Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 29
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
mljac!

RECEPT DANA Toliko jednostavan da ga mogu pripremiti baš svi: Najmekši kuglof od limuna

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
22.02.2026.
u 09:00

Uživajte u ovom prefinom kuglofu koji će zasigurno postati omiljeni kolač na vašem stolu!

Ovaj jednostavan i ukusan kuglof od limuna savršen je za sve ljubitelje sočnih i mirisnih kolača. S nježnim biskvitom i osvježavajućim okusom limuna, zasigurno će osvojiti srca svih koji ga probaju – posebno one koji obožavaju delicije od limuna. A najbolji dio? Priprema je jednostavna i brza, idealna za sve koji žele uživati u domaćem kolaču bez puno muke. 

Sastojci:

  • 130 g maslaca
  • 200 g šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 4 jaja
  • 300 g brašna
  • 60 ml soka od limuna
  • Naribana korica jednog limuna
  • 3 žličice praška za pecivo
  • 150 g tekućeg jogurta

Priprema: Prvo, pobrinite se da svi sastojci budu na sobnoj temperaturi, a maslac neka bude potpuno omekšan. Maslac, šećer i vanilin šećer pjenasto umutite. Zatim dodajte jaja, jedno po jedno, uz neprekidno miksanje dok smjesa ne pobijeli. Ulijte jogurt, dodajte koricu i sok limuna te sve dobro umutite. Na kraju, pomiješajte brašno s praškom za pecivo i postupno ga dodajte u smjesu. Miksajte dok sve ne postane glatka smjesa. Kalup za kuglof premažite maslacem ili uljem, pobrašnite ga i ulijte pripremljenu smjesu. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 165 °C oko 45-50 minuta. Provjerite je li gotov čačkalicom! Za završni touch, prije posluživanja možete ga posipati šećerom u prahu ili pripremiti glazuru od limunovog soka i šećera u prahu za dodatnu sočnost i svježinu.
Ključne riječi
kuglof od limuna kuglof recept dana recept

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

19
TAJNA LJUDSKOG UMA

Ruska neurokirurginja snimila je mozak osobe na samrti i otkrila zastrašujuću istinu: 'Promatraju nas cijeli život'

Kad je svjetski priznata neurokirurginja Natalija Behtereva započela istraživati pacijente koji su preživjeli kliničku smrt, nije ni slutila da će se njezina znanstvena misija pretvoriti u jedno od najzagonetnijih putovanja u ljudsku svijest. Ono što se isprva činilo kao halucinacija postalo je niz dokaza koji su osporili gotovo sve što znamo o životu i smrti.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!