10 urnebesno loših tetovaža koje su postale viralni hit: Nećete vjerovati koliko su neke loše

Od loših ideja do viralne slave, ove tetovaže nasmijale su milijune i istovremeno poslužile kao podsjetnik koliko je važno dobro razmisliti prije tetoviranja i odabrati kvalitetnog tattoo majstora. Tetovaže bi trebale biti pažljivo osmišljena i kvalitetno izvedena, no ponekad stvari krenu u potpuno pogrešnom smjeru. Neuspjeli portreti, bizarni natpisi i promašaji od dizajna, već neko vrijeme su izvor zabave na subredditu r/shittytattoos, a mi smo za vas izdvojili 10 koje su toliko loše, da nećete vjerovati da su stvarne.
Od loših ideja do viralne slave, ove tetovaže nasmijale su milijune i istovremeno poslužile kao podsjetnik koliko je važno dobro razmisliti prije tetoviranja i odabrati kvalitetnog tattoo majstora. Tetovaže bi trebale biti pažljivo osmišljena i kvalitetno izvedena, no ponekad stvari krenu u potpuno pogrešnom smjeru. Neuspjeli portreti, bizarni natpisi i promašaji od dizajna, već neko vrijeme su izvor zabave na subredditu r/shittytattoos, a mi smo za vas izdvojili 10 koje su toliko loše, da nećete vjerovati da su stvarne.
Foto: Shutterstock
Share
Podijeli
Praskozorje… Nadamo se da osobu sa slike nisu “prasnuli” i po džepu jer teško da će mu uskoro svanuti neko bolje zorje.
Praskozorje… Nadamo se da osobu sa slike nisu “prasnuli” i po džepu jer teško da će mu uskoro svanuti neko bolje zorje.
Foto: Screenshot/r/shittytattoos
Share
Podijeli
Tko nema u glavi, ima noge na nogama?!? Ili tako nešto?!?
Tko nema u glavi, ima noge na nogama?!? Ili tako nešto?!?
Foto: Screenshot/r/shittytattoos
Share
Podijeli
U sridu! Ovu tetovažu bi i alkar sa svojim kopljem bolje istetovirao. Recimo da je tattoo majstor potpuno promašio metu.
U sridu! Ovu tetovažu bi i alkar sa svojim kopljem bolje istetovirao. Recimo da je tattoo majstor potpuno promašio metu.
Foto: Screenshot/inkedmagazin
Share
Podijeli
OGLAS
Vuk dlaku mijenja, ali ovaj je nema. Tetovaža na kojoj toliko nedostaje teksture da vuk na dijelovima izgleda kao da je otišao kod frizerka koja je prvi put u ruke uzela škare.
Vuk dlaku mijenja, ali ovaj je nema. Tetovaža na kojoj toliko nedostaje teksture da vuk na dijelovima izgleda kao da je otišao kod frizerka koja je prvi put u ruke uzela škare.
Foto: Screenshot/inkedmagazin
Share
Podijeli
Chuck i nije toliko grozno. Ne, je stvarno je grozno. Ova tetovaža jednog od omiljenih horror likova, stvarično je loša.
Chuck i nije toliko grozno. Ne, je stvarno je grozno. Ova tetovaža jednog od omiljenih horror likova, stvarično je loša.
Foto: Screenshot/r/shittytattoos
Share
Podijeli
Dvolični ljudi svugdje oko nas. Znate kako se kaže, nikad ne znaš koje ćeš lice danas upoznati.
Dvolični ljudi svugdje oko nas. Znate kako se kaže, nikad ne znaš koje ćeš lice danas upoznati.
Foto: Screenshot/inkedmagazin.com
Share
Podijeli
Ovaj mač ne bi porezao ni maslac. Nezgrapne linije i veličina samog dizajna stvarno odaju dojam kao da je tup, u svakom smislu te riječi.
Ovaj mač ne bi porezao ni maslac. Nezgrapne linije i veličina samog dizajna stvarno odaju dojam kao da je tup, u svakom smislu te riječi.
Foto: Screenshot/r/shittytattoos
Share
Podijeli
OGLAS
Yin i Yang, simbol ravnoteže između dobra i zla. Nažalost, nema ništa dobro u vezi ove tetovaže, osim činjenice da ju je osoba sa slike vrlo brzo prekrila.
Yin i Yang, simbol ravnoteže između dobra i zla. Nažalost, nema ništa dobro u vezi ove tetovaže, osim činjenice da ju je osoba sa slike vrlo brzo prekrila.
Foto: Screenshot/r/shittytattoos
Share
Podijeli
Tama u srcu, ako je ovo uopće srce. Što je tattoo majstor ovdje pokušao, mislimo da ni njemu samom nije bilo jasno.
Tama u srcu, ako je ovo uopće srce. Što je tattoo majstor ovdje pokušao, mislimo da ni njemu samom nije bilo jasno.
Foto: Screenshot/r/shittytattoos
Share
Podijeli
Pringles ili, u ovom slučaju, “Prđngđlgz”. Poznata maskota jednog od najpoznatijih brendova ovdje je ispala totalno izobličena. Umjesto simpatičnog lika s brkovima, dobili smo verziju s kojom, iskreno, nitko ne bi htio ostati sam u istoj prostoriji.
Pringles ili, u ovom slučaju, “Prđngđlgz”. Poznata maskota jednog od najpoznatijih brendova ovdje je ispala totalno izobličena. Umjesto simpatičnog lika s brkovima, dobili smo verziju s kojom, iskreno, nitko ne bi htio ostati sam u istoj prostoriji.
Foto: Screenshot/inkedmagazin
Share
Podijeli

Ne propustite

1/