjeh.

Ove godine obilježavamo tri desetljeća hrvatske neovisnosti. To je i malo i puno. Jesmo li se kao društvo poboljšali, idemo li naprijed u svom razvoju?

Idemo mi ipak naprijed, s posebnim obzirom na važnu činjenicu da smo se morali u jednom trenutku vratiti unatrag. Naša država i društvo prošli su kroz pravi rat početkom 1990-ih godina. Gotovo cijelo desetljeće bilo je obilježeno ratom i stradanjem. Kroz takvu vrstu nevolje nije prošla ni jedna druga država, odnosno nacija koja je danas integrirana u Europsku uniju. Kad se svi punti zbroje, još smo mi i dobri.

Čime ste posebno zadovoljni?

Dosta smo ipak otvoreno društvo, u smislu otvorenosti za ideje i vrijednosti od kojih ni jedna nije dominantna. Nikada nitko nije bio dominantan i, u okviru nekakvog šireg političkog spektra, ideologije i vrijednosti ipak su gravitirale prema centru.

Kažete, otvoreno smo društvo. Neki bi rekli da smo društvo koje se oko svega dijeli. Nema teme koja nas neće podijeliti?

Pogledajmo svoje susjede, neka druga europska društva, SAD… i shvatit ćemo da nismo ništa ni lošiji ni bolji od drugih. S naglaskom da smo mi vrlo homogeno društvo u smislu etničke i konfesionalne pripadnosti.

Ali je isto tako činjenica da nemamo konsenzus o mnogim bitnim stvarima. Nema dogovora ni o tome kada slaviti Dan državnosti, nema konsenzusa ni o prvom hrvatskom predsjedniku?

Ne možete imati konsenzus o stvarima koje su još uvijek svježe. Konsenzus u politici nije oblik upravljanja. Sabor funkcionira kao predstavnička demokracija u kojoj se odlučuje većinom, a ne konsenzusom. Mislim da imamo konsenzus o prirodi Domovinskog rata i hrvatske borbe, koja je bila pravedna i ispravna.

A o ulozi prvoga predsjednika Franje Tuđmana? Ubraja li se on, unatoč svim „ali“, ipak u „malo dobrih ljudi“?

Come the time, come the man. Bilo je takvo vrijeme i u tom vremenu Tuđman je bio optimalan izbor, i to izbor građana. O tome sam govorio puno puta i ne vidim razloga da išta dodajem.

Jesu li građani danas dovoljno svjesni i uloge Ivice Račana?

Njegova je uloga bila važna i pozitivna. Ima ljudi u hrvatskoj politici, možda ne na samom vrhu, ali koji su i dalje prisutni i imaju određen utjecaj, a čija je uloga bila loša, ponekad i patogena. Ne bih ih posebno isticao. Dovoljno su istaknuti. Tuđman i Račan ključni su ljudi, plus i jedno kratko vrijeme Jadranka Kosor, koja je pokušavala voditi modernu, otvorenu i integracijsku politiku, ali za to nije imala pravu publiku u pravo vrijeme.

Vi ste u ova tri desetljeća dali svoj doprinos kao premijer, ali i lider oporbe. Čime ste u svom mandatu zadovoljni, a što biste voljeli da ste učinili drugačije, i što ste propustili učiniti?

Neke su vrijednosti trajne, ali kontekst je u politici gotovo jednako bitan. Naš je kontekst bio enormna, preduboka financijska i ekonomska kriza u kojoj je novac bio neopisivo skup, a danas je neopisivo jeftin. I to je sva razlika, ali je golema razlika, veća od neba. U tim okolnostima moja je vlada provodila aktivnu politiku otvorenog društva i uključivosti, tolerancije i snošljivosti, i u tome je imala strahovit, destruktivan otpor oporbe. A u području onoga što je jako važno, a to su javne financije, moja je vlada ostavila do tada neviđen red.

Proračunski suficit, pozitivna platna bilanca, aktivne porezne mjere na koje se nastavlja sve ovo što se sada radi, i sustav fiskalizacije koji je uveo nepovratan red u hrvatske javne financije i sustav plaćanja. To su male, ali velike stvari. I na kraju, obračun s dijelom bankarske oligarhije donošenjem zakona o konverziji kredita u švicarskim francima, koji je doslovno spasio desetke tisuća hrvatskih obitelji i koji financijska oligarhija, pored sveg novca kojim raspolaže, nije uspjela osporiti ni oboriti niti na međunarodnim pravnim tijelima. Povukli su se i to je bio pravi trijumf hrvatske države. I na samom kraju, prelazak iz prave depresije, u kojoj smo zatekli hrvatsku ekonomiju, u sasvim solidnu ekspanziju i rast u posljednjih pet kvartala moga mandata. Onima koji su došli nakon mene sve drugo je bila obična kamilica.

Žalite li za nečim?

Ne žalim. Vidim da je bilo i drugih mogućnosti i možda nekakvih i propusta, ali o tome neka govore analitičari.

