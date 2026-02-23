Analiza ponašanja: Način na koji se muškarac seksa otkriva puno toga o njemu!

Jeste li ikada razmišljale o tomu zašto je muškarac toliko nježan u krevetu? Ili zašto je uvijek grub? Stručnjaci kažu da način na koji on vodi ljubav otkriva zapravo puno o njemu, ali govori i o njegovu doživljaju partnerice. Ako konačno želite doznati što ga vuče u vaš krevet i zašto baš tako vodi ljubav, pročitajte ovih nekoliko analiza, piše Huffpost.

Muškarac koji voli nježan seks: Ako muškarac preferira nježan seks uz puno maženja, to ne znači da nije strastven i dobar u krevetu. Stručnjaci kažu da to zapravo pokazuje da mu je stalo do vas. Možda je malo preoprezan i ne dopušta impulsima da ga vode. Ako želite strastveniji seks, dajte mu to do znanja, ali nježno.

Muškarac koji voli žestok seks: Njemu u krevetu nisu strane proste riječi? Za vrijeme seksa vas gleda i njegove ruke su stalno na vašemu tijelu? Riječ je o muškarcu koji teško prihvaća i priznaje vlastite emocije. Takvi muškarci ponekad smatraju da je seks jedino područje na kojemu su istinski dobri. Ako mu slučajno kažete da niste zainteresirani za seks jer ste umorni, njegov ego bit će strašno pogođen. S takvim muškarcima najbolji je otvoreni razgovor.



Muškarac koji vole riskirati i eksperimentirati: Nepredvidivi muškarci koji iniciraju seks čak i u nekim neprikladnim situacijama prilično su slobodoumni i sigurni u sebe i svoju partnericu. Vole isprobavati i nove poze te neobične seksualne maštarije. Žene katkad mogu osjećati da ih takav muškarac ne poštuje. Ako on, primjerice, poželi seks u kući vaših roditelja, recite mu da ne želite riskirati, ali da to možete učiniti u garaži.

Muškarac koji voli grubi seks: Muškarcima koji su u krevetu žestoki i čak pomalo grubi uz minimalnu prisutnost romantičnosti, seks najčešće služi za oslobađanje od stresa. Ako vam to smeta i ne volite takav način seksa, recite mu da prije vođenja ljubavi obavi neku drugu fizičku aktivnost kako ne bi negativnu energiju donio u krevet. Problem je što su neki muškarci od malena naučeni da moraju biti pravi muškarci, pa se tako ponašaju i u krevetu. Žene koje su s takvim muškarcima trebaju biti malo dominantnije kako bi seks bio ravnopravna igra.