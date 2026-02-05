Što vaše seksualne fantazije govore o vama? Znanstvenici otkrili iznenađujuću poveznicu s osobnošću

Seksualne fantazije često se smatraju tabu temom, zbog čega se o njima rijetko raspravlja i postoji vrlo malo istraživanja o tome koliko su česte, tko im je najskloniji i razlikuju li se njihove vrste. Međutim, nova studija konačno je podigla veo tajne s ovog intimnog područja ljudskog uma. Znanstvenici sa Sveučilišta Michigan State analizirali su učestalost i raznolikost seksualnih maštarija kod više od pet tisuća ljudi, a njihovi rezultati otkrili su iznenađujuće veze između najdubljih želja sudionika i njihovih osobina ličnosti.

Prema studiji, ako doživljavate česte seksualne fantazije, vjerojatno imate neurotičniju osobnost ili ste možda skloni depresiji. S druge strane, ako vam misli rijetko odlutaju u tom smjeru, veća je vjerojatnost da ste relativno savjesna ili ugodna osoba. Istraživači nude i objašnjenje za takve nalaze. "Osobe s visokom razinom negativne emocionalnosti mogle bi koristiti seksualne fantazije kao alat za regulaciju emocija kako bi kompenzirale negativno raspoloženje", objasnili su. "Ugodne osobe možda rjeđe seksualno maštaju zbog svojeg poštovanja prema normama i drugima."

Kako bi došli do ovih zaključaka, istraživači su ispitali 5.225 odraslih osoba o prirodi i učestalosti njihovih seksualnih maštarija. Sudionici su također ispunili upitnike za procjenu razina pet glavnih osobina ličnosti: otvorenosti, savjesnosti, ekstrovertiranosti, ugodnosti i neuroticizma. Analiza rezultata pokazala je da su sudionici koji su imali visoke ocjene savjesnosti i ugodnosti prijavljivali rjeđe seksualno maštanje u sve četiri kategorije. "Ugodnost i savjesnost povezane su s podržavanjem normi, prevencijom štete i tradicionalizmom", objasnili su istraživači u svojoj studiji, objavljenoj u časopisu PLOS One. "Stoga se čini razumnim pretpostaviti da bi se takve osobe mogle rjeđe upuštati u fantazije koje su netradicionalne, krše društvene norme ili simuliraju sporazumnu agresiju."

Sve fantazije općenito su se mogle svrstati u četiri glavne kategorije: istraživačke seksualne fantazije, poput sudjelovanja u orgiji; intimne, kao što je vođenje ljubavi na otvorenom u romantičnom okruženju; bezlične, primjerice gledanje drugih u seksualnom činu; te sadomazohističke, poput maštanja o tome da ste na nešto prisiljeni. Nasuprot savjesnim osobama, ljudi s visokom ocjenom neuroticizma, posebice oni s depresivnijom osobnošću, prijavili su znatno češće seksualne fantazije. "Činjenica da je depresija bila snažno povezana sa seksualnom fantazijom, a anksioznost i emocionalna nestabilnost nisu, pruža potporu mogućoj funkciji emocionalne regulacije koju imaju seksualne fantazije", dodao je tim.

Nije orgazam ono što ljudi najviše vole

Ova studija objavljena je nedugo nakon što su istraživači sa Sveučilišta Indiana u Bloomingtonu otkrili u čemu ljudi najviše uživaju tijekom seksa. Istraživanje provedeno na više od četiri tisuće ljudi otkrilo je 22 glavna razloga, u rasponu od "fetiša i boli" do "djece i prokreacije". Iako bi mnogi pomislili da će se "orgazam" naći na vrhu popisa, iznenađujuće, to nije bio slučaj. Umjesto toga, stvar broj jedan koju su ljudi naveli da vole kod seksa jest bliskost, odnosno intimnost.

"Odgovori povezani s intimnošću bili su najčešći", napisali su istraživači u svojoj studiji, objavljenoj u časopisu Journal of Sex & Marital Therapy. Sudionici su pisali o osjećaju "izgubljenosti u trenutku", "preplavljujućim osjećajima bliskosti" i "osjećaju da svijet ne postoji, već da smo samo nas dvoje važni". Među ostalim stvarima koje ljudi najviše vole kod seksa istaknuli su se specifični seksualni činovi, dobar osjećaj, zadovoljavanje partnera, ljubav i briga, orgazam, uzbuđenje, smirenost, strast, živahnost, zabava i avantura te osjećaj novosti i primalnih nagona.

Istraživači se nadaju da će nalazi obje studije podržati "informiranije i pozitivnije razgovore o seksu". Zaključili su kako bi budući rad trebao nastaviti istraživati ove veze i ispitati predviđa li dinamika osobnosti promjene u fantazijama tijekom vremena ili u različitim kontekstima odnosa.