bez paljenja pećnice

RECEPT DANA Sočni mak kolač s borovnicama: Brza i zdrava poslastica koja će vas oduševiti

Ana Hajduk
22.03.2026.
u 07:02

Kolač čuvajte u hladnjaku ili zamrzivaču. Zbog maka, badema i čokolade vrlo je zasitan, pa je dovoljan i manji komad da zadovolji želju za slatkim.

Ako tražite kolač koji je ukusan, zasitan i malo drugačiji od klasičnih slastica, ovaj mak kolač s borovnicama odličan je izbor. Ne sadrži klasično brašno, priprema se vrlo jednostavno, a kombinacija maka, badema, zobenih pahuljica i čokolade daje bogat okus kojem je teško odoljeti. Najbolje od svega – kolač se ne peče, nego se samo kuha i hladi, pa je idealan i kada želite brzi desert bez puno posla. Recept je podijelila food blogerica @kokosica.hr. Uživajte! 

Sastojci:

  • 150 g mljevenog maka
  • 200 g zobenih pahuljica
  • 90 g badema
  • 450 – 500 ml bademovog mlijeka
  • 80 g kokosovog ulja (ili kakao maslaca)
  • 130 g borovnica
  • 3 žlice meda

Preljev:

  • 60 g tamne čokolade
  • 150 g guste kokos kreme ili kokosovog mlijeka

Priprema: U sjeckalici sameljite bademe i zobene pahuljice dok ne dobijete sitnu smjesu. U lonac stavite mljeveni mak, samljevene pahuljice i bademe, bademovo mlijeko, kokosovo ulje i borovnice. Sve dobro promiješajte i kuhajte na srednje jakoj vatri oko 5 do 10 minuta, dok se smjesa ne zagrije i ne počne zgušnjavati. Ako vam se čini pregusto, dodajte još malo mlijeka, ali ne više od oko 50 ml. Kada se smjesa zgusne, maknite je s vatre i ostavite da se kratko ohladi. Zatim dodajte med i dobro promiješajte. Smjesu prebacite u kalup promjera oko 18 cm obložen papirom za pečenje i poravnajte. U manjem loncu ili na pari otopite tamnu čokoladu zajedno s kokos kremom dok ne dobijete glatku smjesu. Prelijte preko kolača i ravnomjerno rasporedite. Kolač stavite u hladnjak nekoliko sati, a najbolje preko noći, kako bi se potpuno stegnuo. Prije posluživanja možete ga staviti u zamrzivač oko 30 minuta – tako će biti čvršći i lakše će se rezati.
