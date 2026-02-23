Alarm je njihov smrtni neprijatelj: 4 horoskopska znakova kojima je jutro noćna mora, a krevet svetinja
Jeste li osoba koja s prvim zrakama sunca energično ustaje iz kreveta ili pak ona koja vodi vječnu bitku s gumbom za odgodu alarma? Ta podjela na "ranoranioce" i "noćne ptice" nije samo navika – prema astrolozima, sklonost kasnom buđenju zapisana je u zvijezdama. Za neke znakove tišina i mir noćnih sati predstavljaju savršeno okruženje za kreativnost i rad. Dok ostatak svijeta spava, njihova energija doseže vrhunac, a san im nije lijenost, već esencijalna potreba za mentalnom i emocionalnom obnovom.
Ribe: Kao najveći sanjari zodijaka, Ribe san doživljavaju kao bijeg u svijet mašte. Pod vladavinom Neptuna, planeta snova, rano buđenje za njih je bolan prekid veze s bogatim unutarnjim svijetom. San im nije odmor, već nužnost za procesuiranje dubokih osjećaja. Zato im je spor početak dana ključan, a odgađanje alarma uobičajena praksa.
Bik: Bikovi su hedonisti koji iznad svega cijene udobnost, a krevet je njihovo carstvo luksuza. Za njih je dugo spavanje vrhunski čin samougađanja i ritual bez kojeg ne mogu. Njihova poznata tvrdoglavost posebno dolazi do izražaja ujutro, kada ih je gotovo nemoguće istjerati iz udobnosti postelje. Odgađanje alarma dio je njihove rutine jer vjeruju da je dobar odmor preduvjet za uživanje u danu.
Rak: Osjetljivim Rakovima, kojima vlada Mjesec, krevet je najsigurnije utočište. Noć im donosi mir, a san im služi kao ključni mehanizam za obradu dubokih emocija i suočavanje sa stresom. Često ostaju budni do kasno, preplavljeni mislima, zbog čega im je dug jutarnji odmor neophodan za oporavak. Bez dovoljno sna postaju razdražljivi, pa je za njih dugo spavanje stvarna potreba za emocionalnom ravnotežom.
Škorpion: Škorpioni su prave noćne ptice čija energija raste kako dan odmiče. Dok se drugi spremaju za spavanje, oni ulaze u svoju najproduktivniju fazu, koristeći tišinu noći za duboku introspekciju i rad. Budući da ostaju budni do kasno, jutra su im izuzetno teška, a buđenje ih čini mrzovoljnima i dekoncentriranima. Oni jednostavno funkcioniraju u drugačijoj vremenskoj zoni od ostatka svijeta.
Ovim ljubiteljima sna često se pridružuju i drugi znakovi. Vodenjaci, primjerice, ostaju budni zbog naleta kreativnih ideja, Strijelci preziru jutarnje rasporede jer sputavaju njihovu slobodu, dok se Lavovi dugo oporavljaju od burnog noćnog života. Iako svatko ima svoj jedinstveni ritam, ovim je znakovima zajednička jedna stvar: svijet je ljepše mjesto kada dan započinje polako i, po mogućnosti, tek oko podneva.