Ne bacajte staro cjedilo: Može olakšati kompostiranje, a privlači i oprašivače

Stara metalna cjedila najčešće završe u otpadu, no influencerica @wesandalisontips na svom je Instagram profilu pokazala da ovaj kuhinjski predmet može dobiti sasvim novu namjenu i postati koristan dodatak vašem vrtu. Poznata je po održivim DIY projektima u kojima starim predmetima daje novi život, a ovoga je puta svoje pratitelje oduševila idejom kako od metalnog cjedila, starog tanjura i nekoliko ukrasa napraviti diskretni mini-komposter koji ne zauzima mnogo prostora, a pritom se lako uklapa u okućnicu.

Rupice na cjedilu omogućuju dobru cirkulaciju zraka i sprječavaju zadržavanje viška vode, čime se stvaraju povoljni uvjeti za razgradnju organskog otpada. Na tanjur stavite nekoliko kamenčića i ulijte malo vode kako bi poslužio pčelama, leptirima i drugim oprašivačima. Kompostiranje je prirodan proces u kojem se ostaci voća, povrća, lišća i drugog organskog materijala razgrađuju u hranjivi kompost koji obogaćuje tlo. Takvo tlo bolje zadržava vlagu, bogatije je hranjivim tvarima i potiče zdraviji rast biljaka.

Postupak izrade vrlo je jednostavan. Potrebno je iskopati rupu dovoljno duboku da cjedilo bude gotovo u razini tla, napuniti ga organskim otpadom iz kuhinje ili vrta te ga prekriti starim tanjurom i na taj način zaštititi od životinja. Cijelu konstrukciju influencerica je ukrasila kamenčićima i vrtnim patuljkom pa mini-komposter izgleda kao običan vrtni ukras.

U komentarima ispod videa neki su pratitelji istaknuli da ovakva konstrukcija ne bi bila učinkovita jer kroz sitne rupice na cjedilu ne mogu ući gliste koje sudjeluju u razgradnji organskog materijala. Iako gliste mogu ubrzati proces kompostiranja, one nisu neophodne za nastanak komposta. Najveći dio razgradnje obavljaju mikroorganizmi poput bakterija i gljivica, pa će se organski otpad razgrađivati i bez njih, prenosi RVG.hr. Ovaj DIY projekt posebno je praktičan za manje vrtove ili povišene gredice jer ne zauzima puno prostora, a tanjur s vodom i kamenčićima može privući pčele, leptire i druge korisne oprašivače.