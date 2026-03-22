Izdaje ih govor tijela: Pet znakova koji vrište narcisoidna osoba, a jedan je gotovo nemoguće uočiti

Stručnjakinja za ljudsko ponašanje otkrila je pet ključnih neverbalnih znakova koji mogu sugerirati da je netko narcis. Iako se taj izraz danas često koristi za opisivanje svakoga tko ima previsoko mišljenje o sebi, važno je napomenuti da vrlo mali broj ljudi u svijetu ima službenu dijagnozu narcisoidnog poremećaja ličnosti, koja pogađa između 0,5 i 6,2 posto opće populacije. Unatoč tome, suočavanje s osobom koja pokazuje aroganciju, osjećaj da joj sve pripada i sklonost iskorištavanju drugih može biti iznimno teško. Srećom, stručnjakinja Liz Rose za New York Post je objasnila na što treba obratiti pozornost. "Klinički, narcisoidni poremećaj ličnosti je obrazac grandioznosti, nedostatka empatije i duboke potrebe za divljenjem. Ono što većina ljudi naziva 'narcisom' je netko čiji osjećaj vlastite vrijednosti ovisi o tome da ga se doživljava kao superiornog, posebnog ili onoga koji ima pravo na sve", pojasnila je Rose.

Ona objašnjava da postoji pet različitih stvari koje možete primijetiti, a koje odaju takvu osobu čak i prije nego što započnete razgovor. Iako se ništa ne može potvrditi iz kratke interakcije, jer se "pravi narcizam pokazuje kao obrazac, a ne kao jedan trenutak", Rose sugerira da je dosljedno "skeniranje očima" snažan signal. "Oni neprestano gledaju po prostoriji tražeći bolju pažnju, čak i dok vi govorite. To se zove skeniranje statusa", navodi ona, ističući da takva osoba zapravo traži nekog "važnijeg" s kime bi mogla razgovarati.

Drugi ključni znak, prema Rose, je podsmijeh umjesto osmijeha, jer on može sugerirati procjenu i superiornost, a ne sreću ili radost. "Jedan kut usana se lagano podiže, gotovo kao poluosmijeh, dok druga strana ostaje neutralna. To je suptilno i često vrlo brzo. Za razliku od iskrenih osmijeha, oči obično ne omekšaju niti se naboraju. Čak i kada netko pokušava izgledati suosjećajno ili brižno, kratki bljesak tog izraza može 'procuriti' ako se interno osjeća superiorno u odnosu na drugu osobu. To je poput pukotine u maski, vrlo brzo, ali vrlo rječito", dodala je. Čini se da su izrazi lica ključni kada je u pitanju prepoznavanje narcisa, jer stručnjakinja također sugerira da se pretjerani ili teatralni izrazi mogu koristiti za manipuliranje drugima i projiciranje slike visokog statusa i lažnog samopouzdanja.

Međutim, nije samo lice ono što može otkriti narcisa. Takve su osobe također sklone narušavanju osobnog prostora na način da stoje preblizu ili dodiruju druge ljude, često kako bi pokušale pokazati dominaciju. "Stajanje malo preblizu, prerano dodirivanje nekoga ili brzo naginjanje može stvoriti psihološki pritisak. To prisiljava drugu osobu da ili prihvati upad ili se povuče. S bihevioralnog stajališta, to je suptilan potez dominacije kojim se testira koliko se lako mogu prijeći nečije granice. Ljudi sa zdravom socijalnom sviješću obično prilagođavaju udaljenost na temelju znakova ugode, a netko tko opetovano ignorira te signale može otkriti nešto važno o tome kako se odnosi prema drugima", objasnila je Rose. Dok bi većina ljudi htjela izbjeći sukob i ignorirati ovaj upad u svoj osobni prostor, potencijalni narcis to bi mogao protumačiti kao pokornost.

Konačno, stručnjakinja sugerira da je nedostatak emocionalne intimnosti još jedan znak da biste trebali preispitati osobu s kojom razgovarate. Čak i ako nisu narcisi, vjerojatno ne želite nekoga tko prazno zuri u vas dok ste uzrujani. "Ako pokazujete emocije, a oni samo zure u vas, bez naginjanja glave, bez omekšavanja lica, bez topline, to je emocionalna odvojenost koja se događa u stvarnom vremenu. Zdravi ljudi pokazuju znatiželju. Postavljaju pitanja i slušaju, dok narcisoidne ličnosti često usmjeravaju razgovor natrag na sebe. Taj trenutak vam može puno reći o nečijoj emocionalnoj orijentaciji", zaključuje Rose.

Skriveni narcizam i novi oblici manipulacije

Stručnjaci posljednjih godina upozoravaju i na porast takozvanog "ranjivog" ili "prikrivenog narcizma". Za razliku od grandioznih narcisa koji otvoreno pokazuju svoju superiornost, ranjivi narcisi projiciraju sliku žrtve, preosjetljivosti i "selektivne dobrote", što ih čini znatno težima za prepoznavanje. Također, primijećen je trend u kojem narcisi koriste "terapijski govor", poput raspravljanja o granicama ili traumama, kako bi manipulirali drugima i prikazali se kao samosvjesni. Upravo zbog toga, prepoznavanje suptilnih, neverbalnih znakova postaje važnije no ikad. Naravno, svima se može dogoditi da pokažu neko od ovih ponašanja jednom ili dvaput, ali ako to postane redovit obrazac, možda je vrijeme da tu osobu suočite s tim.