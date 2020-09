Zbog hormonalnog poremećaja raste joj brada, a kaže da joj je prestanak brijanja bila najbolja odluka u životu

Biti tinejdžer je dovoljno teško - prolazite kroz pubertet i vodite bitke sa samopouzdanjem, a tu je i borba s hormonima koji se javljaju. Sad zamislite kako je prolaziti kroz sve to u situaciji u kojoj hormoni uzrokuju - rast brade. Upravo se to dogodilo sada 27-godišnjoj Almi Torres koja je s 15 godina razvila sindom policističnih jajnika. Pokušala je sve kako bi uklonila višak dlačica koji su joj nikli duž čeljusti, od brijanja, izbjeljivanja, depilacije voskom, pa čak i laserskog uklanjanja dlaka, ali ništa nije spriječilo tamne dlake da se vrate, prenosi metro.co.uk.

Osam godina kasnije odlučila je odustati od uklanjanja dlaka i prigrliti bradu - i sada kaže da je to najbolje što je ikad učinila. Prošlo je četiri godine otkad je počela puštati bradu, a Alma je podijelila svoju priču kako bi potaknula druge ljude da prihvate svoje fizičke razlike.

- Naučila sam prihvatiti ono što nisam mogla promijeniti. To je moj omiljeni citat , onaj po kojem živim, kaže. Alma se prisjetila da joj je prvi put narastala tamna dlaka na licu u dobi od 15 godina, kada je razvila sindrom, iako nije dobila dijagnozu dok nije napravila krvni test s 18 godina. Sindrom policističnih jajnika je hormonsko stanje koje utječe na rad jajnika. Uobičajeni simptomi uključuju neredovite mjesečnice, debljanje i prekomjerni rast dlaka, a također može dovesti do neplodnosti. - Nikad zapravo nisam primijetila kako će se ljudi ismijavati s mojom dlakom na licu, sve dok me savjetnik za usmjeravanje u školi nije pitao smeta li mi i odjednom sam shvatila koliko će ljudi buljiti i šaptati -, rekla je Alma.

- To mi je sve promijenilo. Prvi put sam se obrijala sa 16 godina i nastavila sam se pokušavati riješiti brade sljedećih osam godina - ispričala je. Kad je napokon dobila dijagnozu u dobi od 18 godina, opisala je to kao pravi šamar za samopouzdanje i postala vrlo depresivna. Ali, s vremenom je naučila prihvaćati svoje stanje - i bradu koja je s tim stanjem rasla.

- Kad sam imala 19 godina, otprilike godinu dana nakon dijagnoze, odlučila sam se zauzeti za sebe - rekla je Alma i dodala:

- Stvarno sam se mučila na početku i svaki put kad bih pokušala pustiti bradu, na kraju bih je obrijala nakon nekoliko dana.

U dobi od 23 godine, Alma se riješila britvica, izbjeljivača i trakica za uklanjanje dlaka i pustila da joj brada raste. U početku je bila nesigurna, ali naučila je da ne brine što drugi ljudi misle. Alma je rekla:

- Toliko sam dugo pokušavala promijeniti način na koji izgledam, ali nisam uspjela. U početku bi ljudi imali okrutne komentare i to bi mi stvarno poljuljalo samopouzdanje. Bila sam vrlo nesigurna kad bih uhvatila ljude kako me fotografiraju dok su mislili da ne gledam. Sad još uvijek vidim ljude da me slikaju kad sam vani, ali to me uopće ne muči. Samo se okrenem i počnem gledati u njih kako bi znali da vidim što rade i da me nije briga što misle o meni.

Alma sada svoju priču dijeli na Instagramu u nadi da će nadahnuti druge.

- Društvene mreže omogućile su mi da podijelim svoju priču i pokažem ljudima kako sam prihvatila ono što ne mogu promijeniti, što je postala moja mantra, rekla je i dodala:

- Dobivam daleko više pozitivnih komentara nego negativnih, a razgovarala sam i s puno žena koje se same bore s ovim sindromom, koje me pitaju za savjet i kažu mi da im moj Instagram pomaže. Želim samo pomoći ljudima da shvate da smo međusobno različiti i da nema potrebe da se mijenjamo, nego treba naučiti voljeti sebe. Samopouzdanje nije nešto što možete izgraditi preko noći, trebale su mi godine da dođem do ove točke! Morate ići dan po dan i vjerovati u sebe. Naučiti prihvaćati bradu bilo je, bez sumnje, najbolje što sam ikad učinila, kaže Alma.

