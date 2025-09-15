Je li se sigurno seksati tijekom trudnoće? Stručnjakinja ima odgovor!

Postoji mnogo pogrešnih shvaćanja kada je riječ o trudnoći. Briga o vlastitom zdravlju i dobrobiti bebe potpuno je razumljiva, ali jedno od najčešćih pitanja koje muči buduće roditelje jest sigurnost seksa tijekom trudnoće. Prema podacima NCT-a (National Childbirth Trust), čak 200.000 ljudi prošle je godine tražilo odgovore na ovu temu, što ju čini najtraženijom na njihovoj web stranici, čak ispred tema poput masaže perineuma, postporođajnog krvarenja i dojenja, piše Metro.

No, nema razloga za brigu. Fleur Parker, praktičarka NCT-a i edukatorica za prenatalnu njegu, pruža stručne savjete o tome. Ona naglašava da je seks tijekom trudnoće u većini slučajeva siguran i ne predstavlja opasnost za bebu. Unatoč uvriježenim mitovima, penis ne može proći dalje od vagine, a beba ne osjeća ništa iz maternice tijekom penetrativnog seksa.

Mnogi parovi pronalaze udobnost u različitim položajima tijekom trudnoće, poput ‘kaubojke’ ili seksa s leđa, kako bi smanjili pritisak na trbuh ili osjetljive grudi. Drugi pak preferiraju različite oblike intimnosti, od ljubljenja do masturbacije. Bitno je prilagoditi se onome što vam najviše odgovara.

Jedna neobičnost koja se može pojaviti u kasnijim fazama trudnoće su Braxton Hicksove kontrakcije, poznate i kao ‘lažni trudovi’, nakon orgazma. Iako može djelovati zastrašujuće, ovo je potpuno normalno. Fleur preporučuje opuštanje i odmor kako bi kontrakcije nestale. Zanimljivo je da zbog pojačanog protoka krvi tijekom trudnoće neki ljudi doživljavaju intenzivnije orgazme. Ako se Braxton Hicksovi bolovi pojačavaju ili brinu, svakako se obratite svom liječniku.

Kada je seks tijekom trudnoće nepreporučljiv? Primalje obično obavijeste trudnice ako trebaju izbjegavati spolni odnos. To je često slučaj kod žena koje su imale krvarenje tijekom trudnoće, imaju nisko položenu posteljicu, nose blizance ili su ranije imale prijevremene porođaje. Također, spolni odnos se treba izbjegavati ako je vodenjak već puknuo. U svakom slučaju, ako ste zabrinuti, uvijek se konzultirajte s primaljom ili liječnikom.

Tijekom trudnoće, mnoge žene primijete promjene u svom seksualnom nagonu, zbog hormonalnih promjena ili zbog promjene slike tijela. Neki osjećaju pojačan seksualni nagon u prvom i drugom tromjesečju, dok drugi, zbog jutarnjih mučnina ili iscrpljenosti, primijete pad interesa za seks.

Fleur ističe da je potpuno normalno imati manje seksa tijekom trudnoće i nakon poroda, i naglašava važnost komunikacije: ‘Razgovor o tome kako se osjećate pomaže održati povezanost, ali nitko ne bi trebao osjećati pritisak da radi nešto seksualno što ne želi’. U konačnici, ključno je slušati vlastito tijelo, istraživati što vam odgovara i održavati iskrenu komunikaciju sa svojim partnerom. Trudnoća je zahtjevno razdoblje, a vaš prioritet je zdravlje i sreća vas i vaše bebe.