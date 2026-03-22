RECEPT DANA Sočni mak kolač s borovnicama: Brza i zdrava poslastica koja će vas oduševiti

Ako tražite kolač koji je ukusan, zasitan i malo drugačiji od klasičnih slastica, ovaj mak kolač s borovnicama odličan je izbor. Ne sadrži klasično brašno, priprema se vrlo jednostavno, a kombinacija maka, badema, zobenih pahuljica i čokolade daje bogat okus kojem je teško odoljeti. Najbolje od svega – kolač se ne peče, nego se samo kuha i hladi, pa je idealan i kada želite brzi desert bez puno posla. Recept je podijelila food blogerica @kokosica.hr. Uživajte!

Sastojci:

150 g mljevenog maka

200 g zobenih pahuljica

90 g badema

450 – 500 ml bademovog mlijeka

80 g kokosovog ulja (ili kakao maslaca)

130 g borovnica

3 žlice meda

Preljev:

60 g tamne čokolade

150 g guste kokos kreme ili kokosovog mlijeka

Priprema: U sjeckalici sameljite bademe i zobene pahuljice dok ne dobijete sitnu smjesu. U lonac stavite mljeveni mak, samljevene pahuljice i bademe, bademovo mlijeko, kokosovo ulje i borovnice. Sve dobro promiješajte i kuhajte na srednje jakoj vatri oko 5 do 10 minuta, dok se smjesa ne zagrije i ne počne zgušnjavati. Ako vam se čini pregusto, dodajte još malo mlijeka, ali ne više od oko 50 ml. Kada se smjesa zgusne, maknite je s vatre i ostavite da se kratko ohladi. Zatim dodajte med i dobro promiješajte. Smjesu prebacite u kalup promjera oko 18 cm obložen papirom za pečenje i poravnajte. U manjem loncu ili na pari otopite tamnu čokoladu zajedno s kokos kremom dok ne dobijete glatku smjesu. Prelijte preko kolača i ravnomjerno rasporedite. Kolač stavite u hladnjak nekoliko sati, a najbolje preko noći, kako bi se potpuno stegnuo. Prije posluživanja možete ga staviti u zamrzivač oko 30 minuta – tako će biti čvršći i lakše će se rezati.