Zaboravite gužvu i skupe aranžmane: Pet skrivenih dragulja Hrvatske koje morate posjetiti barem jednom u životu

Ponekad nam ne treba ni avionska karta ni hotelski paket da bismo se osjećali kao da smo pobjegli od svega. Dovoljna je samo subota bez obaveza, spremna torba i volja za otkrivanjem nečega novog – jer Hrvatska skriva na desetke dragulja idealnih za jednodnevni izlet. Donosimo pet manje poznatih mjesta u koja možete pobjeći već idućeg vikenda.
Foto: shutterstock
1. Zeleni vir i Vražji prolaz (Gorski kotar): Samo sat i pol vožnje od Zagreba čeka vas dramatičan kanjon, šum vode i planinski zrak koji resetira sve misli. Vražji prolaz jedna je od najljepših planinarskih staza u zemlji, a Zeleni vir – slap koji se ruši u smaragdno jezero – prizor koji se ne zaboravlja.
Foto: shutterstock
2. Kopački rit (Slavonija): Ako ste ikada poželjeli pobjeći u svijet tišine i ptica, ovo je mjesto za vas. Jedan od najvećih europskih močvarnih rezervata skriva više od 300 vrsta ptica, a vožnja čamcem kroz beskrajne rukavce Drave i Dunava djeluje kao meditacija.
Foto: shutterstock
3. Rastoke (kod Slunja): Nazivaju ih i “male Plitvice” – s razlogom. Kućice smještene iznad slapova i mlinova stvaraju bajkovit prizor. Idealno mjesto za poludnevni izlet, a ako imate više vremena, samo 30 minuta dalje čekaju vas Plitvička jezera.
Foto: shutterstock
4. Telašćica (Dugi otok): Za one koji traže morski predah – park prirode Telašćica oduševljava strmim klifovima, slanim jezerom Mir i uvalama u kojima ćete se osjećati kao da ste sami na svijetu. Iako je do njega lakše stići ljeti brodom, upravo izvan sezone skriva svoj najmirniji šarm.
Foto: shutterstock
5. Hum (Istra): Najmanji grad na svijetu broji jedva nekoliko desetaka stanovnika, ali njegova kamena jezgra i pogled na istarska brda dovoljni su da usporite ritam. Šetnja kaldrmom, domaća rakija biska i pogled na brežuljke – sve što vam treba za reset.
Foto: shutterstock
Ne morate daleko da biste osjetili slobodu. Hrvatska je prepuna skrivenih mjesta na koja možete pobjeći od gužve i rutine – i vratiti se doma u jednom danu, puni dojmova i mirniji nego kad ste krenuli.
Foto: shutterstock
