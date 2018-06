Bernardić mora otići! Stranku vodi prema ponoru

Javni apeli šefu SDP-a Davoru Bernardiću da ode s funkcije i da stranka izabere novo vodstvo pljušte sa svih strana. Ipak, do sada su “rukavice skinuli” više-manje ugledni članovi stranke koji su i prije bili kritični. No da nema natrag i da se ovog puta najave o “rušenju” predsjednika o kojima javnost sluša doslovce godinu i pol dana doista planiraju i konkretizirati, postaje jasno kada otvoreno i bez suzdržavanja protiv šefa progovori i SDP-ov potpredsjednik Sabora i član vodstva SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Takav poziv Bernardiću ima još veću težinu kada se zna da upravo Hajdaš Dončić ima iza sebe i najuspješniju, ali i najkompaktniju SDP-ovu organizaciju, ali i s obzirom na sve snažnije glasine da upravo on ima i ambiciju da preuzme stranku.

Sve više uglednih SDP-ovaca javno traži da Bernardić ode s mjesta šefa stranke. Kakav je vaš stav?

Moj stav identičan je stavu kolega koji traže njegovu ostavku. Ovako dalje više ne ide. Davor Bernardić imao je priliku konsolidirati SDP, a on umjesto da to učini, stranku upravo svojim postupcima vodi prema ponoru. Ako želimo dobro SDP-u, ali i Hrvatskoj koja mora imati jaku socijaldemokratsku lijevu stranku koja će se moći, znati i htjeti suprotstaviti ovakvom HDZ-u, Davor Bernardić mora otići.

On sam poručuje kritičarima da samo ruše, da ne rade u interesu stranke i da će on biti premijer. Sanja li, kako kaže Obersnel?

Kao prvo, ispod je svake razine izjednačavanje sebe osobno s cijelom strankom. SDP smo svi mi. SDP čine ljudi i ideje, a ne jedan čovjek, tako da je potpuno promašeno govoriti da je pozivanje njega da odstupi rušenje SDP-a. Što se tiče Bernardićevih izjava o premijerskoj funkciji, apsolutno su nerealne.

Još u rujnu, prije manje od godinu dana, dali ste mu podršku na Predsjedništvu. Zašto ga onda niste rušili, Peđa Grbin je to i predlagao?

Razgovarali smo tada s njim, mogu reći da smo u tom trenutku nekako većinski zaključili da treba još jednom pokušati, vidjeti hoće li Davor pozitivno reagirati na naše kritike čiji je cilj bio da se stanje popravi i da se krene prema boljem. Nažalost, to se nije dogodilo, SDP umjesto da ide gore s Davorom Bernardićem, ide dolje. Nije poslušao kritike nego uporno i tvrdoglavo i dalje gura po svom, a to nije dobro.

Mnogi istupaju protiv šefa, piše se pismo, potpisuje peticija, lobira na sve strane. No postoji li većina u vodstvu i Glavnom odboru da se, kako i stoji u Statutu, s izglasavanjem nepovjerenja doista i krene?

Svi članovi koji žele dobro SDP-u i koji realno sagledavaju situaciju, svjesni su da ovako dalje ne ide, svjesni su da Bernardić mora otići u interesu stranke. Naravno, postoji tu određeni krug ljudi oko Bernardića koji će ga željeti zadržati na čelnoj poziciji bez obzira na sve njegove greške i neuspjehe. Međutim, oni time ne rade za SDP pa čak ni za Bernardića, za kojeg je i osobno bolje da se povuče. Naravno da se cijeli postupak mora provesti kroz tijela stranke. Vjerujem da postoji većina za taj proces.

Želite li vi biti novi šef SDP-a?

Kao prvo, moje je mišljenje da stranka nije ničiji plijen. Ne podržavam nikoga tko tako doživljava SDP i tko u svemu ovome vidi isključivo priliku za sebe. To ne smije biti motiv. Motiv mora biti dobrobit SDP-a i dobrobit hrvatskih građana. SDP je organizacija u kojoj postoje tisuće kvalitetnih ljudi, u kojoj postoji velik broj ljudi koji svojim znanjem i iskustvom mogu sudjelovati u vođenju stranke na ovaj ili onaj način.

