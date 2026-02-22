Želite veći penis? Evo kako ga možete imati u samo 3 koraka!

Mnogi muškarci osjećaju se nezadovoljno i zabrinuto zbog veličine svog penisa. Ako je i vama tako, postoje tri jednostavna koraka koji vam mogu pomoći da poboljšate svoje samopouzdanje. Podaci s Google Trendsa otkrili su da su pretraživanja za ‘povećanje penisa’ porasla za više od 100 posto između 2021. i 2022., dok su ljudi koji su tražili tablete za povećanje penisa također porasli za 44 posto, piše The Sun.

Upisivanjem pitanja u Google vjerojatno će se pojaviti mnogo opcija. Neki - poput ‘jelqinga’ ili losiona i pilula - možda neće djelovati ili čak biti nesigurni za korištenje. Drugi predlažu da odete na operaciju kako biste povećali svoj penis - i budimo iskreni, pomisao na stavljanje vašeg penisa pod nož može biti zastrašujuća.

Ali, što ako vam kažemo da postoji način da vaš penis izgleda veće bez boli (ili bolje rečeno straha) od operacije? Prema NHS-u, postoji nekoliko jednostavnih - i bezbolnih načina - za dodavanje iluzije nekoliko dodatnih centimetara. To je jednostavan plan u tri koraka koji svaki muškarac može slijediti.

‘Mnogi muškarci koji brinu o veličini svog penisa općenito imaju problema s cjelokupnom slikom tijela’, rekao je profesor Kevan Wylie, savjetnik za seksualnu medicinu, ‘Ono što se događa jest da oni svoju lošu sliku tijela fokusiraju na svoj penis. Savjetovanje može učiniti stvarnu razliku za pacijenta izgradnjom samopoštovanja, ispravljanjem iskrivljenih pogleda na sliku tijela i učenjem više o tome što ljude čini privlačnima’.

A, evo što možete učiniti kako biste povećali veličinu svog penisa:

Podrežite stidne dlake - ako ste čuli za izreku ‘pokosite travnjak da stablo izgleda veće’, podrezivanje stidnih dlaka može učiniti upravo to.

Riješite se pivskog trbuha - mršavljenje je sjajan način da vaš penis izgleda veće. Neće izgledati tako impresivno ako iznad njega visi pivski trbuh.

Budite u formi - ne samo da ćete u formi bolje izgledati, nego ćete se i bolje osjećati. Nije potrebno spominjati da će vaš ljubavni život također imati koristi ako se osjećate seksi.

Iako ovi savjeti zapravo neće fizički povećati vaš penis, on će se činiti većim. No, ako doista želite dodatne centimetre, trebali biste razgovarati s liječnikom opće prakse o dostupnim opcijama. Također je dobra ideja razgovarati sa savjetnikom o tome kako se osjećate - brige oko veličine penisa često proizlaze iz dubljih problema sa samopoštovanjem.

Stručnjaci iz Chemist Clicka rekli su da se veličina penisa ne može objasniti: ‘Iako je bilo nekih značajnih znanstvenih istraživanja koja se pripisuju razlozima koji stoje iza varijacija veličine penisa, istina je da su – koliko god variraju naše individualne visine – duljina i obujam naših spolnih reproduktivnih organa misterij, uglavnom kodiran u genetiku i biologiju’.

Ako ipak želite fizički povećati svoju veličinu, postoje stvari koje možete učiniti:

1. Tablete i losioni: Možete kupiti brojne tablete i losione koji sadrže hormone, za koje se tvrdi da povećavaju penis. Međutim, vrlo malo dokaza ukazuje na to da oni djeluju, a čak mogu sadržavati i opasne tvari. Profesor Wylie rekao je da su oni ‘potpuni gubitak vremena’. No, pilule poput Viagre neće povećati veličinu vašeg penisa, ali mogu poboljšati protok krvi u njemu i pomoći vam da održite erekciju.

2. Pumpe za penis: Pumpe za penis postavljaju se na penis, a zatim ispumpavaju zrak kako bi se stvorio vakuum. To dovodi krv u penis i čini ga otečenim. Ponekad se koriste kao kratkotrajno rješenje za erektilnu disfunkciju jer čine penis tvrdim. Ali, produljena uporaba može oštetiti tkivo u penisu, čineći vašu erekciju slabijom, pa se ne preporučuje.

Profesor Wylie je rekao da postoji vrlo malo dokaza koji upućuju na to da vam pumpe na duge staze daju dodatnu duljinu. Jessica Yih, urologinja specijalizirana za seksualno zdravlje muškaraca, rekla je da se pumpice obično koriste zajedno s prstenom za penis. Prstenovi za penis postavljaju se oko baze penisa kako bi se krv duže zadržala u penisu tijekom erekcije.

3. Proširivači: Ekstenderi penisa uključuju stavljanje utega ili malog produžnog okvira na mlohavi penis kako bi se rastegnuo. Da, u biti rastežete meso svoje muškosti. ‘Postoje neki dokazi da ekstenderi mogu imati određeni učinak, osobito kod muškaraca koji su manjih dimenzija’, rekao je profesor Wylie, ‘Neki pacijenti koji koriste trakcijske naprave šest mjeseci primijetili su povećanje veličine od 1-2 cm. Međutim, takvi tretmani ne bi se trebali započeti bez nadzora liječnika’. Ako koristite ekstendere na pogrešan način, možete oštetiti meso svog penisa, što može biti pogubno za vaš seksualni život.

4. Jelqing: Donekle slično ekstenderima, jelqing je kada opetovano povlačite penis palcem i kažiprstom kako biste mu povećali duljinu. Ideja koja stoji iza toga je da povećava prokrvljenost penisa i stoga ga čini većim. No baš kao i s losionima i pilulama, malo je dokaza koji upućuju na to da djeluje.

5. Operacija: Postoje dvije mogućnosti kada idete na operaciju - možete povećati duljinu ili obujam penisa. Kako bi povećali obujam, liječnici mogu ubrizgati mast uzetu iz drugih dijelova tijela u vaš penis, ali studije su otkrile da to može uzrokovati dugotrajno unakaženje ako se mast ne raspodijeli pravilno.

Kako bi povećali vašu duljinu, kirurzi mogu odrezati ligament koji pričvršćuje vaš penis za stidnu kost i izvesti presađivanje kože kako bi vam dali dodatnu duljinu. To vam može dati dodatna 2 cm, ali također može učiniti vašu točku erekcije nižom nego prije. ‘Seks može biti prilično neugodan. Morate puno više manevrirati sa svojom partnericom. Prednost povećanja od 2 cm daleko je nadmašena gubitkom erekcije’, kaže profesor Wylie.