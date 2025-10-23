Znate li koja? Kroz Hrvatsku teče najhladnija rijeka na svijetu

Malo je poznata, ali iznenađujuća činjenica da kroz Hrvatsku teče najhladnija rijeka na svijetu. Rijeka je Neretva, koja je jedna od najvećih rijeka istočnog dijela jadranskog sliva, izvire i teče kroz Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Njen izvor, poznat kao Gornja Neretva, najhladniji je dio rijeke, a čak i ljeti temperatura vode rijetko prelazi sedam stupnjeva Celzijusa, piše Croatia Week.

Stručnjaci iz Science Blurtita objašnjavaju ovu neobičnu hladnoću Neretve na početku njena toka ispod planine Jabuke, dijela planinskog masiva Zelengore, koji se nalazi na nadmorskoj visini od 1227 metara. Voda je tako hladna jer se njen izvor nalazi blizu tri velika ledenjačka jezera. Ova jezera također čine okolno tlo i podzemnu vodu vrlo hladnom, što utječe na rijeku na njenu izvoru. Osim po hladnoći, Neretva je poznata i po tirkiznoj boji koja joj daje osebujan i lijep izgled. Unatoč boji, voda Neretve je pitka. Rijeka se također koristi za proizvodnju električne energije, a u blizini izvora Neretve nalaze se četiri hidroelektrane i brane.

To čini Neretvu izuzetno važnom za stanovnike zemalja kroz koje protječe. Neretva se proteže u dužini od 230 kilometara, većim dijelom kroz Bosnu i Hercegovinu (208 km), a manjim dijelom kroz Hrvatsku (22 km) prije nego što se ulije u Jadransko more. Neretva je najduža rijeka koja teče prema Jadranskom moru s njegove istočne obale.

Naziv Neretva potječe još iz davnih vremena, kada je grčka kolonija Narenta, smještena uzvodno od današnjeg Metkovića, dobila ime po ovoj rijeci. Antički nazivi za Neretvu bili su Nera ili Narenta. U antičko doba Neretva je bila poznata kao Narenta, a u blizini današnje Jablanice živjelo je ilirsko pleme Narensi.

Delta Neretve jedno je od rijetkih plodnih područja u Dalmaciji. U srednjovjekovnoj Bosni, u blizini današnjeg Počitelja, nalazilo se brodogradilište na Neretvi. Plovna je do Metkovića, a manjim plovilima može se do Čapljine, iako ta mogućnost nikada nije isprobana. Osim toga, to je jedina kraška rijeka koja je uspjela prevladati ponornicu.