Stručnjakinja otkriva: Evo što boja vaše odjeće govori o vama i kako utječe na druge

Kada kažemo da je nešto 'vaša boja', to znači mnogo više od toga da vam samo dobro stoji i laska vašem izgledu. Boja koja vam odgovara zapravo je spoj samopercepcije, psihologije i znanosti te može imati snažan utjecaj na vaše emocije, ali i na to kako vas drugi doživljavaju. "Neke boje mogu neverbalno utjecati na emocije ili ih komunicirati", kaže modna stručnjakinja Philippa Brooks za The Sun. "Razumijevanje ovog tihog jezika omogućuje vam da svjesno oblikujete percepciju i utječete na to kako se drugi odnose prema vama." Ovdje Philippa otkriva znanost koja stoji iza psihologije boja, emocionalne i psihološke učinke koje različite boje mogu imati te što vaši omiljeni odabiri govore o vama.

Crna: Crna boja u ormaru simbol je bezvremenosti, profinjenosti i kontrole, ali istovremeno odiše snagom. Ona dodaje strukturu odjevnoj kombinaciji stvarajući oštre linije te signalizira smirenost i samopouzdanje. Budući da upija svjetlost, crna može djelovati kao oklop, stvarajući granicu između vas i svijeta oko vas. Upravo se zato često bira za poslovna okruženja jer može pružiti osjećaj autoriteta i sigurnosti.

Bijela: Na suprotnom kraju spektra nalazi se bijela boja, koja reflektira svjetlost te ostavlja dojam otvorenosti i svježine. Ako crna predstavlja oklop, bijela simbolizira raširene ruke. Ako je bijela vaša omiljena boja, time signalizirate jasnoću, jednostavnost i transparentnost. Osobe koje nose bijelo pokazuju suptilnije samopouzdanje, preferirajući biti osvijetljene umjesto da se ističu, a cijene mir, smirenost i red. Ipak, kada se kombinira s crnom, klasična monokromatska kombinacija odražava odlučnost i moć.

Crvena: Crvena je odvažna, privlači pozornost i često se povezuje sa strašću, energijom i hitnošću. Bez ijedne izgovorene riječi, ona komunicira samouvjerenost, autoritet i dominaciju. Osobe koje često nose crvenu boju ne boje se zauzeti prostor i uživaju u dinamičnim situacijama, rado preuzimaju inicijativu u razgovorima i brzo donose odluke. Jednostavno, vole biti viđene. Međutim, crvena se također može povezati s opasnošću i obranom, pa se ponekad nosi kao oklop za stvaranje fasade snage u trenucima ranjivosti.

Plava: Plava je umirujuća boja koja može stvoriti opušteniju i smireniju garderobu, a istovremeno pružiti osjećaj kontrole i tihog samopouzdanja. Ako je vaš ormar pun plavih tonova, želite da vas drugi doživljavaju kao pouzdanu i vjerodostojnu osobu od povjerenja. Plava boja smiruje živce i daje osjećaj staloženosti, a oni koji je nose cijene inteligenciju i emocionalnu snagu te žele ostaviti dojam stabilne osobe.

Što vaša omiljena boja govori o vašoj osobnosti? Više nego što mislite!

Ružičasta: Ružičasta se nekada povezivala isključivo sa ženstvenošću, mladošću i slatkoćom, no u posljednjem desetljeću doživjela je preporod i sada se smatra bojom emocionalne sigurnosti. Budući da se nalazi između strasti i energije crvene te otvorenosti i mekoće bijele, ružičasta odražava nježnu toplinu bez agresije svojstvene crvenoj. Ako je vaš ormar ispunjen ružičastim nijansama, od blijedih do neonskih, vjerojatno se osjećate ugodno izražavajući svoje emocije te cijenite empatiju i povezanost. Ova boja spaja snagu s nježnošću i pokazuje pristupačnost umjesto zastrašivanja.

Žuta: Dodir žute boje može trenutno popraviti raspoloženje. Topla je, svijetla i vesela te je savršen izbor za podizanje duha tijekom tmurnog zimskog jutra. Iako se povezuje s energijom, toplinom i zabavom, može biti previše stimulativna ako se pretjerano koristi, osobito u prostorima koji bi trebali biti mirni. Ako volite nositi žutu, želite biti primijećeni te signalizirate kreativnost i izražajnost. Vjerojatno ste društveno otvoreni, optimistični i zabavni. Ipak, potreban je oprez jer se žuta često koristi za upozorenja, pa previše ove boje može biti opterećujuće i za onoga tko je nosi i za promatrača.

Zelena: Zelena je, za razliku od žute, povezana s prirodom, mirom i obnovom, što je čini omiljenim izborom za one koji su osviješteni po pitanju zdravlja i ekologije. Ona odražava prizemljenost i rast te je umirujuća, ali ne i dosadna. Sklonost zelenim tonovima u ormaru otkriva da dajete prednost dobrobiti i ravnoteži, želite pokazati da ste pristupačni te tražite sklad kako u međuljudskim odnosima, tako i u svom okruženju.

Smeđa i zemljani tonovi: Slično zelenoj, smeđi i zemljani tonovi komuniciraju prizemljenost, ali umjesto rasta, oni sugeriraju postojanost, dosljednost i praktičnost. Ove boje pokazuju dubinu, toplinu i emocionalnu stabilnost. Ormar ispunjen smeđim, neutralnim i zemljanim nijansama otkriva da preferirate temeljne vrijednosti umjesto prolaznih trendova te cijenite pouzdanost. Vi ste osoba koja sluša, brine i postupa promišljeno.