Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 99
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BRUTALNA ISKRENOST

Hrvatica objavila oglas za prodaju vjenčanice i brzo postala hit: 'Greškom kupljena, greškom nošena'

Sve za vjenčanja/Facebook
VL
Autor
Ana Hajduk
05.02.2026.
u 12:10

Jedan oglas za vjenčanicu u popularnoj Facebook grupi postao je viralni hit i glavna tema razgovora diljem Hrvatske. Razlog nije ni kroj ni cijena, već brutalno iskren i duhovit opis koji je nasmijao tisuće i pokrenuo lavinu komentara.

U moru uobičajenih objava o potrazi za savršenim cvijećem, bendom ili lokacijom, oglas jedne Hrvatice u Facebook grupi "Sve za vjenčanja" odjeknuo je poput groma. Dok većina prodavačica svoje vjenčanice opisuje s nostalgijom, ova je korisnica odlučila ići potpuno drugačijim, neočekivano iskrenim putem. Već je sam naslov, napisan velikim slovima, dao naslutiti da se ne radi o klasičnoj prodaji: "PRODAJEM VJENČANICU – GREŠKOM KUPLJENA, GREŠKOM NOŠENA".

Autorica je bez zadrške nastavila u istom tonu, secirajući vlastitu odluku s dozom crnog humora koji je odmah osvojio simpatije javnosti. "Kupljena u naletu emocija, nošena jer je već bilo kasno da se povuče ručna", stoji u opisu. Objasnila je kako je haljina uspješno "preživjela svadbu, ples, tortu i životne odluke", nakon čega slijedi rečenica koja je postala apsolutni hit: "Haljina je u savršenom stanju, za razliku od moje prosudbe u tom trenutku".

Foto: Sve za vjenčanja/Facebook

Oglas dalje navodi i za koga je ova, sada već legendarna vjenčanica, idealna. Prema riječima prodavačice, savršen je odabir za "mladenke s humorom, brak iz ljubavi (ili čiste znatiželje) i za one koje žele haljinu s iskustvom". Kao šećer na kraju, navedeni su i uvjeti prodaje. "Prodajem jer sam naučila lekciju, a haljina zaslužuje novu priliku. Dolazi bez mladoženje, bez drame i bez garancije na brak", istaknula je, dodavši kako nema fotografija na kojima nosi haljinu jer je "obrisala sve slike od tog nesretnog dana".

Reakcija nije izostala. U samo nekoliko sati, objava je prikupila tisuće lajkova i stotine komentara podrške i oduševljenja. "Bolji post odavno nisam pročitala", "Prvo sam pomislila 'jadna žena, kupila je pogrešnu vjenčanicu', a onda sam nastavila čitati i kava mi se zagrcnula koliko ste me nasmijali", samo su neke od reakcija. Mnogi su priznali kako bi haljinu kupili isključivo zbog genijalnog oglasa, čak i ako im ne treba. "Nek' si se ti sestro spasila", poručila joj je jedna korisnica, sažimajući opći osjećaj podrške koji je oglas izazvao.
Ključne riječi
Facebook oglas vjenčanje vjenčanica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!