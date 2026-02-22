RECEPT DANA Toliko jednostavan da ga mogu pripremiti baš svi: Najmekši kuglof od limuna

Ovaj jednostavan i ukusan kuglof od limuna savršen je za sve ljubitelje sočnih i mirisnih kolača. S nježnim biskvitom i osvježavajućim okusom limuna, zasigurno će osvojiti srca svih koji ga probaju – posebno one koji obožavaju delicije od limuna. A najbolji dio? Priprema je jednostavna i brza, idealna za sve koji žele uživati u domaćem kolaču bez puno muke.

Sastojci:

130 g maslaca

200 g šećera

1 vanilin šećer

4 jaja

300 g brašna

60 ml soka od limuna

Naribana korica jednog limuna

3 žličice praška za pecivo

150 g tekućeg jogurta

Priprema: Prvo, pobrinite se da svi sastojci budu na sobnoj temperaturi, a maslac neka bude potpuno omekšan. Maslac, šećer i vanilin šećer pjenasto umutite. Zatim dodajte jaja, jedno po jedno, uz neprekidno miksanje dok smjesa ne pobijeli. Ulijte jogurt, dodajte koricu i sok limuna te sve dobro umutite. Na kraju, pomiješajte brašno s praškom za pecivo i postupno ga dodajte u smjesu. Miksajte dok sve ne postane glatka smjesa. Kalup za kuglof premažite maslacem ili uljem, pobrašnite ga i ulijte pripremljenu smjesu. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 165 °C oko 45-50 minuta. Provjerite je li gotov čačkalicom! Za završni touch, prije posluživanja možete ga posipati šećerom u prahu ili pripremiti glazuru od limunovog soka i šećera u prahu za dodatnu sočnost i svježinu.