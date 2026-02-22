Želite brže mršavjeti? Uz ovu malu naviku možete izgubiti pola kilograma masti svaki tjedan

Male, svakodnevne navike često imaju dalekosežan učinak i mogu biti ključne u ostvarivanju velikih ciljeva, poput gubitka težine. Umjesto dramatičnih dijeta ili intenzivnih planova koji traju kratko, upravo dosljedne, jednostavne promjene u prehrani, kretanju i rutini mogu dugoročno dovesti do značajnih rezultata. Fitness stručnjak otkrio je kako svatko može izgubiti 0,5 kilograma masti tjedno jednom jednostavnom promjenom načina života.

Za one koji žele izgubiti nekoliko kilograma s dolaskom toplijeg vremena, Louis Baker-Stroud, koji dijeli savjete za fitness, teretanu i prehranu na TikToku, otkrio je jednu jednostavnu modifikaciju. Fitness stručnjak objasnio je da uključivanje nekoliko tisuća dodatnih koraka u vašu dnevnu rutinu može pomoći u gubitku do pola kilograma masti. "Možete izgubiti kilograme bez preskakanja doručka, brojanja kalorija ili pretvaranja u potpunog mesojeda. Prvo što želim da učinite jest da svom danu dodate dvije tisuće koraka više nego što trenutačno radite. Ako dnevno napravite tri tisuće koraka, sada počnite raditi pet tisuća. Samo nemojte propustiti nijedan dan", objasnio je Baker-Stroud.

Dodavanje dodatnih koraka vašoj dnevnoj rutini traje oko 30 minuta, što bi se lako moglo postići tijekom pauze za ručak ili odlaskom u obližnju trgovinu pješice umjesto vožnje, piše Express.co.uk. Mnogi su ostali oduševljeni savjetom stručnjaka. "To je dobar, jednostavan savjet, pa ću vas pratiti", napisala je jedna osoba. "Pokušat ću", dodala je druga. No, nisu svi bili uvjereni ovim prijedlogom, a nekoliko komentatora je primijetilo da već postižu 10 tisuća koraka dnevno, ali se i dalje bore s gubitkom kilograma.

"Već radim oko 13 tisuća koraka dnevno. Smatram da je gubitak težine nemoguć", napisala je jedna osoba. Prema web stranici Nacionalne zdravstvene službe Ujedinjenog Kraljevstva (NHS), brza 10-minutna dnevna šetnja može ponuditi brojne zdravstvene prednosti i jedan je od najjednostavnijih načina za povećanje tjelesne aktivnosti, gubitak težine i poboljšanje općeg zdravlja. Brza šetnja iznosi otprilike 80 metara u minuti, što je brže od opuštenog hodanja. Znate da hodate dovoljno brzo ako još uvijek možete razgovarati, ali ne možete pjevati stihove pjesme.