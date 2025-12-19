Spavate sa slušalicama u ušima? Neurolog upozorava na ozbiljne posljedice za mozak

Mnogi ljudi tijekom putovanja naviknu staviti slušalice da bi mogli spavati u bučnom okruženju ili si puštaju glazbu prije spavanja kod kuće. Ova praksa može pružiti osjećaj udobnosti i pomoći u opuštanju, no stručnjaci upozoravaju da nošenje slušalica tijekom noći može imati i negativne posljedice po zdravlje. Dr. Bing, neurolog i epidemiolog koji dijeli zdravstvene savjete sa svojih 200 tisuća pratitelja, nedavno je otkrio koje navike izbjegava da bi zaštitio svoj mozak, počevši od nošenja slušalica u krevetu.

U savjetu koji je brzo izazvao raspravu među pratiteljima, Dr. Bing je objasnio da, iako može izgledati bezopasno zaspati uz podcast ili bijeli šum, nepravilna uporaba slušalica može tiho uzrokovati dugoročna oštećenja, piše Daily Mail. Iako je priznao da se mnogi ljudi oslanjaju na zvuk kako bi zaspali, dr. Bing je upozorio da je glasnoća kritična. "Ako ste osoba koja nosi slušalice dok ste u krevetu, samo pazite da zvukovi koje puštate budu tihi, a ne glasni, jer glasni zvukovi mogu oštetiti stanice dlačica u vašem unutarnjem uhu i s vremenom mogu povećati rizik od gubitka sluha i demencije", upozorio je dr. Bing.

Stručnjaci za sluh već dugo upozoravaju da se osjetljive stanice s dlačicama u unutarnjem uhu jednom kada se oštete više ne obnavljaju, što gubitak sluha čini trajnim. Studija Johnsa Hopkinsa koja je pratila 639 odraslih osoba tijekom gotovo 12 godina otkrila da blagi gubitak sluha udvostručuje rizik od demencije, dok je umjeren gubitak utrostručio taj rizik. No, volumen nije jedina briga. Prema dr. Bingu, nošenje čepića za uši ili slušalica satima, osobito tijekom noći, može stvoriti savršeno okruženje za razvoj bakterija.

"Također, višesatno nošenje čepića za uši i slušalica može zadržati vlagu i bakterije, što zatim povećava rizik od razvoja infekcije", objasnio je liječnik. Slušalice koje loše pristaju mogu predstavljati dodatnu opasnost, osobito ako iz noći u noć trljaju ili vrše pritisak na ušni kanal jer mogu oštetiti kožu unutar uha. U teškim slučajevima, ponovljena trauma može ograničiti protok krvi i dovesti do oštećenja tkiva, rijetkog, ali ozbiljnog stanja poznatog kao nekroza kada stanice kože umiru i ostavljaju tamne lezije.

Dr. Bing je također upozorio da spavanje sa zvukom koji se reproducira noću može ometati jednu od najvažnijih funkcija mozga, a to je spavanje. "Ako slušate glasne zvukove tijekom sna, to bi moglo prekinuti vaš duboki san i poremetiti vaš limfni sustav, što je noćni ciklus čišćenja vašeg mozga koji čisti toksine", rekao je. Savjet je izazvao reakcije kod gledatelja, od kojih su mnogi priznali da ovise o slušalicama da bi uopće mogli zaspati. "Upomoć, imam partnera koji hrče tako glasno da zaspim samo ako nosim slušalice za poništavanje buke", napisala je jedna korisnica. "Svaku večer nosim čepiće za uši u krevetu, pitam se je li i to loše?", upitala je druga.

Dr. Bingova druga neizostavna navika usredotočena je na oralno zdravlje, za koje on tvrdi da mnogi ljudi podcjenjuju njegovu važnost kada je riječ o zaštiti mozga. Njegova temeljita rutina uključuje čišćenje zubi koncem, korištenje zubnog konca i četkanje, a temelji se na novim istraživanjima koja sve češće povezuju oralno zdravlje s ozbiljnim neurološkim posljedicama. "Studija iz 2025. pokazala je da su ljudi s više bolesti desni i karijesa gotovo udvostručili rizik od moždanog udara. I druge su studije povezale loše oralno zdravlje s demencijom i kognitivnim padom", objasnio je liječnik.

Iako je pažljivo istaknuo da korelacija nije jednako uzročnosti, dr. Bing je rekao da je obrazac previše dosljedan da bi se zanemario. Njegovo treće pravilo kojeg se redovito pridržava možda će iznenaditi mnoge. "Ne sjedim na WC-u duže od pet minuta", rekao je. Predugo zadržavanje, osobito tijekom naprezanja, može uzrokovati skupljanje krvi u nogama i dovesti do naglog pada krvnog tlaka.

"Nedovoljno krvi koja ide u vaš mozak može uzrokovati da se netko onesvijesti. Primjere toga, nažalost, vidim gotovo svaki tjedan", objasnio je. Iako je priznao da ljudi s kroničnim crijevnim bolestima možda nemaju izbora, njegova je poruka svima ostalima bila jasna da se suzdrže predugog zadržavanja u kupaonici.