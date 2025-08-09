Želite da vam jaja traju dulje? Stručnjaci otkrivaju idealno mjesto za čuvanje u hladnjaku

Jaja su osjetljiva namirnica i, iako se često čini da mogu dugo stajati u hladnjaku, njihova svježina zapravo brzo opada. Ako se ne skladište pravilno, mogu se pokvariti brže nego što očekujemo, što može dovesti do neugodnog mirisa, lošeg okusa, pa čak i zdravstvenih problema. Nakon velike kupovine u supermarketu, prirodno je da jednostavno nasumično ubacite namirnice u hladnjak bez puno razmišljanja, ali raspored hrane je zapravo vrlo važan. Mjesto na koje odlučite pohraniti određene namirnice u hladnjaku može imati veći utjecaj na svježinu vaše hrane nego što mislite, posebno kada su u pitanju jaja.

Većina hladnjaka dolazi s praktičnim odjeljkom za pohranu u vratima, često s posebnim odjeljkom za jaja, ali stručnjaci za hranu su objasnili da to zapravo nije najbolje mjesto za njihovo čuvanje. Umjesto toga, jaja bi trebala ići u glavni dio hladnjaka na srednju policu gdje će ostati svježi do tri tjedna. Vrata hladnjaka su najtopliji dio hladnjaka i temperature u ovom dijelu variraju zbog čestog otvaranja i zatvaranja, što može omogućiti bakterijama da se razmnožavaju i potencijalno uzrokuju kvarenje jaja, piše Daily Express. Na srednjoj polici je temperatura puno ujednačenija i stoga pruža puno bolje okruženje za očuvanje kvalitete jaja i održavanje njihove svježine.

"Najbolje mjesto za pohranu jaja je glavni dio hladnjaka, a ne vrata. To je da bi se smanjile promjene temperature. Optimalna zona za pohranu jaja obično je srednja polica jer održava najkonzistentniju temperaturu. Trebali biste izbjegavati pohranu jaja u samim vratima hladnjaka. To je mjesto gdje se temperatura najviše mijenja, uzrokovano otvaranjem i zatvaranjem vrata. Dakle, čak i ako vaš hladnjak ima jednu od onih slatkih i primamljivih polica za jaja na polici na vratima, trebali biste je zanemariti", objasnili su stručnjaci u Curry'su.

Zakonski rok trajanja jaja je 28 dana nakon što je jaje sneseno. Preporučuje se da jaja konzumirate unutar tog datuma, ali često su i dalje sigurna za jelo nakon njega. Ako se čuvaju u hladnjaku, možete ih jesti 2-3 tjedna nakon isteka roka trajanja, no kvaliteta, okus i tekstura neće biti isti i potrebno ih je temeljito skuhati.

Jaja treba čuvati i unutar originalne kutije jer ona pruža zaštitnu barijeru, inače porozne ljuske mogu upiti mirise iz hladnjaka. Također, jaja bi trebala biti šiljastim krajem okrenuta prema dolje da bi se održao središnji položaj žumanjka i sačuvala svježina, a ne treba ih prati prije pohrane jer se time uklanja njihova prirodna ovojnica, što ih čini osjetljivijima na bakterije.

"Jaja pohranjena na sobnoj temperaturi počinju gubiti kvalitetu u roku od nekoliko dana, posebno u toplijim klimama. Dok bi jaja pohranjena izvan hladnjaka idealno trebalo upotrijebiti u roku od jednog do tri tjedna, jaja iz hladnjaka mogu trajati do tri do pet tjedana uz očuvanje svježine. Iako hlađenje značajno produžuje rok trajanja, uvijek je najbolje konzumirati jaja unutar nekoliko tjedana da bi se osigurao optimalan okus i kvaliteta", savjetovao je Adam Oakley, stručnjak za pohranu u Door to Storeu