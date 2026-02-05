Hrvatica objavila oglas za prodaju vjenčanice i brzo postala hit: 'Greškom kupljena, greškom nošena'

U moru uobičajenih objava o potrazi za savršenim cvijećem, bendom ili lokacijom, oglas jedne Hrvatice u Facebook grupi "Sve za vjenčanja" odjeknuo je poput groma. Dok većina prodavačica svoje vjenčanice opisuje s nostalgijom, ova je korisnica odlučila ići potpuno drugačijim, neočekivano iskrenim putem. Već je sam naslov, napisan velikim slovima, dao naslutiti da se ne radi o klasičnoj prodaji: "PRODAJEM VJENČANICU – GREŠKOM KUPLJENA, GREŠKOM NOŠENA".

Autorica je bez zadrške nastavila u istom tonu, secirajući vlastitu odluku s dozom crnog humora koji je odmah osvojio simpatije javnosti. "Kupljena u naletu emocija, nošena jer je već bilo kasno da se povuče ručna", stoji u opisu. Objasnila je kako je haljina uspješno "preživjela svadbu, ples, tortu i životne odluke", nakon čega slijedi rečenica koja je postala apsolutni hit: "Haljina je u savršenom stanju, za razliku od moje prosudbe u tom trenutku".

Foto: Sve za vjenčanja/Facebook

Oglas dalje navodi i za koga je ova, sada već legendarna vjenčanica, idealna. Prema riječima prodavačice, savršen je odabir za "mladenke s humorom, brak iz ljubavi (ili čiste znatiželje) i za one koje žele haljinu s iskustvom". Kao šećer na kraju, navedeni su i uvjeti prodaje. "Prodajem jer sam naučila lekciju, a haljina zaslužuje novu priliku. Dolazi bez mladoženje, bez drame i bez garancije na brak", istaknula je, dodavši kako nema fotografija na kojima nosi haljinu jer je "obrisala sve slike od tog nesretnog dana".

Reakcija nije izostala. U samo nekoliko sati, objava je prikupila tisuće lajkova i stotine komentara podrške i oduševljenja. "Bolji post odavno nisam pročitala", "Prvo sam pomislila 'jadna žena, kupila je pogrešnu vjenčanicu', a onda sam nastavila čitati i kava mi se zagrcnula koliko ste me nasmijali", samo su neke od reakcija. Mnogi su priznali kako bi haljinu kupili isključivo zbog genijalnog oglasa, čak i ako im ne treba. "Nek' si se ti sestro spasila", poručila joj je jedna korisnica, sažimajući opći osjećaj podrške koji je oglas izazvao.