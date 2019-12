'Desnica je opasna za zemlju. Ne bi bilo dobro za Hrvatsku da Škoro postane predsjednik'

Prije godinu dana o SDP-u se razgovaralo kao o stranci koja je doslovce pred raspadom, a o njenom šefu kao o političkom mrtvacu. Danas Davor Bernardić iza sebe broji odličan rezultat na EU izborima, samouvjereno tvrdi da će SDP dati i novog predsjednika države Zorana Milanovića, ali i da će nakon parlamentarnih izbora lijevo-centristička opcija biti ta koja će sastavljati novu vladu.

Iza vas i SDP-a dramatična je godina?

SDP 2019. godinom može biti zadovoljan, ali građanima, nažalost, nije donijela ništa dobrog. Pada životni standard, troškovi života rastu, plaće ne rastu, mirovine su male, liste čekanja u bolnicama su sve duže, nepravda se osjeti na svakom koraku, a korupcija izjeda društvo. Uza sve to, HDZ-ova Vlada u ove tri godine nije provela ni jednu jedinu reformu. Odustala je i od smanjenja PDV-a za jedan posto, bez obzira na obećanja. Što se tiče SDP-a, iza nas je godina kojom možemo biti zadovoljni, godina okupljanja u kojoj smo, u svakom smislu, pokazali da je zajedništvo i suradnja put uspjeha SDP-a, a onda i Hrvatske. U naše smo redove vratili Ivu Josipovića i njegovu stranku Naprijed Hrvatska, na listi za EU izbore pridružila nam se Mirela Holy koja je i predsjednica Savjeta za zeleni razvoj, stalno smo u dijalogu sa sindikatima i organizacijama civilnog društva, predstavljali smo naše politike i rješenja za rast plaća i mirovina, za spas poljoprivrede, za konkurentniji turizam, za borbu protiv korupcije.

Upravo su EU izbori i vas i stranku vratili u život?

Bili su važna točka u životu stranke, a dobar rezultat je plod mukotrpnog rada, organizacije, kvalitetnih kandidata, njihovih obilazaka terena, ali i najboljeg programa koji smo predstavili i rezultata koje su SDP-ovi europarlamentarci imali. Taj uspjeh stvorio je i pretpostavke za uspjeh našeg predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića.

Rezultat je i da ste vi preživjeli vlastitu političku smrt?

Politika je kao i život, puna uspona i padova. Borac sam, nikad ne odustajem. Isto kao što SDP nije odustajao kad je bilo najteže. To je i priča o ljudima u SDP-u, koji su hrabri, odlučni, koji slijede svoj put, koji nikad ne odustaju i koji daju ono najbolje od sebe za dobrobit građana.

Može li gubitak predsjedničkih izbora opet dovesti do poremećaja u SDP-u?

Ne. Čvrsto vjerujem u pobjedu Zorana Milanovića. Nama je sasvim svejedno s kime će biti u drugom krugu. Vjerujem u njegovu pobjedu i u relativnu pobjedu već u prvom krugu. Pozivam sve građane da u što većem broju izađu na izbore kako bi smanjili mogućnost krađe glasova. Kao što smo mogli vidjeti, na pojedinim izborima glasali su i mrtvi, imali smo sumnji u ispravnost izbora i zato je SDP i predložio izmjene Zakona o izboru predsjednika države, koje su vladajući odbili.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Malo ste zakasnili, izborni se zakoni ne mijenjaju u izbornoj godini?

Predložili smo ga prije pola godine. A objašnjenje Vlade da je izborna godina i da se pravila tada ne mijenjaju nije točna jer su i sami promijenili Zakon o financiranju izborne kampanje kako bi mogli osigurati velika sredstva HDZ-u za EU izbore. Iako im novac nije na kraju pomogao. U Hrvatskoj je najviše stranačkih gradonačelnika i načelnika iz HDZ-a, a oni su ti koji imenuju članove biračkog odbora. Zato smo predložili da se članovi biračkih odbora biraju kao i na europskim i parlamentarnim izborima, zbog veće kontrole. I da se pri preuzimanju listića potpiše izborna lista. Na taj način krađa glasova postaje rizičan pothvat jer se za krivotvorenje potpisa može kazneno odgovarati.

S obzirom na to da ste osigurali dovoljan broj promatrača, od krađe ovaj put neće biti ništa.

Hvala našim aktivistima, njih 13 tisuća, koji će pokriti sva biračka mjesta, ali to bi trebalo urediti zakonom za budućnost, kako bi izborni proces bio puno transparentniji i pravedniji.

Jesu li se ovi izbori pretvorili u bitku za HDZ?

Ja unutarstranačke probleme u HDZ-u neću komentirati.

