'Želim živjeti sa svojim novim dečkom, ali moj bivši je i dalje u mom stanu'

- Posljednjih šest mjeseci u vezi sam sa sjajnim muškarcem i u planu nam je uskoro živjeti skupa. No, postoji jedan problem. Moj bivši dečko i dalje spava u mom stanu na kauču. Bili smo zajedno osam godina, ali bio je užasan partner, sebičan i lijen. Uz to, bio je i bezobrazan prema našem sinu. Vrištao bi na njega kada bi se igrao pred televizorom dok bi on gledao utakmicu. Sada kada smo napokon prekinuli, želim da što prije ode, ali ne znam kako mu to reći - napisala je jedna žena za The Sun.

Prekinuli su početkom prošle godine i dogovorili se da će on biti taj koji će se iseliti, ali pitao je može li još neko vrijeme biti u stanu dok si ne nađe nešto drugo pa od tada spava na kauču. Prije par mjeseci ponovno se uključila na aplikacije za upoznavanje ljudi i brzo upoznala jako dobrog muškarca. Brižan je, ambiciozan i jako dobar s njenim sinom. No, i njemu je počeo smetati bivši muž koji živi s njegovom djevojkom.

- Ne postoji lak način za ovaj razgovor, ali sigurna sam da je i vaš bivši svjestan da se to mora dogoditi. Koliko god vam bilo teško, morate to obaviti. Razgovarajte s njim i objasnite mu da je prošlo dosta vremena i da oboje trebate krenuti dalje - odgovorila joj je Deidre.

