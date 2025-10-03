Očajna majka: 'Razmišljam o tome da nećacima zabranim ulazak u sobu moje kćeri, evo zašto'

Jedna je žena na društvenim mrežama podijelila dvojbu oko toga treba li nećakinji i nećaku zabraniti ulazak u sobu svoje kćeri. Na jednom Redditovom forumu objasnila je kako brat njezina supruga često dolazi kod njih s kćeri od dvije i pol godine i sinom od pet i pol. Kaže da uvijek nastoji da im bude ugodno, imaju dvorište za igru, dnevni boravak i podrum gdje se uvijek mogu zabavljati, piše People.

No, svaki put kad dođu, njih dvoje završe u sobi njezine sedmomjesečne bebe i naprave nered. 'Sve povuku s polica i ostave potpuni kaos', napisala je. 'Najviše me smeta što njihov otac sjedi unutra i dopušta da se to događa. Ni ne počiste iza sebe nego ja to moram učiniti.' Istaknula je kako spavaće sobe smatra privatnim prostorima i da u njih ne bi trebalo ulaziti bez poziva. Već je čistila za njima po drugim dijelovima kuće, ali ovo je posebno ljuti jer uništavaju bebinu sobu

Dodala je da ne želi ispasti bezobrazna, ali ni da soba stalno bude u neredu. Pitala je je li pogrešno ako im zabrani ulazak. Mnogi su joj u komentarima poručili da je potpuno u pravu.

'Reci im jasno da ne smiju u tu sobu. Zaključaj vrata. Ako neće čistiti za svojom djecom, reci im da prestanu dolaziti. Ti nisi njihova sluškinja', napisao je netko. 'Najbolje bi bilo da tvoj muž to riješi, ali ne spominješ njegovo mišljenje. Ako on neće razgovarati s njima i postaviti granice, onda ih jednostavno prestani puštati u kuću', glasio je drugi komentar.

Autorica posta je napisala kako joj nije cilj biti nepristojna, već zaštititi prostor svoje kćeri. Ponovno je upitala griješi li što želi uvesti zabranu. U komentarima su je podržali i savjetovali da to jasno kaže. 'Recite im otvoreno, zaključajte vrata i stavite do znanja da nećete čistiti za njima. Ako muž ne stane iza vas, najbolje je ne primati ih više', glasio je savjet.