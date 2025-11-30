Znate li kako se pravilno brinuti za božićnu zvijezdu kako bi vam cvjetala do proljeća? Samo slijedite ove korake

Imate li božićnu zvijezdu kod kuće? Ova sofisticirana biljka s vatrenim crvenim braktejama mnogo je više od blagdanskog ukrasa. U interijerima simbolizira toplinu doma, dok je u botanici cijenjena kao nježna ljepotica kojoj je zaista potrebna prava mjera pažnje. Njezina elegancija nije slučajna – ona je rezultat savršeno uravnoteženih uvjeta, prenosi City Magazine.

Mnogi tijekom zime primijete da božićna zvijezda gubi boju ili odbacuje listove, no to ne mora biti neizbježan scenarij. Uz malo znanja o tome kako reagira na svjetlost, temperaturu i vlagu, ova biljka može ostati jednako zapanjujuća kao onog dana kada ste ju donijeli kući.

Božićna zvijezda voli puno svjetla, ali ne i izravno podnevno sunce koje može oštetiti njezine dekorativne listove. Najbolje joj odgovara pozicija uz prozor s blagom, difuznom svjetlošću – baš poput one koju dobiva u suptropskim šumama Meksika, njezine prirodne domovine.

Izbjegavajte propuh, jer nagli udari hladnog zraka mogu uzrokovati žućenje lišća. Također je ne stavljajte preblizu radijatora; pretopao i suh zrak iscrpljuje biljku i ubrzava opadanje listova. Božićna zvijezda voli ravnotežu: stabilnu temperaturu, mirno svjetlo i mjesto gdje može zasjati kao prava kraljica zimskog dekora.

Pravilno zalijevanje i vlažnost zraka

Zalijevanje je ključ dugovječnosti. Tlo nikad ne smije biti ni potpuno suho ni previše natopljeno. Idealno je pričekati da se površinski sloj supstrata lagano osuši pa tek tada ponovno zaliti. Koristite mlaku vodu, jer hladna može šokirati njezino osjetljivo korijenje. Nakon zalijevanja uvijek uklonite višak vode iz tanjurića kako biste spriječili truljenje.

Za dodatnu vlagu dovoljno je postaviti posudicu s vodom u blizini biljke ili lagano orositi zrak oko nje (ne direktno listove!). Takvo nježno povećanje vlage pomaže joj da zadrži punoću i zdravlje brakteja.

Gnojidba i dugotrajna njega

Nakon blagdana božićnoj zvijezdi će trebati dodatna energija. Svakih 14 dana dodajte blago tekuće gnojivo za cvjetnice. U proljeće biljku možete orezati kako biste potaknuli rast novih, snažnih izdanaka. Ljeti joj odgovara boravak na sjenovitom balkonu, gdje će uživati u svježem zraku.

Da bi u jesen ponovno razvila svoje prepoznatljive crvene listove, potrebno joj je razdoblje tame: svake večeri oko dva mjeseca držite je u mraku 14 sati (npr. pokrivenu ili u tamnoj prostoriji).

Upozorenje: Mliječni sok biljke može izazvati iritaciju kože te blagu mučninu ili povraćanje. Čuvajte je izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.