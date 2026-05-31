Komentari
Poslušaj
tko bi rekao...

Ovih deset stvari muškarci primjećuju o ženama u krevetu, ali im nikada neće reći

31.05.2026.
u 00:05

Muškarci na ženama primjećuju zanimljive stvari kada je u pitanju intimnost..

Seks je jedna od najintimnijih radnji koje možemo imati s nekom osobom i zbog toga je sasvim prirodno da brinemo o nizu različitih stvari. Brinemo izgledamo li im dobro, primjećuju li te čudne strije ili misle da nismo dobri u krevetu. Jeste li se ikada zapitali što muškarci primjećuju u krevetu? Primjećuje li doista te male stvari koje žene zabrinjavaju? Evo koja je istina iza onoga što muškarci zapravo primjećuju u krevetu i trebate li se zabrinuti, piše Your Tango.

Vaše mane: Da, vidi rolice na trbuhu, da, vidi strije, pa čak i vaše akne. No, ne govori ništa jer ga nije briga za te sitne nesavršenosti. Vi ste mu dovoljno dragi da ima seks s vama i to zapravo sve govori. Vi ste divni u njegovim očima.

Vaša stegnutost: Zapravo je jako rijetko vidjeti istinski opuštenu vaginu, ali možete poboljšati svoj stisak tamo dolje putem Kegelovih vježbi ako ste pod stresom zbog toga.

Vaša 'donja' frizura: To je osobito istinito ako izvršava oralni seks. U najmanju ruku, istuširajte se i uredite dolje. To će učiniti stvari ugodnijima za njega i vas.

Vaša reakcija na njihove mane: Primijetit će ako rukama prijeđete preko njegovih ožiljaka ili akni. On zna, i do neke je točke prilično uobičajeno vidjeti tipa kako polako postaje vrlo svjestan toga, a samim time i nesiguran. Stoga, ako možete, zanemarite i njegove mane. Nitko od vas dvoje nije savršen.

Koliko vam se sviđaju: Žele znati da su poželjni i žele znati da želite biti s njima. Ako izgledate kao da upravo idete zubaru, primijetit će to i povući se.

Koliko uživate u seksu: Muškarci primjećuju koliko stenjete, izvijate leđa, ali i vaše orgazme. No, oni i uživaju u tome. Ako ne pravite mnogo buke ili samo radite lica koja izgledaju dosadno, vjerojatno više neće htjeti spavati s vama.

Posebne vještine: Znate onu nevjerojatnu stvar koju možete učiniti svojim jezikom? Da, primijetit će to, obožavati, a i sjetiti se toga kasnije kad budu razmišljali o vama. Ako ste prava rock zvijezda u krevetu, nemojte se suzdržavati: uvijek će čuvati tu uspomenu... i pokušati ponovno spavati s vama.

Vaša omiljena 'mjesta': Svaka žena je drugačija. Muškarac će htjeti znati što volite, gdje volite da vas se dodiruje i sve moguće fetiše koje biste mogli imati. 

Vaš trud: Muškarci ponekad završe sa ženama koje se jednostavno ne trude previše u krevetu. Ako želite biti nevjerojatni u krevetu, preuzmite inicijativu i učinite stvari kako biste mu ugodili. Zaista ne traže puno, samo da pokažete da ste zainteresirani i voljni sudjelovati.

Emocije koje imate nakon seksa: Muškarci se žele osjećati dobro nakon seksa. Oni žude za intimnošću i maženjem baš kao i vi. Ako do toga ne dođe, moguće je da više neće htjeti spavati s vama ili se neće osjećati najugodnije.

