91-godišnjak dobio sedmo dijete s 52 godine mlađom partnericom: 'Ne polažem račune nikome'

U pitoresknom krajoliku Istočnih Pirineja u južnoj Francuskoj, na obiteljskom imanju nedaleko od mjesta Ille-sur-Têt, odvija se životna priča koja prkosi svim očekivanjima. Devedesetjednogodišnji Pierre Sablé i njegova 39-godišnja partnerica Aïcha posljednjih sedam mjeseci proživljavaju roditeljsku sreću uz svoju "prelijepu i bistru" kćerkicu Louisu Mariju. Za Pierrea, ovo je sedmo dijete, a dolazak malene djevojčice na svijet izazvao je lavinu reakcija, od čuđenja i divljenja do otvorenih kritika. No, vitalni nonagenarijanac, koji se osjeća kao da mu je "trideset u srcu", ne mari previše za mišljenje drugih. Njegova filozofija je jednostavna i odlučna, a sažeo ju je u jednoj rečenici za francuski list Le Parisien.

"Oni koji me poznaju, znaju da radim što hoću i da nikome ne moram polagati račune", poručio je Pierre svima onima koji dovode u pitanje njegovu odluku da u tako poodmakloj dobi ponovno postane otac. Dok mnogi raspravljaju o etičnosti i odgovornosti njegova čina, Pierre se usredotočio na ono najvažnije, mijenja pelene, hrani svoju najmlađu kćer na bočicu i pjeva joj uspavanke. On ne smatra da je "tako star" i jednostavno uživa u životu, ne tražeći i ne trebajući ičije odobrenje za vlastitu sreću.

Foto: @naveedkhan0452/TikTok

Njegova partnerica Aïcha, uzgajivačica voća, stoji čvrsto uz njega, unatoč razlici u godinama od čak pet desetljeća. Opisuje ga kao "izvrsnog oca i životnog partnera" te tvrdi da je "sto posto posvećen" obitelji. Priznaje da je njezinoj obitelji u početku bilo teško prihvatiti njihovu vezu. "Bio je to brak za koji je bilo teško dobiti odobrenje bližnjih. Ni moj otac isprva nije bio siguran, no nakon što je upoznao Pierrea, sve su sumnje nestale", ispričala je Aïcha. Oštro odbacuje zlonamjerne komentare da je s njim zbog novca, ističući da je njihova kći "prirodan rezultat njihove ljubavi". Svjesna je zabrinutosti da bi djevojčica mogla rano ostati bez oca, no poručuje: "Sve nas je iznenadilo što nam se dogodilo, ali poslušala sam savjet prijateljice da se ne živi sa žaljenjem. Ljubav sve čini mogućim."

Obiteljska struktura obitelji Sablé uistinu je jedinstvena. Louisa Maria je Pierreovo sedmo dijete, a zanimljivo je da je svako od njih rođeno s drugom majkom. Njegova najstarija kći, Carole, ima šezdeset godina, što znači da je dobna razlika između najstarijeg i najmlađeg djeteta točno šest desetljeća. Uz nju, Pierre ima još četiri kćeri, Julie (50), Pauline (35), Céleste (30) i Jeanne (24). Imao je i sina Jean-Pierrea, koji je nažalost preminuo. Pierre je za postojanje svog sina saznao tek mnogo kasnije u životu, a začet je dok je imao tek osamnaest ili devetnaest godina. Ta složena obiteljska dinamika stvorila je situaciju u kojoj je novorođena Louisa Maria teta djeci svojih znatno starijih polusestara.

Tajna vječne mladosti

Mnogi se pitaju u čemu leži tajna Pierreove iznimne fizičke snage i dugovječnosti. Odgovor se krije u nevjerojatno aktivnom načinu života. On nije tipičan 91-godišnjak; on je strastveni sportaš. Svoj prvi maraton, onaj u New Yorku, istrčao je sa 79 godina, a nakon toga je u kategoriji iznad 80 godina osvajao i maratone u Parizu, Rimu i Los Angelesu. Još uvijek se aktivno bavi trail trčanjem, skijanjem, snowboardingom i biciklizmom. Zbog svoje vitalnosti i doprinosa lokalnoj zajednici, dodijeljena mu je i čast da nosi olimpijsku baklju 2024. godine u katalonskoj regiji. Uz sve to, svakodnevno obrađuje zemlju na svom imanju, gdje je s Aïchom posadio stabla pistacija. "Obrađujem zemlju kao da sam dvadeset godina mlađi", ponosno ističe.

Par se upoznao prije četiri godine na skijalištu, gdje je Aïcha primijetila Pierrea kako vješto daska na snijegu. Prijateljstvo je brzo preraslo u ljubav, a vjenčali su se 2023. godine. Pierre priznaje da je oduvijek volio biti okružen mlađim ljudima, no tvrdi da je uspio izbjeći "zamku stereotipnog ostarjelog plejboja". Njegov vedar duh očituje se i u šalama na račun drugih slavnih očeva u poodmakloj dobi. Kad je čuo da je glumac Robert De Niro postao otac u 82. godini, Pierre je kroz smijeh rekao: "Dođe mi da mu napišem: 'Pobijeđen si, stari moj!'"

Vijest o Pierreovom očinstvu izazvala je, očekivano, žustru raspravu na društvenim mrežama. Dok jedni pozdravljaju njegovu vitalnost i pravo na sreću, drugi izražavaju zabrinutost za budućnost djeteta, pitajući se tko će se brinuti za nju kada Pierrea više ne bude. Na te, kako kaže, "prirodne brige", on ima spreman i filozofski odgovor. "U svakoj sekundi milijuni ljudi umiru, doživljavaju nesreće ili roditelji napuštaju svoju djecu. Naša kći neće biti napuštena. Mi ćemo je pripremiti na sve", odlučno je poručio, naglašavajući da će on i Aïcha osigurati stabilno okruženje za odrastanje svoje kćeri.