Bili ste premijer kad je Hrvatska ušla u EU. Je li ulazak u EU posljednji veliki cilj o kojem smo uspjeli postići konsenzus?

Ne možete imati konstantno velike povijesne ciljeve, jer to devalvira vrijednosti velikih ciljeva. Uredna država u smislu administracije, centralna, regionalna i lokalna, koja će se rasprostrijeti da bi iskoristila, a ne povukla, svaki euro koji nam po inerciji stoji na raspolaganju u EU – to je premija ulaska u EU. Cijena je stanoviti gubitak samostalnosti u donošenju nekih odluka. Ako takvu premiju ne uzmeš iz „osiguravajućeg društva“, uzalud si tamo.

Je li EU samo novac koji možemo povući?

Za mene je trenutačno prije svega novac. Vrijednosti i tako divergiraju i skaču i vidimo da se stvari mijenjaju u odnosu na stanje koje je bilo 1990-ih godina.

Kada smo ulazili u EU, znalo se otprilike što se smatra europskim vrijednostima?

Otprilike je dobra riječ. To su predstavnička demokracija i vladavina prava. U okviru toga kreću se države, ali i razvijaju različite stilove i izražajna sredstva. Ali sve je to klasični oblik drame koja može biti i obična, građanska drama, komedija ili farsa. Tragedija ne smije biti.

Bismo li ušli u EU da je recimo 2012. kod Jasenovca osvanula ploča s pozdravom „Za dom spremni“?

Vjerojatno ne bismo ušli, kao što ne bismo ušli da se Ivo Sanader nije dosta energično pozvao na jedan vrlo opći članak Ustava i micao i smicao fašistička i nacistička obilježja po nekim hrvatskim varošima.

Vi ste već dva puta morali otići s dviju komemoracija zbog ZDS. Mislite li da je vrijeme da se to pitanje konačno i zakonski riješi, jer je očito da s tim imamo problem i nakon 30 godina?

Rekao sam vrlo jasno što o tome mislim i kako ću se ponašati. Radije bih da nisam morao otići. To je, srećom, sve više rezervatski tip ponašanja i ima ga sve manje u Hrvatskoj.

Jedno vrijeme takvog ponašanja nije ni bilo?

Uvijek je bilo. Vratilo se 2012. zahvaljujući borbi kruga ljudi za vlast pod svaku cijenu. A mi znamo kako je u hrvatskoj povijesti završavalo kada se vlast ili država htjela pod svaku cijenu. Nije dobro završavalo. Ni počinjalo. Je li vrijeme da se to zakonski riješi? Jest, to sam rekao i nemam tu što dodati. Njegujemo li „paradni antifašizam“? Ne. I to govorim često i ponavljat ću, jer u to vjerujem i jer to vidim. Činjenica je da je hrvatski narod, odnosno naši građani, stanovnici, jedna vrlo skeptična politička zajednica. A skepsa je dobra ako ne dovodi do paralize akcije i ne postaje reakcija i paničan strah od akcije. Hrvatski politički narod je i liberalan i racionalno tradicionalan, ponekad i konzervativan. Konzervativan, dakle skeptičan čovjek imat će neka temeljna uvjerenja, ali neće nasjedati na prvi krik, urlik, galamu i prvi impuls.

Tako da hrvatski birači sve ove godine balansiraju dosta uspješno. A život, politika i nacija jesu balans. Kao i tijelo: balans tvari, energije, minerala, bjelančevina, masti, ugljikohidrata. Društvo nije stroj kao automobil, društvo je tijelo. Kakvi su nam hrvatsko-srpski odnosi? Ljetos u Kninu rekli ste da ćete dati sve od sebe da budu i bolji. Rekao sam ja to puno puta od 2006. do danas. Moja je politička putanja dugačka. Naprosto, ostavila je trag. Odnosi sa Srbima u Hrvatskoj su dobri i u tome vidim i svoje kontinuirano djelovanje i vidim plodove tog rada. Neki drugi imali su oscilacije toplo-hladno, crno-bijelo. Ja sam tu bio kontinuirano. I vidim plodove tog rada. Hoće li tako i ostati? Mislim da hoće. Hrvati i Srbi dva su vrlo bliska naroda i nacije. Mi ustvari nemamo bližeg naroda ili nacije od Srba i Crnogoraca. I to nije samo jezik, to su i zajednička povijest, i zajedničke traume, i nevolje koje smo jedni drugima – neki više, a neki manje – uzrokovali. I ti su odnosi u konstantnom komešanju, ali su ipak bolji nego što su bili. Teško je biti lošiji nego što je to bilo kad je izbio rat, i kad smo napadnuti, pa i u nekim periodima nakon rata. Stvari ipak polako napreduju.

Kad smo ulazili u EU, rekli ste da najvažniji strateški cilj mora biti razvijanje intelektualne znatiželje. Povežimo to s reformom obrazovanja koju ste željeli provesti kao premijer, ali od svega je na kraju ostalo malo. Je li to nešto o čemu je vrijedno postići dogovor?

