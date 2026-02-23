Želite raskošno proljetno cvijeće? Ne radite ovu grešku u veljači

Proljeće je idealno vrijeme za pripremu vrta nakon zimskog mirovanja tla i biljaka. Pravilna priprema vrta ključna je za zdravi rast biljaka, bogati urod i lakše održavanje tijekom sezone. To uključuje čišćenje i uređivanje tla, obrezivanje starih ili oštećenih biljaka, gnojidbu i planiranje rasporeda sadnje. Dobro pripremljen vrt omogućuje biljkama da bolje iskoriste sunčevu svjetlost, vodu i hranjive tvari.

Ljubitelji vrtlarstva koji s nestrpljenjem iščekuju proljetno cvijeće upozoreni su da ne naprave pogrešku ovog mjeseca. Veljača je obično vrijeme kada mnogi navlače vrtne rukavice i počinju se pripremati za toplije godišnje doba. Različite vrste cvjetnih lukovica mogu se posaditi ranije da bi se dobilo prednost u rastu. Međutim, stručnjak za vrtlarstvo upozorio je zaljubljenike u vrtlarenje da paze na trenutačne vremenske uvjete. Hortikulturist Ish je na svojem TikToku savjetovao ljudima da "zaustave" dok se pripremaju za sadnju svog cvijeća, piše Express.co.uk.

Ish je izjavio da iako možete početi kupovati lukovice i biljke u trgovinama i supermarketima, preporučljivo je malo odgoditi sadnju. "Imali smo vrlo vlažnu i hladnu zimu i kao rezultat toga, sadnja ovih biljaka malo prerano u veljači može biti malo teška. Pričekajte do kraja veljače ili početka ožujka", objasnio je stručnjak.

Nisu samo biljke te koje zahtijevaju dodatnu njegu, već i ptice. Postoji jedan jednostavan dodatak koji bi ih mogao privući da se dulje zadrže. Iz britanske neprofitne organizacije posvećene zaštiti ptica i prirode (RSPB) predložili su postavljanje osnovne kućice za ptice u vašem vrtu. Dobrotvorna organizacija izjavila je da je to najjednostavnija metoda podrške pticama nudeći im sklonište i toplinu.

"Iznošenje hrane za ptice je sjajno, ali ako ptice nemaju pristup mjestima za gniježđenje, neće imati gdje odgojiti sljedeću generaciju. Također je ključno da su mjesta za gniježđenje u blizini mjesta za hranjenje, gdje mogu pronaći mnogo beskralježnjaka bez predugog napuštanja gnijezda", objasnili su iz organizacije.