Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 18
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
zbog vremenskih uvjeta

Želite raskošno proljetno cvijeće? Ne radite ovu grešku u veljači

shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
23.02.2026.
u 07:00

Veljača je obično vrijeme kada mnogi navlače vrtne rukavice i počinju pripremati vrt za toplije godišnje doba

Proljeće je idealno vrijeme za pripremu vrta nakon zimskog mirovanja tla i biljaka. Pravilna priprema vrta ključna je za zdravi rast biljaka, bogati urod i lakše održavanje tijekom sezone. To uključuje čišćenje i uređivanje tla, obrezivanje starih ili oštećenih biljaka, gnojidbu i planiranje rasporeda sadnje. Dobro pripremljen vrt omogućuje biljkama da bolje iskoriste sunčevu svjetlost, vodu i hranjive tvari.

Ljubitelji vrtlarstva koji s nestrpljenjem iščekuju proljetno cvijeće upozoreni su da ne naprave pogrešku ovog mjeseca. Veljača je obično vrijeme kada mnogi navlače vrtne rukavice i počinju se pripremati za toplije godišnje doba. Različite vrste cvjetnih lukovica mogu se posaditi ranije da bi se dobilo prednost u rastu. Međutim, stručnjak za vrtlarstvo upozorio je zaljubljenike u vrtlarenje da paze na trenutačne vremenske uvjete. Hortikulturist Ish je na svojem TikToku savjetovao ljudima da "zaustave" dok se pripremaju za sadnju svog cvijeća, piše Express.co.uk.

 Ish je izjavio da iako možete početi kupovati lukovice i biljke u trgovinama i supermarketima, preporučljivo je malo odgoditi sadnju. "Imali smo vrlo vlažnu i hladnu zimu i kao rezultat toga, sadnja ovih biljaka malo prerano u veljači može biti malo teška. Pričekajte do kraja veljače ili početka ožujka", objasnio je stručnjak.

Nisu samo biljke te koje zahtijevaju dodatnu njegu, već i ptice. Postoji jedan jednostavan dodatak koji bi ih mogao privući da se dulje zadrže. Iz britanske neprofitne organizacije posvećene zaštiti ptica i prirode (RSPB) predložili su postavljanje osnovne kućice za ptice u vašem vrtu. Dobrotvorna organizacija izjavila je da je to najjednostavnija metoda podrške pticama nudeći im sklonište i toplinu.

"Iznošenje hrane za ptice je sjajno, ali ako ptice nemaju pristup mjestima za gniježđenje, neće imati gdje odgojiti sljedeću generaciju. Također je ključno da su mjesta za gniježđenje u blizini mjesta za hranjenje, gdje mogu pronaći mnogo beskralježnjaka bez predugog napuštanja gnijezda", objasnili su iz organizacije.

Ključne riječi
sadnja cvijeće pogreška vrt

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!