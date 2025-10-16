Žena ostala šokirana postupkom obitelji: 'Nisu mi čestitali prvi rođendan nakon majčine smrti'

Da članovi vlastite obitelji ponekad mogu biti vrlo okrutni, dokazuje iskustvo mlade žene koja se ovih dana obratila Reddit zajednici za podršku nakon bolnog rođendana koji je njezina obitelj jednostavno zanemarila. Ta 28-godišnjakinja je u svojoj objavi napisala da joj je to bio prvi rođendan bez majke koja je prošle godine preminula od tumora na mozgu, piše People.

'To je najteža stvar kroz koju sam ikada prošla', napisala je. Prije nego što je umrla, rekla je, majka je zamolila tatine sestre da paze na nju i na njezina brata. U godini nakon gubitka, objasnila je, ona i njezina obitelj kretali su se kroz maglu tuge. 'Mamin rođendan je početkom rujna i kako se približavao, tata, brat i ja bili smo duboko depresivni', podijelila je, dodajući da su čak počeli učiti portugalski kako bi se osjećali bliže majčinu podrijetlu. Tužna kći rekla je da su napetosti s tatinom stranom obitelji počele na Majčin dan. 'Tatina mama pozvala nas je da slavimo. Otišli smo, ali bilo je prebolno', prisjetila se.

Nakon toga, objasnila je, njezin je otac poslao poruku jednoj od svojih sestara u kojoj je rekao da će ubuduće on dolaziti na Majčin dan, ali da njegova djeca još nisu spremna slaviti. Rekla je da se ta odluka nije svidjela njezinoj baki. 'Baka me nazvala, bijesna, i rekla da moram prihvatiti da mame više nema', napisala je mlada žena.

Kako je ljeto odmicalo, stvari su postale još zategnutije tijekom bakine rođendanske večere krajem kolovoza. Iako su ona i njezin brat bili tihi, svejedno su komunicirali s obitelji. Ipak, njezin je otac nakon toga poslao poruku, tražeći od rodbine da im daju prostora za tugu, osobito kako se približavao mamin rođendan.

Umjesto razumijevanja, jedna od njezinih teta koja živi u drugoj zemlji reagirala je oštro. 'Eksplodirala je, optužujući nas da prekidamo odnose s obitelji. Pokušala sam objasniti da nam samo treba vremena, ali nastavila nas je kriviti', objasnila je autorica posta. Kada je ubrzo nakon toga došao njezin rođendan, pretvorio se u bolnu prekretnicu. 'Bio je to moj prvi rođendan bez mame. Nitko s tatine strane obitelji, ni baka, ni tete, nije mi čestitao rođendan u obiteljskom grupnom chatu' napisala je. 'Jedina koja jest bila je moja mlađa sestrična (18), koja mi je poslala privatnu poruku.'

Ova šutnja rodbine osobito je boljela s obzirom na njezinu ulogu dobre unuke. 'Jedina sam pratila bake i djedove na sve liječničke preglede. Moj tata je jedini koji mojoj baki daje novac i plaća njezine medicinske zahvate', napisala je. 'Vidjeti da je chat na moj rođendan ostao tih, znajući da bi za druge odmah objavili čestitke, osjećalo se kao namjerna, zajednička kazna zato što sam tužna', rekla je.

Mlada žena priznala je da joj je to bila posljednja kap. 'Više nisam mogla podnijeti i htjela sam izaći iz grupnog chata jer nikada od rođenja nisu propustili moj rođendan', objasnila je. Rekla je da je odluku o napuštanju grupe donijela kako bi zaštitila sebe, ali da se ne slažu svi oko toga kako je postupila. 'Moj muž misli da je napuštanje grupe djetinjasto i da im time dajem reakciju koju žele', podijelila je. Čak su je i otac i brat, koji razumiju njezinu bol, odvraćali od toga. 'Moj tata i brat, iako me podržavaju, također misle da nisam trebala otići jer to pokazuje da su me pogodili', nastavila je. Unatoč tome, žena je ostala pri svojoj odluci. 'Osjećam da je to bio nužan čin', napisala je. Obratila se Redditovoj zajednici kako bi pitala je li pogriješila što se povukla iz grupnog chata. Jedan komentator je napisao: 'Iskreno, mislim da je potpuno razumljivo što si napustila chat. Oni su te trebali podržati, pogotovo nakon svega kroz što si prošla. Nisi ti ta koja prekida odnose, oni su ti koji ti trenutačno ne pružaju podršku koju zaslužuješ.' U odgovoru je žena priznala koliko ju je boljelo što su je previdjeli. 'Da, bilo je jako razočaravajuće', rekla je.