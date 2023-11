Žena kaže da zbog davne suprugove oklade razmišlja o razvodu: 'Kladio se da će mi biti prvi!'

Jedna je žena ispričala kako se užasno osjećala i kako je odmah počela razmišljati o razvodu nakon što je saznala da ju je suprug kad su se tek upoznali počeo zvati van jer se s kolegama u uredu kladio da će joj baš on uzeti nevinost. Naime, dok je u svojim 20-ima radila u jednom pozivnom centru , njeni su kolege među sobom pričali da dolazi iz vrlo konzervativne sredine, te da je još uvijek djevica - pa su smislili bezosjećajnu okladu, napisala je. “Očekivala sam da će me zbog te informacije izopćiti, ali zapravo je imala suprotan učinak”, objasnila je. "Dečki s posla počeli su mi počeli pokazivati mnogo pažnje i postala sam vrlo popularna", prisjetila se, no ubrzo su joj muški kolege dosadili, svi osim njenog sadašnjeg supruga.

"On i ja smo provodili sate razgovarajući, a na kraju sam ostala s njim, udala se i zasnovala obitelj", ispričala je, a brak im je bio sretan sve dok joj bivša kolegica na jednoj zabavi nedavno nije ispričala o okladi u uredu koja ju je uključivala. “Bila sam shrvana i stvarno uznemirena zbog njene priče", rekla je, a čim je došla doma i suočila muža sa svojim saznanjem, on je priznao da je sudjelovao u "djetinjastoj" okladi - i još nju optužio da je pretjerala!

“Rekao je da se, iako je kad me tek upozna bio motiviran okladom, kasnije očito zaljubio u mene i zato niti malo ne žali što smo se vjenčali”, napisala je. “Jasno sam mu rekla što mislim o činjenici da je išao toliko daleko s laži i o tome da me je možda i oženio samo da dobije okladu i oduzme mi nevinost", rekla je.

Njegovo sudjelovanje u tome smatra, kaže, gnjusnim i odvratnim, a nakon što je popričala sa svojim prijateljima i roditeljima razmišlja, priznaje, i o tome da pokrene razvod braka. "Iako vjerujem da se kasnije zaljubio i da oklada više nije bila važna, ne mogu svom mužu oprostiti što se uopće kladio o mom djevičanstvu i što je o tome pričao sa svojim prijateljima, zaključila je za The Post.

Žena ispričala: 'Saznala sam da moj suprug već 15 godina ima drugu ženu i obitelj!'