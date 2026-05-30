Savršena kombinacija!

Bananko muffini: Savršen desert za one koji izbjegavaju rafinirani šećer

Stephany Domitrović
30.05.2026.
u 07:03

Čokolada, kakao i banana. U ovoj savršenoj kombinaciji mogu uživati i oni koji izbjegavaju rafinirani šećer.

Ako imate tri ili četiri zrele banane koje biste inače bacili, a dosadio vam je klasični banana kruh, ovaj recept savršen je izbor za vas. Osim što nećete stvarati dodatni otpad bacanjem hrane koju možete iskoristiti, uz malo truda i vremena pripremit ćete desert u kojem mogu uživati i oni koji izbjegavaju šećer.

Kombinacija čokolade, banane i kakaa podsjeća na popularnu poslasticu iz djetinjstva pa su po njoj ovi muffini dobili ime bananko muffini. Obožavaju ih sve generacije, a zahvaljujući sastojcima poput kokosovog ulja, integralnog brašna i meda odličan su izbor i za odrasle koji pokušavaju izbaciti rafinirani šećer iz prehrane.

Sastojci:

  • 3 ili 4 zrele banane
  • 1 jaje
  • 110 grama meda
  • 55 grama otopljenog kokosovog ulja
  • 1 žličica ekstrakta vanilije
  • 130 grama integralnog pšeničnog brašna
  • 40 grama nezaslađenog kakaa u prahu
  • 1 čajna žličica praška za pecivo
  • 1 čajna žličica sode bikarbone
  • prstohvat soli
  • 180 grama čokolade

Priprema: Pećnicu zagrijte na 200 °C. U kalup za muffine stavite papirnate košarice za pečenje. U jednoj zdjeli zgnječite banane, dodajte kokosovo ulje, med, jaje i ekstrakt vanilije pa miješajte dok se sastojci ne sjedine. U drugoj zdjeli pomiješajte sve suhe sastojke, zatim spojite mokre i suhe sastojke te kratko izmiksajte dok ne dobijete jednoličnu smjesu. Čokoladu nasjeckajte na komadiće po želji i dodajte u smjesu. Rasporedite smjesu u kalupe za muffine i pecite pet minuta na 200 °C. Nakon toga smanjite temperaturu na 180 °C i nastavite peći još 15 do 20 minuta. Muffine izvadite iz pećnice i ostavite da se hlade desetak minuta na sobnoj temperaturi. Dobar tek!
