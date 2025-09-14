Želite isprobati seks pod tušem? Evo što sve trebate znati prije

Isprobati nešto novo u seksu s partnerom jako je korisno. Ili ćete naučiti što vam nikako ne paše ili ćete unijeti malo svježine i strasti u vezu. Mnoge ljude privlači seks pod tušem, ali prije nego 'prionete na posao' bilo bi dobro znati na što treba paziti, što može poći krivo, koje su prednosti seksa pod tušem te koje poze su najbolje.

Kako prenosi MBG, seksualna terapeutkinja dr. Shannon Chavez Quershi kaže da bi voda trebala biti toplija kako bi se stvorila vlaga i para. "Tušem možete prelaziti preko erogenih zona poput bradavica, stražnjeg dijela vrata, zapešća ili klitorisa", savjetuje njezina kolegica, stručnjakinja za seks, Casey Tanner.

Ipak, budite oprezni jer jako lako može doći do nezgode. Pripazite da se ne poskliznete kako se ne biste ozlijedili. Nabavite gumene prostirke i stavite ih na dno kade. Zapamtite da voda nije lubrikant, baš suprotno - može isprati prirodnu žensku lubrikaciju, pa bi seks mogao biti neugodan. Koristite lubrikante iz drogerija - i to one silikonske.