A činjenicu da se oko Miroslava Škore okupila kompletna desnica, Most. Podsjeća li vas to na atmosferu iz 2015. kada je na jednoj strani bila Karamarkova Domoljubna koalicija, a s druge strane Milanovićeva Hrvatska raste?

Sama činjenica da Škoru podržava ekstremna desnica, čiji su stavovi poznati Hrvatskoj, za mene nije dobra, kao što ne bi bilo dobro ni za Hrvatsku i njezin ugled u svijetu kada bi Škoro postao predsjednik. Stavovi desnice su opasni za manjine, za drukčije, relativiziraju fašizam…

Škoro je, znači, opasan?

On trenutačno ima funkciju glasnogovornika tih i takvih politika, kao što Plenković ima funkciju glasnogovornika Kolinde Grabar-Kitarović. Takvi stavovi za Hrvatsku, koja želi biti normalna, uređena, demokratska država, jednostavno nisu dobri.

Hoće li to biti dovoljan signal za uzbunu lijevoj i centrističkoj Hrvatskoj prvo 22. prosinca, a onda i 5. siječnja?

Mislim da građani prepoznaju da takvi vuku Hrvatsku u prošlost, a ne u budućnost i da to nije dobro za nas i našu djecu. Vjerujem da će građani reći “ne” crnoj Hrvatskoj. Osim što imaju loš životni standard i osim što nema reformi i osim što trpimo svaki dan birokratsku neefikasnost, građani su izgubili povjerenje u institucije ove zemlje jer vide nepravdu na svakom koraku.

Vide kako majke sreću silovatelje i nasilnike nad njihovom djecom na cesti, vide kako se korumpirani moćnici skrivaju u BiH i izbjegavaju ruku pravde, vide kako oni koji posluju pošteno moraju plaćati kazne za banalne stvari, dok oni koji su moćni i nedodirljivi za svoje grijehe državi ne plaćaju ama baš ništa. Građani ne vjeruju Vladi, predsjednici države poznatoj po aferama i skandalima, ne vjeruju DORH-u jer vide da nikad nije bilo više korupcije, a manje rada državnog odvjetništva i ne vjeruju u pravosuđe u kojem je postalo normalno da pojedini suci ne moraju odgovarati pred zakonom, da ne dižu sudski poziv i da napreduju umjesto da se protiv njih vode stegovni postupci.

Kažete da je predsjednica poznata po skandalima i aferama. Kako gledate na njezin odnos sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem?

Mislim da se na funkciji predsjednice države nije najbolje snašla i nije dala nikakav doprinos. Dapače, srozala je ugled toj funkciji. I mislim da će imati prilike nositi mu kolače, ali to više neće činiti kao predsjednica. A što se njegove podrške tiče, ona je dio dogovora Plenkovića i Bandića kojim se ta korumpirana Vlada održava na vlasti uz pomoć Bandićevih ruku, dok s druge strane Bandić dobiva podršku za svoj GUP.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Upravo su k Bandiću ove godine prešli mnogi iz SDP-a. Kako ćete sastavljati liste za parlament, s obzirom na to iskustvo?

Ti ljudi koji su napustili ne samo SDP nego izdali svoje birače rekli su sami najviše o sebi. SDP će, kao i na EU izborima, sastaviti najbolje liste, ponuditi najbolje kandidate za Hrvatsku, ljude koji imaju integritet i koji su, što je izrazito važno, spremni raditi u interesu građana i provesti nužne stvari koje moramo napraviti u Hrvatskoj, a to je rast životnog standarda i borba za pravdu.

Vi nećete imati žetončiće?

Nećemo.

Iduće godine su i parlamentarni izbori. Što SDP obećava svojim biračima?

Imamo naš plan za rast plaća i plan za rast mirovina i od toga ne odustajemo. Našim planom za rast plaća one bi porasle za više od 700 tisuća zaposlenih dok našim planom rasta mirovina one mogu biti veće i za 300 kuna. Iduće se godine, dakle, potpuno fokusiramo na rast životnog standarda, pogotovo naših umirovljenika koje je ova Vlada zaboravila, od kojih mnogi žive na rubu siromaštva, koji su radili cijeli život, a danas ne mogu kupiti ni čokoladu unucima. Imamo plan i za porezno rasterećenje najpropulzivnijih gospodarskih sektora u Hrvatskoj. Svjedoci ste da je naš turizam danas opterećen najvećim nametima u Europi. A vrlo važna stavka programa je i borba za pravdu i borba protiv korupcije.

Okupili ste i tzv. antikorupcijski savez koji je povezao SDP, HSS i HSU. To je zapravo platforma za parlamentarne izbore?

