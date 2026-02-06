Pet znakova koji ne mogu odoljeti zovu strasti: Tko je najveći zavodnik Zodijaka?
Ljudski libido i sklonost vezama individualni su poput otiska prsta, no astrologija nam nudi fascinantan uvid u obrasce ponašanja koji se vežu uz pojedine horoskopske znakove. Dok se neki zadovoljavaju mirnim i stabilnim odnosima, drugi osjećaju nezaustavljiv poriv za istraživanjem, avanturom i tjelesnim užicima. Ono što društvo ponekad etiketira kao promiskuitet, u astrološkom smislu često je tek odraz duboko ukorijenjenih potreba za slobodom, intenzitetom ili jednostavno bijegom od monotonije.
Strijelac: Apsolutni vladar ljestvica najstrastvenijih i najslobodoumnijih znakova gotovo je uvijek Strijelac. Poznat kao "vječni neženja" Zodijaka, Strijelac je pod vladavinom Jupitera, planeta ekspanzije, putovanja i novih iskustava. Za pripadnike ovog znaka, život je velika avantura, a seks i veze samo su još jedno uzbudljivo poglavlje koje treba istražiti. Njihov najveći strah je gubitak autonomije, zbog čega se teško vežu i često preferiraju neobavezne odnose ili kratkotrajne afere. Njima ne vlada nužno sirova požuda, već nezasitna znatiželja i želja da iskuse sve što život nudi, što ih čini sklonima čestim promjenama partnera i uživanju u "lovu" i zavođenju.
Škorpion: Odmah uz Strijelca, ali s potpuno drugačijim motivima, stoji zagonetni Škorpion. Vladar osme astrološke kuće, koja simbolizira seks, smrt i transformaciju, Škorpion posjeduje magnetsku privlačnost i gotovo mitski libido. Za razliku od Strijelca koji traži širinu, Škorpion žudi za dubinom i intenzitetom. Seks za njih nije samo fizički čin, već moćno sredstvo povezivanja, ali i testiranja vlastitih granica. Iako su poznati po nevjerojatnoj odanosti kada se istinski zaljube, u fazama istraživanja ili nakon slomljenog srca, njihova strastvena priroda može ih odvesti u niz intenzivnih, ali kratkih veza. Njihov pristup je sve ili ništa, a tjelesna bliskost za njih je ultimativni izraz moći i emocionalne razmjene.
Ovan: Tamo gdje Strijelac istražuje, a Škorpion proživljava, Ovan jednostavno djeluje. Kao prvi znak Zodijaka, kojim vlada Mars, planet akcije i sirove seksualne energije, Ovan je utjelovljenje impulzivnosti. Pripadnici ovog znaka posjeduju lovački instinkt i nevjerojatnu količinu energije koju usmjeravaju prema svojim željama, a jedna od glavnih je osvajanje. Brzo se zapale za nekoga, ulijeću u odnos s nevjerojatnim entuzijazmom i strašću, ali se jednako brzo mogu i ohladiti. Za njih je seks potvrda vlastite privlačnosti i vitalnosti, a zbog svoje nestrpljive prirode često su kraljevi brzih i strastvenih susreta. Njihov moto je "prvo djeluj, poslije razmišljaj", što ih nerijetko vodi kroz brojne, ali uzbudljive ljubavne avanture.
Blizanci: Iako se vatreni znakovi često ističu zbog svoje izravne strasti, zračni znakovi poput Blizanaca i Vodenjaka također se visoko kotiraju na listi sklonosti promiskuitetu, ali iz intelektualnih i socijalnih razloga. Blizanci, kojima vlada znatiželjni Merkur, neprestano traže mentalnu stimulaciju. Dosada je njihov najveći neprijatelj, a ako je ne pronađu u postojećoj vezi, bez problema će je potražiti negdje drugdje. Vole flert, igru riječi i eksperimentiranje, često održavajući više paralelnih komunikacija.
Vodenjak: S druge strane, Vodenjak se ističe otporom prema društvenim normama. Oni cijene slobodu i prijateljstvo iznad svega, pa su skloniji nekonvencionalnim aranžmanima poput otvorenih veza ili "prijateljstva s povlasticama". Za njih seks nije nužno vezan uz duboke emocije, što ih u očima tradicionalista čini izrazito promiskuitetnima.
Vaga: Iako ih se često percipira kao neodlučne i usmjerene na sklad, Vage mogu biti pravo iznenađenje. Njihov šarm i urođena sposobnost da se svima svide otvaraju im brojna vrata, a istraživanja pokazuju da upravo Vage imaju jedan od najaktivnijih seksualnih života i prosječno najveći broj partnera tijekom života. Iako ne posjeduju sirovu strast Škorpiona, njihova želja za ugađanjem i ljubav prema ljepoti čini ih iznimno poželjnim partnerima.
Bik: Uz njih, važno je spomenuti i Bika. Iako su zemljani znak koji teži stabilnosti, njihova vladarica Venera čini ih izuzetno senzualnima i usmjerenima na tjelesne užitke. Bikovi možda neće imati rekordan broj partnera, ali njihova potreba za dodirom, hedonizmom i uživanjem u svim osjetilima čini seks vrlo važnim dijelom njihovog života.