Zvijezde Zadru i Motovunu

Pošteno ćemo priznati, kilogrami su se nakupili. Kako i ne bi, to je danak. Obišli smo u Večernjakovim zvjezdicama u sklopu Turističke patrole čak 53 restorana u posljednjih godinu dana. Probali od fiša do tartara i tune. Tražili najbolje restorane u kojima se mogu za pristojan novac pojesti lokalne delicije. Slavonije, Istre, Cetinske krajine... Cijele zemlje. Kilogrami će, srećom, otići, no dojam će ostati.

Tražili smo mjesta gdje našem čitatelju neće gurnuti ruku u džep najdublje što mogu, gdje će biti zadovoljan. Išli smo na mjesta na koja godinama odlaze domaći. Preporuke nismo tražili na internetu, Trip Advisoru... Nije bilo popisa, nego je bilo spontano. Pitali smo domaće ‘Gdje vi jedete? Gdje je dobro?’ I oni su nas uputili. Pa bismo sjeli u taj restoran da vidimo. Godinu dana poslije, na Korčuli, svečano su podijeljene nagrade.

Mjesta koja su hit

A ovo su najbolji - Konoba Pjat iz Zadra, Mundoaka u Čakovcu, Muzej Okusa u Osijeku, Pod Voltom u Motovunu, Baranjska kuća u Karancu, Calypso u Križevcima, Bijela lađa u Sisku i - Villa Magdalena u Krapinskim Toplicama. Mjesta u cijeloj zemlji koja su - hit. I koja imaju priču. Čiji kuhari su kuhali za Juliju Timošenko, bili finalisti Masterchefa, kuhari koji su godinama radili u Tokiju, pa čak i kuhar iz Osijeka koji je - u Ruandi nahranio cijeli kamp jednom anakondom (!). Život je i u kuhinji i na terasi. Domaćini koji su vješti s hranom, ljudi s još boljim pričama.

- Roditelji su se upoznali ispred restorana u Motovunu, tata je bio kuhar, a mama konobarica. Danas Pod voltom, najstariji restoran u gradu, vodim ja, no ovo nije moja nagrada. Nego mojih roditelja. Tata Benjamin i mama Milica hrabrili su me da dođem na Korčulu iz Istre, da će se oni pobrinuti o svemu. I sad su se maloprije javili da je sve u redu - ispričala je Martina Pahović Bertoša iz motovunskog restorana Pod Voltom poznatom, dakako, po sjajnim tartufima.

- I znate što još? Prvi put sam na Korčuli, a moja nona ovdje se rodila! I zbog Večernjakovih zvjezdica prvi sam puta bila u njezinoj rodnoj kući. Sve se poklopilo - veselo će Martina.

- Rijetke nagrade stižu restoranima u Motovunu, ovo je posebna čast.

Večernjakovu zvijezdu, najvišu ocjenu u izboru, dobio je - Pjat iz Zadra. Živopisni vlasnik Leo Mijalić, čovjek koji je poznat i po tome da je iz štosa skakao sa suncobranom na Kolovarama i to s desetmetarske skakaonice, nagradu nije ispuštao iz ruku. Supruga Anita govori:

- Rođen je za taj posao. Kad ga vidim s tacnom u ruci, vidim da je sretan. Požalit će se, često i premoriti, ali on u tome uživa! Voli raditi s ljudima, mnogi samo zbog njega dolaze u Pjat. Ja sam u kuhinji, a on ih zabavlja.

Tanjur isti za svakog gosta

Kultni je to restoran u zadarskoj Varoši, mjesto kamo dolaze i liječnici, i suci, i škovacini, policajci.

- Dođe i koji lopov koji ne plati večeru pa ode. Ali takav je posao - smije se Teo, pa veli:

- Večernjakova zvijezda stvorila mi je problem. Sad ću morati biti još bolji! I više se truditi... Punih 30 godina sam u ovom poslu i želim biti pošten. Da gost gušta u friganoj ribi, lešo srdelama ili tatarskom od tune. Bio gost Kinez ili moj susjed, ne smije osjetiti razliku u usluzi ni na tanjuru. I još se nasmijemo i zabavimo...

To je to. Destinacije su ljudi. Restorani su ljudi. Lako za tanjur... A ovdje, na ovih osam destinacija dobitnika zvjezdica, nećete ostati razočarani. Zaista smo cijelu državu, sve turističke destinacije dobro ‘pretreseli’… Tko je u blizini ovih restorana, želimo mu dobar tek.