Nije to još koalicija, ali može biti temelj. Mi smo trenutačno sto posto fokusirani na predsjedničke izbore, cilj je da naš kandidat pobijedi, a odmah nakon 5. siječnja krećemo u pripremu SDP-a za parlamentarne izbore. Zasad smo u razgovorima najdalje otišli upravo s HSS-om i HSU-om, ali spremni smo razgovarati sa svim strankama s kojima dijelimo svjetonazor. U kontaktu smo i s IDS-om. Nismo u fazi potpisivanja koalicijskih sporazuma.

Kada očekujete parlamentarne izbore?

Ne mogu to procijeniti. Ali mi se čini da je svaki dan ove Vlade novi izgubljeni dan za Hrvatsku budući da nije provedena ni jedna reforma. Pardon, jedna jest i na tome moram čestitati Vladi, to je reforma blagdana i praznika. Od toga će građani zaista živjeti bolje. I uvijek kad nemaju odgovore na ključne probleme u zemlji, bave se trivijalnim temama.

Osvojite li vlast, može li se opet očekivati promjena blagdana?

Vjerojatno će se o tome razgovarati, ali ta tema nije visoko na listi naših prioriteta jer nam je cilj bolji standard građana i borba za pravdu, a to uključuje borbu protiv korupcije i reformu pravosuđa. Ne znam je li poraznija činjenica da je pola Vlade ovo ljeto moralo otići zbog sumnje na korupciju ili da se ta ista Vlada još održava na vlasti zahvaljujući političkoj korupciji u Saboru. Čak 28 zastupnika promijenilo je dres i to jednostavno nije volja građana. Ti su ljudi izdali svoje birače i naravno da ono što smo i prije govorili i na čemu inzistiramo jest to da se odluka o tome tko će voditi Hrvatsku mora prepustiti građanima. Zemlja ne smije biti talac pojedinačnih karijera.

Ima li SDP ljude s kojima bi sutra mogao voditi državu, neka nova lica. Tko su budući ministri?

Mi ne dijelimo fotelje, mi radimo politike. I kroz te politike predstavljamo i naše ljude na koje ozbiljno računam poput predsjednika Središnjeg savjeta Branka Grčića, predsjednika Savjeta za gospodarstvo Josipa Tice, šefa Savjeta za socijalnu politiku Davorka Vidovića, za zdravstvo Danka Vrdoljaka, za obrazovanje Nevena Budaka, za visoko obrazovanje, znanost i inovacije Emila Tafru, za financije i državni proračun Danijela Ferića, za sport Ratka Štritofa, za lokalnu samoupravu Ivana Koprića, za međunarodne odnose Joška Klisovića, za sigurnosnu politiku Antu Kotromanovića, za politički sustav Josipa Kregara, za poljoprivredu Dražena Kurečića, za prostorno planiranje Vinka Grgića, za zeleni razvoj Mirelu Holy. A tu su i mnogi uvaženi članovi poput, primjerice, Borisa Lalovca ili Zvonka Mršića…

Je li točno da želite privući u svoje redove i Borisa Jokića, bivšu pravobraniteljicu za djecu Ivanu Milas Klarić…

SDP kroz svoje savjete svaki dan okuplja sve više ljudi koji u javnom životu imaju svoja postignuća. Volio bih u SDP-u, naravno, i ljude poput njih.

Priča se da ste inicijalni razgovor već obavili?

Ne prepričavam takve razgovore. Dobro poznajem Borisa Jokića i druge istaknute pojedince koji u svjetonazorskom smislu jesu bliski SDP-u i koji svojim radom mogu pomoći Hrvatskoj. Ovdje nije stvar u SDP-u, nego se radi o budućnosti naše zemlje. Jer kao što znate, još jedna reforma koja je u Hrvatskoj propala je reforma obrazovanja.

Idete s opozivom ministrice obrazovanja Blaženke Divjak. Zašto ste nju adresirali kao glavnog krivca u priči o štrajku učitelja, a ne premijera?

Štrajk je kulminacija svih problema u obrazovnom sustavu. Ministrica je na funkciji već treću godinu i u tom periodu obrazovna reforma ne postoji. Kao što su rekli i sami učitelji, svela se na javnu nabavu jeftinih tableta od kojih pola njih ne radi, te na prepucavanje između premijera i resorne ministrice. Odustalo se od stvari predviđenih strategijom razvoja obrazovanja, od devetogodišnjeg obveznog obrazovanja, vrednovanja i ocjenjivanja, promjene državne mature, rada s darovitom djecom i djecom s invalidnošću…

Možemo zaključiti da obrazovna reforma ne postoji jer su učitelji demotivirani i ogorčeni što su i pokazali dugim štrajkom. Ministrica Divjak nije bila na razini zadatka. Prvo je bila malo za sindikate, pa malo za Vladu, a kad su im zaprijetili izbacivanjem iz Vlade, onda je HNS, kao što to obično i biva, između učitelja i svojih fotelja odlučio zadržati svoje fotelje i tada je prestao braniti stav sindikata.

