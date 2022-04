Među njima je čak 28 godina razlike, a vjenčali su se tri mjeseca nakon što su se upoznali: 'Mi smo srodne duše!'

Ovi mladenci imaju nesvakidašnju ljubavnu priču jer su se nakon povezivanja na internetu tijekom pandemije vidjeli samo triput. Bez obzira na to, na 28 godina razlike među njima i to što se znaju tek tri mjeseci, nedavno su se vjenčali i raduju se zajedničkoj budućnosti.

Sarah Henderson (26) iz Michigana upoznala je Darina (54) iz Kansas Cityja, Missouri preko YouTubea u listopadu 2020, kako prenosi Metro.

Nakon što j pokrenula YouTube kanal pod nazivom Your Ideal Self i naišla na kanal vlasnika tvrtke za kućne ljubimce Darina, Dog Guy Darin, počeli su razgovarati i prvo postali prijatelji jer ni ona ni on nisu tražili vezu, no romansa je počela cvjetati dok se par povezivao zbog zajedničkih snova o nomadskom načinom života.

"Našli smo se na najneočekivaniji način"; rekla je Sarah. "Oboje smo pokrenuli YouTube kanale u vrijeme pandemije. Upoznali smo se na YouTubeu i postali prijatelji. To nije potrajalo predugo, jer smo se oboje jako i brzo zaljubili jedno u drugo. Slično smo razmišljali o glazbi, politici, pisanju, životinjama, poeziji i lutanjima po svijetu. Razgovarali smo svaki dan, slali si poruke svake večeri i svaki drugi dan zajedno vježbali na video chatu."

Kako nisu živjeli u istoj državi Darin se u studenom 2020. uputio u Michigan upoznati Saru, a par je odlučio otiči skupa jahati pa su se tamo prvi put i poljubili. Opet su se našli već sljedeći mjesec kada je Sarah zaprosila Darina, a vjenčali su se samo tri mjeseca nakon prvog razgovora.

Svjesna moguće osude okoline Sarah ističe kako 'nije birala zaljubiti se u nekog toliko starijeg od nje', a naglašava i da godine ne utječu na njihovu bliskost.

"Nitko od nas nije tražio nekoga mlađeg ili starijeg. Neki nam ljudi odmah kažu da nam veza neće uspjeti, da će Darin ostarjeti i da ću se ja rano morati brinuti o njemu, ili da će puno prije mene umrijeti, ali te se stvari mogu dogoditi u svakoj vezi. Koliko se ljudi vjenčalo s vršnjakom i izgubilo ga zbog raka ili prometne nesreće? Ne možete ulaziti u vezu brinući što bi sve moglo poći po zlu, treba uživati ​​u svakom trenutku i cijeniti zajedničko vrijeme", objasnila je Sarah.

Ona je nedavno preselila Darinu u Missouri, a srećom, njena obitelj prijatelji nemaju negativno mišljenje o njihovoj romani, kao ni Darinovi koji su sretni što je nakon dugog razdoblja samoće pronašao ljubav.

Par je pokrenuo i zajednički YouTube kanal na kojem sa svijetom dijele priču o svojoj ljubavi, te nastoje razbiti stigmu koju nose veze s velikom razlikom u godinama partnera.

"Darin je u srcu mlađi od svojih vršnjaka i volim sve na njemu. Kad sam s njim, ne mislim o godinama već vidim osobu s vrijednostima kakve i ja imam. Drago mi je biti s nekim tko želi iste stvari i sanja iste snove. Budućnost je svijetla s Darinom", zaključila je.

