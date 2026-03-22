Najveći pesimisti horoskopa: Ova četiri znaka uvijek očekuju najgore i privlače katastrofu
Dok neki ljudi kroče kroz život s nepokolebljivim optimizmom, drugi svijet vide kroz tamnije naočale, stalno se pripremajući za neuspjeh. Astrologija sugerira da sklonost pesimizmu može biti duboko ukorijenjena u našem horoskopskom znaku, definirajući tko će svaku prepreku doživjeti kao nepremostivu katastrofu.
Jarac: Apsolutni vladar pesimizma je Jarac. Pod utjecajem Saturna, Jarčevi su programirani da očekuju najgore, što nazivaju realizmom. Za njih je uspjeh isključivo rezultat teškog rada, a ne sreće. Neprestano predviđaju negativne ishode kako bi se pripremili, što ih čini emocionalno distanciranima. Njihov ciničan humor i zidovi koje grade služe kao oklop protiv razočaranja.
Djevica: Pesimizam Djevica proizlazi iz njihove težnje savršenstvu i analitičnog uma koji odmah uočava svaku manu. One vide stotinu problema tamo gdje drugi vide priliku, zbog čega im je tjeskoba prirodno stanje. Kronično su nezadovoljne jer traže nedostižno savršenstvo, a i najmanja sitnica može im uništiti dan i narušiti osjećaj kontrole.
Škorpion: Škorpionov pesimizam je dubok i prožet sumnjom. Svijet vide crno-bijelo i nepovjerljivi su prema svemu što djeluje previše dobro. Njihov stav je obrambeni mehanizam protiv izdaje i povrijeđenosti; očekuju skrivene motive iza svakog osmijeha. Svoje osjećaje kriju, a mračan pogled na svijet služi im kao zaštita – ako uvijek očekuju najgore, ne mogu se razočarati.
Rak: Rakovi su, zbog vladavine Mjeseca, podložni snažnim promjenama raspoloženja i preuveličavanju negativnih situacija. Skloni su prekomjernom razmišljanju koje ih brzo dovodi do očaja, a u lošim fazama često preuzimaju ulogu žrtve. Opterećeni su prošlošću i strahom od budućnosti, doživljavajući svaku prijetnju svojoj sigurnosti kao najavu katastrofe.