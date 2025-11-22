Ovaj jednostavan trik pomaže vam odčepiti nos, a može skratiti trajanje prehlade za čak dva dana

Dani su sve kraći, temperature padaju, a božićne reklame već preuzimaju televizijske ekrane – što znači samo jedno: sezona gripe i prehlada je stigla. Dovoljno je da kolega kihne za svojim stolom ili da pored vas u javnom prijevozu stoji netko tko neprestano kašlje, i pitanje je trenutka kada ćete se i sami probuditi s onim poznatim grebanjem u grlu. Prije nego što postanete svjesni, simptomi vas potpuno obore.

Prema NHS-u, simptomi obične prehlade – infekcije gornjih dišnih puteva – razvijaju se u roku od dva do tri dana. Uobičajeni znakovi su začepljen nos, povišena temperatura, bolovi u tijelu i kašalj. Većina ljudi oporavi se unutar tjedan do dva, uz pomoć lijekova protiv bolova i puno odmora. No, postoji jednostavan i iznenađujuće učinkovit trik koji može ubrzati oporavak za čak 48 sati: ispiranje nosa fiziološkom otopinom.

Ispiranje nosa uključuje ispiranje nosnica blagom slanom vodom kako bi se isprala ili razrijedila nakupljena sluz. Za to se obično koriste sterilna mlaka voda i neti posuda ili boca namijenjena ispiranju sinusa.

Postupak je jednostavan: nagnite se prema naprijed iznad umivaonika, umetnite vrh boce ili posudice u jednu nosnicu, dišite na usta i pustite da otopina nježno teče kroz nosne prolaze te izađe na drugu stranu – zajedno s onim što vam "začepi" disanje. Osjećaj olakšanja dolazi gotovo odmah, ali ono što je još zanimljivije jest to da ispiranje može skratiti trajanje prehlade.

Istraživanje Europskog respiratornog društva pokazalo je da slana otopina može smanjiti trajanje simptoma prehlade kod djece do dva dana. “Djeca koja su koristila kapi sa slanom vodom imala su simptome u prosjeku šest dana, dok su ona koja su dobila standardnu njegu imala simptome osam dana”, rekao je profesor Steve Cunningham sa Sveučilišta u Edinburghu.

Sol je sastavljena od natrija i klorida, a upravo klorid pomaže stanicama nosa i dišnih puteva u stvaranju hipokloridne kiseline – tvari koju tijelo koristi za borbu protiv virusnih infekcija. Više klorida znači više zaštite, manje virusne replikacije i brži oporavak.

Je li ispiranje nosa sigurno?

Postupak je siguran sve dok koristite sterilnu vodu – bilo kupljenu, prokuhanu i ohlađenu ili destiliranu. Nikada nemojte koristiti običnu vodu iz slavine bez sterilizacije. Nesterilizirana voda može sadržavati opasne mikroorganizme, uključujući rijetku amebu Naegleria fowleri, koja može uzrokovati teške, ponekad i smrtonosne infekcije mozga.

Kada se pravilno izvodi, ispiranje nosa može biti jednostavan, prirodan i iznimno učinkovit način da lakše dišete – i potencijalno skratite prehladu za dva dana.