Niste li opozivom zapravo spasili Divjak. Sad je tek Plenković mora braniti?

Bit će zanimljivo gledati kako će je braniti licemjeri koji su je napadali, iz redova Vlade i HDZ-a.

Koji je to opoziv po redu koji SDP pokreće?

SDP kao vodeća stranka opozicije mora biti korektiv Vladi i ukazivati na sve ono što Vlada loše radi. Većina ministara na koje smo upozoravali i govorili da zbog njih Hrvatska trpi veliku štetu danas su bivši ministri. Od ministra Barišića, Dalić, Kuščevića, Tolušića, Marića, Žalac. Otišao je cijeli niz ministara za koje je SDP inicirao smjenjivanje. To pokazuje da smo bili u pravu.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Imate li vi pravo upirati prstom u nekoga s obzirom na svoj problem sa stipendijom?

Ja sam stipendijom stjecao znanja i to mi je pomoglo u životu i karijeri. Volim nova znanja i volim se obrazovati.

Lijepo je raditi na sebi, ali znanje često jako puno košta?

Da, to je istina, ali za taj konkretan čin primanja stipendije Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa nema ni kaznu. A za ono što su oni koji me napadaju osumnjičeni ide se u zatvor.

Biste li danas jednako postupili ili biste prvo pitali Povjerenstvo smijete li uzeti stipendiju?

Danas bih se prije dobivanja stipendije konzultirao s Povjerenstvom. Doduše, tad nisam bio predsjednik SDP-a.

Bili ste saborski zastupnik, dakle dužnosnik?

Danas, s pozicije šefa SDP-a, vjerojatno bih, kad je u pitanju stipendija, bio nešto oprezniji. Samo za razliku od onih koji me napadaju, ja nisam ništa ukrao. Tu tezu preko medija guraju oni koji su nosili crne torbe za Sanadera, koji su pašnjake mijenjali u građevinske zone, pogodovali sami sebi izmjenama GUP-a, parkirali mercedese sebi u dvorište, koji ne znaju odakle im skupocjene vile koje nisu prijavili u imovinskim karticama.

Više ste puta odbacili veliku koaliciju kao opciju, ali što ako nitko ne bude mogao do 76 ruku u Saboru nakon izbora?

Vjerujem da ćemo uspjeti sastaviti stabilnu vladu jer SDP ima trenutačno najveći koalicijski potencijal, a jedina prava anketa su izbori. Mislim na sve stranke s kojima možemo surađivati, a to su u ovom trenutku sve stranke lijevo-liberalnog spektra. Koalicija s HDZ-om ne dolazi u obzir. Nju s gnušanjem odbacujem. Nema koalicije sa strankom koja sjedi na optuženičkoj klupi i čiji je bivši šef optužen za ratno profiterstvo. Neću odgovarati na hipotetska pitanja, ali kada bi doista došlo do pat-pozicije na izborima, išlo bi se ponovno na izbore, kao u Španjolskoj.

I onda biste nakon njih imali veliku koaliciju?

U Španjolskoj nije bilo tako, već su socijaldemokrati sastavili Vladu.

A njemački scenarij?

Mislim da je on pokazao koliko je velika koalicija bila pogubna za SPD, a nije donijela ništa dobro za njemački narod. Hrvatska još nije spremna za takve eksperimente. Budite sigurni, dok sam ja predsjednik SDP-a ta opcija nije moguća.

Je li i Mislav Kolakušić potencijalni partner SDP-a?

Teško je govoriti o Mislavu Kolakušiću jer o njegovu radu malo znamo. Govori mnogo, a nismo vidjeli ništa. Kolakušić primjenjuje opasni populizam. Inzistira na programu antikorupcije, a ne vidite ni jednu mjeru, zakon, što predlaže. Mi predlažemo reformu pravosuđa da spriječimo učestalo tjeranje sudskih procesa u zastaru, da bude brže i lišeno političkog i bilo kakvog drugog pritiska. Sudska praksa mora postati ujednačena, ali i suci ubuduće moraju pokazivati kako su stekli imovinu. Ne smiju biti nedodirljivi, svete krave.

Što je s vašim sporom s Antom Ramljakom?

Tužba je na Vrhovnom sudu. Agrokor i dalje ostaje majka svih afera u Hrvatskoj. O tome će se još pisati u budućnosti.

Zasad jedino vi imate tužbu.

Polako. Istina je baš kao i pravda – spora, ali dostižna.