Moja je vlada donijela strategiju razvoja znanosti i obrazovanja koju je Sabor prihvatio. Čak i opozicija. Nedavno sam bio u tvrtki Infobip u Vodnjanu. To je čudo. U jednoj tako maloj sredini, relativno bogatoj za naše uvjete, ali tek odnedavno, stasala je na idejama nekolicine ljudi jedna globalna korporacija čija se burzovna kapitalizirana vrijednost mjeri, vjerujem već sada, u milijardama dolara. Na znanju, ne na cigli i žbuci. To je intelektualna znatiželja, to je predvodništvo, pionirstvo.

A i sami ste kazali da im država nije odmagala. Je li to recept za uspjeh?

Jest. Ne smetaj i pomozi koliko možeš. Fascinantno je kad razgovarate s tim ljudima i vidite gdje su sve bili posljednjih 15 godina i po kojim su se gudurama potucali svojom voljom da bi sklopili poslove. Tu država ne može ništa.

Je li nam zato pravosuđe loše, jer država voli imati „šapu“ na njemu?

Ne država. Ni šeksologa više nema u tolikoj mjeri. Stvari se pomalo mijenjaju. Ono što uvijek prijeti jest da se u pravosuđu formira i okošta jedno društvance, neki boy’s club koji bez ikakve odgovornosti prema javnosti ima nekontroliranu vlast i utjecaj. I koje gotovo nitko ne nadzire, a najmanje birači. Takvo što nije neovisnost, to je samovolja.

Što učiniti s tim u vezi s obzirom na to da mnogi smatraju pravosuđe korijenom problema iz kojeg sve izvire?

Naše je pravo i dužnost da to uredimo kako hoćemo. Ne postoji jedinstven europski model. Rješenja se bitno razlikuju. A ustavnopravno gledano, najlošija su u nekima od najbogatijih starih članica. Ali ovdje ću stati jer sam prisegnuo da ću štititi i braniti postojeći Ustav. Moj posao nije da ga mijenjam. Ali branit ću ga svom silinom i vrlo direktno.

Treba li ga mijenjati?

Već sam vam rekao. Da smatram da je loš, nedemokratski ili despotski, ne bih se nikad kandidirao za predsjednika države čiji Ustav moram štititi.

Vidite li pokušaje da vam se ovlasti ograniče, umanje?

Oni su očiti, loše prikriveni, traljavi i besmisleni. Te male i s razlogom ograničene ovlasti neka oni kojima smetaju izbace iz Ustava. Dok su u Ustavu, koristit ću ih.

Zalagali ste se svojedobno za to da se predsjednika bira u Saboru?

Spominjao, ali se nisam zalagao.

Jeste li se predomislili?

Ono što sam govorio mislim i sada, ali već sam vam rekao – hrvatski ljudi izabrali su me po postojećem Ustavu.

Jeste li u ovih godinu dana kao predsjednik možda ipak shvatili da još nije vrijeme za izbor predsjednika u Saboru, da predsjednik ima prostora biti korektivni, a ne samo konstruktivni faktor, što je suprotno od onoga što ste rekli da ćete biti u inauguracijskom govoru?

Mislim da su moji prethodni odgovori bili vrlo jasni.

Znači, predsjednik ipak mora biti korektivni faktor?

U nekoj manjoj mjeri mora, ne može pobjeći od toga. Naprosto, uvijek postoji mogućnost da neka obična saborska većina, sklepana s konca i konopca, žetonima i bombonima, donese zakon koji je neustavan, odnosno direktno protuustavan. To su ljudi s imenom i prezimenom koji mrtvi hladni dižu ruke za neki Vladin prijedlog. Kako da se držim prisege da ću se „brinuti za poštivanje ustavnopravnog poretka“, kako da to radim? Da pišem Šeksovim kumovima? Kolinda Grabar-Kitarović je na odluku Ustavnog suda o neustavnosti Ovršnog zakona čekala cijelu vječnost. Ivo Josipović također. Predsjednik Republike nije ustavnopravni referent, odnosno korespondent. To je posao opozicije i drugih zainteresiranih strana i stranaka.

Jeste li optimistični s obzirom na sve i kako vidite budućnost Hrvatske?

Uvijek sam bio optimist. Katkada prema granici naivnosti, ali nikada do te granice, a kamoli preko nje. Optimist sam jer vidim da imamo snage, energije, žilavosti. I pameti. Hrvatska će sigurno i prije nego što mnogi misle isplivati kao čista, sjajna i dobra europska država u kojoj je lijepo živjeti. Zahvaljujući njezinim ljudima, ali i prostoru u kojem imamo sreću živjeti. Nema nas mnogo, niti će nas ikada biti mnogo. Ali kada shvatimo da to nije prokletstvo, nego čak i određena prednost, sazret ćemo kao nacija. Nas četiri milijuna možemo napraviti mala čuda. A za malu zemlju mala čuda i dalje su čuda.

