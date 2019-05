Žena s bolesnim bubregom otkrila kako joj je dečko idealan donor

Medicinskoj sestri, Geraldine Chingosho, dijagnosticirana je kronična bolest bubrega samo nekoliko dana nakon što je počela izlaziti sa svojim dečkom, Aldom Cataldijem. Nažalost, Geraldine nikako nije mogla pronaći donora, jer se ispostavilo se da je sva njezina rodbina nekompatibilna. Geraldine je rečeno da njezin bubreg funkcionira samo 20%, a na kraju joj je trebala dnevna dijaliza, piše Metro.

Tijekom tog vremena, Aldo ju je svakodnevno posjećivao u bolnici, a zatim se ponudio da bude testiran da provjere kompatibilnost, međutim Geraldine ga je spriječila, rekavši da je bijeli Talijan i da vjerojatno neće odgovarati. Kada su došli rezultati, pokazalo se da je Aldo bio kompatibilan, a transplantaciju bubrega su obavili u veljači ove godine.

- Nikad ne bih očekivala da će mi zaručnik dati svoj bubreg. Bila sam potpuno šokirana kad sam otkrila da smo kompatibilni. Aldo mi je spasio život i ne mogu čekati da provedem ostatak života s njim - rekla je Geraldine koja radi kao medicinska sestra.

-Ispočetka sam mu govorila da me ostavi jer nisam mislila da bi bilo pošteno prema njemu da bude s bolesnom osobom. Ali on mi je rekao da nije važno što sam bolesna i da će uvijek biti tu za mene bez obzira na sve. On je doslovno bio moj superman - moj superheroj, svo vrijeme dok sam bila loše. Pobrinuo se za mene i u osnovi postao moj skrbnik- dodala je Geraldine.

Geraldine je uspješno operirana i nalazi se u stabilnom stanju, a par se vjenčava u kolovozu ove godine.