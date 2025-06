Isplati se! Redovito čistite ovaj dio svog frižidera i smanjite račune za struju

Hladnjak je jedan od onih kućanskih uređaja na koje rijetko obraćamo previše pažnje– sve dok ne počne stvarati probleme. Odjednom je bučan, ne hladi kako treba, a iz zamrzivača dolazi čudan zvuk. Mlijeko se kvari i prije isteka roka, aparat zuji kao da se pokreće avion, a račun za struju postaje ozbiljno neugodno iznenađenje, piše City Magazine.

No ono što većina ljudi ne zna – je da se mnogi od tih problema mogu spriječiti vrlo jednostavno, bez pozivanja servisera i bez kupnje novog uređaja. Rješenje? Redovito čišćenje rashladnih zavojnica.

Rashladne zavojnice su metalne cijevi koje se obično nalaze na stražnjoj strani ili ispod hladnjaka. Njihova funkcija je ključna: one odvode toplinu iz unutrašnjosti hladnjaka prema van, čime omogućuju održavanje željene niske temperature.

Kad su čiste, rade tiho i učinkovito. No kad se prekriju slojem prašine i masnoće – počinju gubiti svoju funkciju. Hladnjak tada mora raditi jače i dulje da bi postigao isti učinak, a to znači – veća potrošnja energije, više buke i skraćen vijek trajanja uređaja.

Prljave zavojnice sprječavaju učinkovit odvod topline. Hladnjak se tada pregrijava, a kompresor radi punom snagom, trošeći više struje nego inače. Dugoročno, to može dovesti do pregrijavanja kompresora, kvarova i – u najgorem slučaju – do potrebe za zamjenom cijelog hladnjaka.

Osim financijskog udara, postoji i zdravstveni rizik. Neravnomjerno hlađenje može dovesti do kvarenja hrane, što je posebno opasno kod mesa, mliječnih proizvoda i svježih namirnica.

Koliko često trebate čistiti zavojnice?

Idealno bi bilo barem jednom godišnje. No ako imate kućne ljubimce, preporučuje se čišćenje svakih šest mjeseci. Najbolje vrijeme za ovu rutinu je u proljeće i jesen – kada se prirodno pripremamo za sezonske promjene i opterećenja.

Kako očistiti zavojnice?

Trebat će vam usisavač s tankim nastavkom, mekana četka i malo dobre volje. Isključite hladnjak iz struje, pristupite zavojnicama (provjerite jesu li na stražnjoj strani ili ispod uređaja), pažljivo uklonite nakupljenu prljavštinu i usisajte.

Ako su zavojnice teško dostupne, skriveni iza zaštitnih panela, ili ako nakon čišćenja ne vidite nikakvo poboljšanje – možda je vrijeme da pozovete stručnjaka. I da, ne čudi ako naiđete na pokoju dlaku kućnog ljubimca ili, u rijetkim slučajevima, znakove neželjenih “stanara”. Bolje sada nego kad dođe do stvarnog kvara.

Čišćenje rashladnih zavojnica vjerojatno nije na vašoj listi zabavnih vikend aktivnosti, ali je jedno od onih malih kućanskih ulaganja koje itekako ima smisla. Pomoći ćete hladnjaku da diše punim plućima, produljiti njegov vijek, smanjiti račune i sačuvati sigurnost svojih namirnica. Sljedeći put kad brišete prašinu po kući, samo se sjetite: jeste li provjerili zavojnice?

