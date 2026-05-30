Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
obratite pažnju!

Nije dobro za vas: Ovo su znakovi da se ne seksate dovoljno

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
30.05.2026.
u 22:14

Razlog vaše iznenadne ljutnje i nezadovoljstva mogao bi biti nedostatak seksa.

Malo ste ljuti pa tužni i čini vam se kao da nešto nedostaje u vašem životu? Ako malo detaljnije razmislite o korijenima problema, možda ćete zaključiti da je za sve kriv – seks. Bez obzira na to jeste li u ozbiljnoj vezi ili se samo povremeno seksate s nekim, ovih 13 znakova mogli bi vam ukazati na to da se možda ipak ne seksate dovoljno, te da ste zato nesretni i nezadovoljni sobom, piše Essence

Niste zainteresirani za seks: Ako ste u vezi i sami shvaćate da prečesto uzmičete pred akcijom, razmislite zašto se to događa. Ljubav koju imate trebala bi biti dovoljna da probudi želju za seksom ako ste zadovoljni vezom.

Intimno područje: Uopće vas ne zabrinjava ako vam intimno područje nije dotjerano niti se mislite depilirati ovih dana? To je također jedan od znakova da se niste seksali u zadnje vrijeme i da ste zanemarili taj segment u životu.

Tužni ste: Endorfini koje otpušta mozak zaduženi su za dobar osjećaj. Možete učiniti nekoliko stvari da se osjećate bolje i povisite razinu endorfina. Jedna od njih je seks koji osim dobrog raspoloženja ima i neke zdravstvene prednosti. 

Svadljivi ste: Dokazano je da nedostatak seksa muškarce i žene pretvara u prave iritantne svađalice. Ako ste primijetili da rado započinjete svađe i rasprave, zapitajte se kad ste zadnji put uživali u fizičkim strastima.

Nedostatak samopouzdanja: Neka istraživanja pokazuju da dobar seks pomaže samopouzdanju. Ako vam se čini da nemate dovoljno samopouzdanja kod kuće i na poslu, probajte biti aktivniji u krevetu.

Seks s bivšim: Jako mu se želite javiti i prepustiti njegovim dodirima, a znate da je to loša ideja s obzirom na zajedničku prošlost koju imate? I to je jedan znak da vam nedostaje seks, ali probajte pronaći alternativni put do zadovoljstva.

Bijes: U nekim trenucima vam se čini da biste partnera mogli bez grižnje savjesti udariti šakom jer vas neopisivo nervira? Kažu da je tanka linija između ljubavi i mržnje, ali tu energiju preusmjerite na rješavanje problema i odvedite partnera u spavaću sobu.

Pritisak obaveza: Više ni ne znate koji je dan u tjednu, ali čim ujutro otvorite oči, znate da vam je dosta posla i obaveza. Olakšajte si svakodnevnu kolotečinu i upijte malo ljubavi.

Nervoza u prometu: Nedostatak seksa može se očitovati i ljutnjom u prometu. Ako ste nervozniji nego inače dok čekate u gužvi i drugi vozači vas neopisivo nerviraju, razmislite kada ste se zadnji put seksali i je li i to dio razloga za vašu nervozu.

Niste svoji: Niste svoji u posljednje vrijeme, iako je sa zdravljem sve u redu. Probajte opuštenost dostići seksom.

Tempirana bomba: Ako se osjećate poput tempirane bombe i čini vam se da ćete partneru istresti sve u lice i to na nimalo pažljiv i konstruktivan način, zamislite se nad sobom i probajte shvatiti zašto se toliko toga nakupilo da ste pred eksplozijom.

Nešto vam nedostaje: U vezi ste do nedavno bili kao u oblacima, ali sada se nešto promijenilo i čini vam se da nešto nedostaje. Možda ste zapali u rutinu i treba samo malo truda da se vratite na staro ili još bolje.

Puno razmišljate o seksu: Čim dnevna sanjarenja postanu bolja od akcije u stvarnom životu, to je poziv na uzbunu. Uzmite stvari u svoje ruke i okrenite situaciju u svoju korist.

Želite povećati svoj libido? Ovo je osam neobičnih, ali učinkovitih načina!
1/9
Ključne riječi
erekcija orgazam libido intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!