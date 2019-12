Građani biraju između normalne i građanske Hrvatske ili ekstremno desne i populističke

Oporbene stranke koje podržavaju predsjedničku kandidaturu Zorana Milanovića – SDP, HSS, GLAS-a, IDS, HSU, Demokrati, SNAGA, Hrvatski laburisti i nezavisni zastupnici poput Bojana Glavaševića - poručili su danas da je Hrvatska na prekretnici, te da građani 22. prosinca na izborima biraju između normalne i građanske Hrvatske ili ekstremno desne i populističke. Iza nas je još jedna izgubljena godina za Hrvatsku, a pogotovo za građane kojima se ove godine nije dogodilo ništa dobro, kazao je predsjednik SDP-a Davor Bernardić.

- Građani na predsjedničkim izborima biraju između normalne i nenormalne Hrvatske. Standard opada, troškovi života rastu, plaće ne rastu, mirovine su mizerne, sve su duže liste čekanja i sve veći dugovi u zdravstvu koje je pred kolapsom, nepravda je na svakom koraku, zemlja je opterećena nikad većom korupcijom. Živimo u zemlji u kojoj preko milijun ljudi živi na rubu siromaštva, u mandatu ove Vlade iz Hrvatske je pobjeglo glavom bez obzira preko 150 tisuća radno sposobnih ljudi, što će ostaviti dugotrajne posljedice na tržištu rada – kazao je Bernardić. Obrazovne reforme nema, svela se na nabavku jeftinih tableta od kojih pola ne radi, odustalo se od stvari predviđenih strategijom razvoja obrazovanja, rezultat su demotivirani i ogorčeni učitelji što su i pokazali ovih dugim štrajkom, nastavlja šef SDP-a.

- Bit će zanimljivo gledati kako će resornu ministricu braniti licemjeri iz redova Vlade i HDZ-a koji su je napadali. Reformi nema i u zadnje tri godine Vlada se može pohvaliti samo jednom pravom velikom, ozbiljnom i bitnom reformi za građane ove zemlje, a to je reforma datuma blagdana i praznika. Svaki put kad nemaju odgovor na ključne probleme građana, siromaštvo, korupciju, male plaće i mirovine, iseljavanje, oni se bave temama s nacionalnim predznakom poput mijenjanja datuma blagdana i praznika. Istodobno, Hrvatsku proždire nikad veća korupcija, a sama je Vlada postala sinonim za korupciju, jer je ovo ljeto zbog sumnje na korupciju moralo otići pola Vlade, čemu u prilog najviše govori činjenica da se takva Vlada održava na vlasti isključivo političkom korupcijom i kupovanjem zastupnika u Saboru – nabraja Bernardić.

Zbog svega nabrojenog, naglašava, Hrvatska je danas na prekretnici.

- Građani ove zemlje moraju odlučiti u kom pravcu će zemlja ići i što žele, a izbor je jednostavan: dostupno zdravstvo ili privatizacija zdravstva, reforma pravosuđa ili korupcija, rast plaća i mirovina ili masovno iseljavanje, stabilnost ili recesija, pravda ili nepravda, normalna ili nenormalna Hrvatska. Pozivam građane da se masovno odazovu na izbore i glasaju za Milanovića – zaključuje Bernardić koji što prije želi parlamentarne izbore.

Hrvatsku je napustilo oko pola milijuna ljudi, a 90 posto njih je glasačko tijelo koje ne može smisliti HDZ, dodaje predsjednik HSS-a Krešo Beljak te poziva građane da 22. prosinca pokažu da Hrvatska može imati budućnost i da iduća godina može biti puno svjetlija od ove.

- Pantovčak je 15 godina, od 2000., u tri mandata bio svjetlo hrvatske demokracije, svjetlo europskih i antifašističkih vrijednosti, a onda je došla Kolinda Grabar Kitarović i ugasila to svjetlo. S Pantovčaka je uvijek dolazio razum i nikada se u 15 godina od 2000. nismo trebali sramiti, a zadnjih pet godina se cijela Hrvatska itekako ima čega sramiti. Građani mogu 22. prosinca upaliti svjetlo, siguran sam da će tako biti i nadam se da će taj datum biti prekretnica da Hrvatska napokon nakon 30 godina dječjih bolesti postane normalna europska država – rekao je Beljak.

Jasno da se, kada gledamo rat dvoje kandidata HDZ-a, nalazimo pred vrlo važnim izborima – ili građanska Hrvatska ili desno, desnije, nastavlja predsjednik Demokrata Mirando Mrsić.

- Zoran Milanović jedini je respektabilan kandidat koji može okupiti građansku Hrvatsku i zaustaviti desnicu. Između Kolinde Grabar Kitarović i Miroslava Škore nema nikakve razlike, pogledajte samo prvi red u Lisinskom na Škorinom skupu, pa to je prvi red s inauguracije Kolinde Grabar Kitarović prije pet godina. Ista lica, isti ljudi, samo drugi kandidat. Birajte Milanovića, kandidata građanske, normalne Hrvatske i ne dopuste da zemlja ode u mrak ekstremne desnice i populizma. Ovo nisu izbori između Milanovića, Kolinde i Škore, ovo su izbori između dvije Hrvatske, one koja sebe vidi uz Irsku, Njemačku i Švedsku ili one koja sebe vidi uz Poljsku i Mađarsku – zaključuje Mrsić.