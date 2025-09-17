Znate li koliko je vremenski potrebno za dobar seks? Odgovor bi mogao biti iznenađujuć…

Naši Portali
17.09.2025.
Često se o trajanju seksa stvaraju nerealna očekivanja, što dovodi do velikog nezadovoljstva kod parova.

Parovi koji misle da nisu na očekivanoj razini jer se mnoge slavne osobe hvale seksom koji traje cijelu noć mogu se malo utješiti. Naime, suprotno popularnoj fantaziji o potrebi za satima strastvene aktivnosti, seksualni terapeuti kažu da je oko deset minuta savršeno zadovoljavajuće, piše Daily Mail. Zapravo, mnoge serije i filmovi stvorili su nerealna očekivanja od izvedbe u spavaćoj sobi koja mogu dovesti samo do razočaranja. 

Pravi parovi zadovoljni su vođenjem ljubavi između tri i 13 minuta – a sve duže od deset minuta smatra se zamornim. Istraživači Eric Corty i Jenay Guardiani proveli su anketu na 50 članova Društva za seksualnu terapiju i istraživanje, među kojima su psiholozi, liječnici, socijalni radnici, bračni/obiteljski terapeuti i medicinske sestre. Kolektivno su vidjeli tisuće pacijenata tijekom desetljeća u SAD-u i Kanadi.

Od njih se tražilo da ocijene niz vremena za spolni odnos koje smatraju primjerenim, poželjnim, prekratkim i predugim. Većina ih je vođenje ljubavi koje je trajalo tri do sedam minuta ocijenilo 'adekvatnim', a seks između sedam i 13 minuta 'poželjnim'. Međutim, sve duže od 13 minuta ocijenjeno je kao "predugo".

Većina se složila da je seks koji je trajao između jedne i dvije minute 'prekratak' da bi pružio zadovoljstvo. Istraživači su rekli da žele da rezultati 'ohrabre' parove. "Današnja popularna kultura učvrstila je stereotipe o seksualnoj aktivnosti. Čini se da mnogi muškarci i žene vjeruju u fantaziju o... snošaju koji traje cijelu noć, a to je situacija zrela za razočarenje i nezadovoljstvo. Nadamo se da će ova anketa odagnati fantazije i ohrabriti muškarce i žene s realnim podacima", rekao je g. Corty, izvanredni profesor psihologije na Sveučilištu Penn State'.

Corty i Guardiani objavili su svoja otkrića u Journal of Sexual Medicine. Istraživanje je uslijedilo nakon što su savjetovališta izvijestila o porastu broja parova koji se žale da su razočarani svojim seksualnim životom. Savjetovalište Relate zabilježilo je dvostruko povećanje broja parova koji su se okrenuli seksualnoj terapiji u posljednjih pet godina. Zasebno istraživanje objavljeno nešto kasnije, pokazalo je da bi većina udanih žena sada radije otišla spavati, čitati knjigu ili gledati film nego imati seks.

