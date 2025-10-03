Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 145
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
TEŠKA ODLUKA

Očajna majka: 'Razmišljam o tome da nećacima zabranim ulazak u sobu moje kćeri, evo zašto'

Shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
03.10.2025.
u 14:30

'Najviše me smeta što njihov otac sjedi unutra i dopušta da se to događa. Ni ne počiste iza sebe nego ja to moram učiniti', požalila se žena

Jedna je žena na društvenim mrežama podijelila dvojbu oko toga treba li nećakinji i nećaku zabraniti ulazak u sobu svoje kćeri. Na jednom Redditovom forumu objasnila je kako brat njezina supruga često dolazi kod njih s kćeri od dvije i pol godine i sinom od pet i pol. Kaže da uvijek nastoji da im bude ugodno, imaju dvorište za igru, dnevni boravak i podrum gdje se uvijek mogu zabavljati, piše People.

No, svaki put kad dođu, njih dvoje završe u sobi njezine sedmomjesečne bebe i naprave nered. 'Sve povuku s polica i ostave potpuni kaos', napisala je. 'Najviše me smeta što njihov otac sjedi unutra i dopušta da se to događa. Ni ne počiste iza sebe nego ja to moram učiniti.' Istaknula je kako spavaće sobe smatra privatnim prostorima i da u njih ne bi trebalo ulaziti bez poziva. Već je čistila za njima po drugim dijelovima kuće, ali ovo je posebno ljuti jer uništavaju bebinu sobu

Dodala je da ne želi ispasti bezobrazna, ali ni da soba stalno bude u neredu. Pitala je je li pogrešno ako im zabrani ulazak. Mnogi su joj u komentarima poručili da je potpuno u pravu.

'Reci im jasno da ne smiju u tu sobu. Zaključaj vrata. Ako neće čistiti za svojom djecom, reci im da prestanu dolaziti. Ti nisi njihova sluškinja', napisao je netko. 'Najbolje bi bilo da tvoj muž to riješi, ali ne spominješ njegovo mišljenje. Ako on neće razgovarati s njima i postaviti granice, onda ih jednostavno prestani puštati u kuću', glasio je drugi komentar.

Autorica posta je napisala kako joj nije cilj biti nepristojna, već zaštititi prostor svoje kćeri. Ponovno je upitala griješi li što želi uvesti zabranu. U komentarima su je podržali i savjetovali da to jasno kaže. 'Recite im otvoreno, zaključajte vrata i stavite do znanja da nećete čistiti za njima. Ako muž ne stane iza vas, najbolje je ne primati ih više', glasio je savjet.

Bikovi su teški materijalisti, a Rakovi skloni pasivnoj agresiji: Ovo su najveće mane horoskopskih znakova
1/13
Ključne riječi
pospremanje obitelj nered djeca

Komentara 2

Pogledaj Sve
LI
liliZG
15:07 03.10.2025.

zato šogor i dovodi svoju djecu k njoj,... ne da mu se čistiti nered za njima u svojoj kući pa ih utrpa k šogorici.... tak je najlakše...

FE
FELIXEBERT
14:35 03.10.2025.

Ucinite to . Jedno pametno rjesenje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

LG
LG SERVISNA TURA U ZADRU I SLAVONSKOM BRODU

Manje bacanja hrane, niži računi i jednostavnija svakodnevica – pametna tehnologija je alat za održiv život

Pametno korištenje kućanskih aparata i promišljen izbor uređaja čine svakodnevicu jednostavnijom, štede vrijeme i smanjuju račune. Kvalitetni uređaji pomažu da manje hrane završi u smeću, trošimo manje energije i rjeđe mijenjamo aparate. Sve savjete o održavanju uređaja LG je predstavio na edukativno-servisnoj turi u Slavonskom Brodu i Zadru.

Učitaj još