Može li se promijeniti samo čelni čovjek, a da se provedu i izbori za vodstvo, ali i Glavni odbor i može li stranka uopće izdržati još jedne stranačke izbore?

Stranka ne može izdržati ovakvo stanje, a ne izbore. Pa hajde onda, idemo na izbore – oni su najbolja anketa. Hoće li ti izbori biti i za druga tijela osim predsjednika, neka ostane otvoreno. Članove Glavnog odbora biraju županijske organizacije pa neka one kažu svoj stav o tome. Ako treba, neka se provedu i izbori za Predsjedništvo, osobno nemam ništa protiv.

Strahujete li i od raskola?

Nadam se da do toga neće doći i da SDP neće postati talac jedne osobe. Hrvatskoj je potrebna jedna jedinstvena stranka lijevog centra. Vjerujem da će prevladati razum i da će SDP iz ove političke krize izaći jači.

Je li ovo što se događa još jedan, možda zadnji, sukob Bernardićeve i Milanovićeve ekipe i jesu točne glasine da se i sam Milanović uključio u cijelu priču?

Ma dajte, molim vas.

To vam je da ili ne?

Ne, naravno.

Stranka je i sadržajno ispražnjena. Zbog čega bi članstvo vjerovalo da će se promjenom Bernardića sve srediti?

SDP ima ogroman potencijal u svojim članovima, ali tempo i smjer daje najviše predsjednik. Ako on ne radi dobro taj posao, potencijal koji stranka ima gubi se. Čvrsto sam uvjeren da se situacija u SDP-u, s novim načinom vođenja stranke, što očito znači i s novim liderom, može radikalno promijeniti nabolje.

Činjenica je da se Bernardića ruši otkako je došao na čelo stranke. Je li to korektno i stoji li iza toga klijentelistička bitka za pozicije, mjesta na listi?

Već sam rekao, ne radi se o rušenju. Radi se o ukazivanju na loše postupke u svrhu poboljšanja rada. Ako to ukazivanje na loš rad nema rezultata, ako nema pomaka, jedino logično je da se traži od predsjednika da odstupi.

Kao član vodstva stranke, snosite li i vi dio odgovornosti što rejting stranke konstantno pada, što stranka nije profitirala niti od ploče ZDS, niti od ulaska HNS-a u Vladu, niti od afere Hotmail?

Svi snose svoj dio odgovornosti i od toga ne bježim. Ali pitajte ljude na ulici, pitajte građane, kako ocjenjuju rad predsjednika SDP-a. Nažalost, teško ćete čuti pozitivan stav o njemu kao predsjedniku SDP-a.

Na kraju ispada da će HDZ još i profitirati na krilima postignute nagodbe oko Agrokora. Nije li to najbolji dokaz slabosti SDP-a?

Oko Agrokora je bilo svega i svačega, muljaža, pogodovanja… I da, slažem se da SDP nije ni u tom bio do kraja artikuliran i jasan.

Je li Plenkoviću veći problem predsjednica države od SDP-a?

SDP ima ulogu da se bori za interese hrvatskih građana i ja osobno radit ću sve da tako bude. Sukobi između predsjednice i premijera nisu time motivirani, nije im cilj dobrobit Hrvatske niti građana, nego učvršćivanje osobnih pozicija i utjecaja. Ne bih to miješao.

Može li se SDP spasiti i kako?

Može. I sad je vrijeme da se to učini. Vrijeme je da se SDP distancira od klijentelizma, da se okrene odlučnoj obrani interesa građana, da se politički profilira i da se u samoj stranci otvori prostor ljudima koji neće gledati samo svoj interes i poziciju na nekoj izbornoj listi.

Velika koalicija, da ili ne. Bernardića se optužuje da je dogovara iako su mnogi, pa i vi, otvoreno govorili da je i to moguća opcija?

Ne, tzv. velika koalicija ne dolazi u obzir. Ona nije dobra ni za SDP ni za državu.