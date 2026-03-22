Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Odgovor leži u vašoj genetici

Znanstvenici otkrili: Konzumacija ove namirnice može smanjiti rizik od demencije

Mesni obrok
Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
22.03.2026.
u 14:16

Nova istraživanja pokazuju da prehrana potencijalno igra važnu ulogu u razvoju demencije, no učinak nije isti kod svih.

Veća konzumacija mesa mogla bi biti povezana s manjim rizikom od kognitivnog propadanja, ali samo kod ljudi s određenom genetskom predispozicijom. Radi se o osobama koje nose varijantu APOE gena, posebno oblik poznat kao APOE4, koji se smatra jednim od glavnih genetskih čimbenika rizika za Alzheimerovu bolest. Procjenjuje se da taj gen značajno povećava vjerojatnost razvoja demencije, prenosi The Sun.

U istraživanju koju su proveli znanstvenici iz Švedske praćeno je više od dvije tisuće starijih osoba, tijekom razdoblja od 15 godina. Pokazalo se da su ispitanici s ovim rizičnim genom koji su češće konzumirali meso imali sporije pogoršanje kognitivnih funkcija u usporedbi s onima koji su ga jeli rjeđe. Potencijalan pozitivan učinak odnosi se prvenstveno na konzumaciju neprerađenog mesa poput piletine, puretine ili govedine. Istovremeno, prerađeni mesni proizvodi i dalje su povezani s većim rizikom od demencije bez obzira na genetiku. Znanstvenici ističu da bi ovi rezultati mogli pomoći u razvoju personaliziranih prehrambenih preporuka za ljude koji imaju povećan genetski rizik.

Dodatna istraživanja već su pokazala da prehrana i genetika djeluju zajedno kada je riječ o zdravlju mozga. Kod nositelja APOE gena prehrambene navike mogu imati snažniji utjecaj nego kod ostatka populacije. Stručnjaci zato upozoravaju na oprez. Iako rezultati otvaraju zanimljiva pitanja o ulozi mesa u prehrani, potrebno je provesti dodatna klinička istraživanja prije donošenja krajnjih zaključaka. Dakle, to ne znači da se preporučuje da jedete više mesa, ali ove studije ukazuju na potencijalne pozitivne učinke konzumacije. Utjecaj prehrane na vaše zdravlje ovisi o puno više individualnih faktora od ovdje navedenih pa se o promjenama u vašoj prehrani trebate posavjetovati s vašim liječnikom.
Ključne riječi
znanstveno dokazano mesna dijeta konzumacija mesa demencija APOE gen

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!