BREAKING
može biti opasno

Ostavljate lampice na kući da gore cijelu noć? Nakon ovoga ćete sigurno odmah prestati!

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
17.12.2025.
u 13:30

Opasnost nastaje zbog nepažnje i pretjerivanja. Uz nekoliko promišljenih odluka, blagdanski sjaj može ostati upravo onakav kakav treba biti – izvor radosti, a ne brige.

Kad padne noć i ulice se obasjaju blagdanskim svjetlima, čini se kao da je svijet na trenutak stao. Božićna rasvjeta nije samo ukras – ona simbolizira toplinu, nostalgiju i osjećaj doma. Ipak, kad ugasimo svjetla u domu i odemo spavati, mnogi se pitaju jedno praktično pitanje: je li pametno ostaviti božićne lampice upaljena cijelu noć? Odgovor stručnjaka je jasan – malo opreza nikad nije naodmet, piše City Magazine

Božićne lampice jedan su od najraširenijih blagdanskih ukrasa. U prosincu ih nalazimo gotovo posvuda – na božićnim drvcima, prozorima, policama, balkonima i u vrtovima. Budući da su svakodnevna pojava i vizualno ugodna, rijetko razmišljamo o njihovoj upotrebi u smislu sigurnosti. Često ih palimo već u popodnevnim satima i ostavljamo upaljenima do jutra, ponekad i nekoliko dana zaredom.

Električne instalacije, osobito one starije ili slabije kvalitete, mogu predstavljati povećan rizik od pregrijavanja. U slučaju kvara, kratkog spoja ili oštećenja kabela, opasnost od požara znatno raste – posebno noću, kada u prostoriji nema nikoga tko bi na vrijeme reagirao. Ako se u blizini nalazi suho prirodno božićno drvce, umjetni materijali ili zavjese, vatra se može vrlo brzo proširiti. Stručnjaci upozoravaju da ni moderna LED svjetla nisu potpuno bez rizika – njihova sigurnost uvelike ovisi o kvaliteti izrade i pravilnoj upotrebi.

U blagdanskom zanosu lako je pretjerati. Lampice se omotavaju oko zavjesa, polica, okvira prozora, pa čak i uzglavlja kreveta. Upravo tu leži mala, ali važna zamka. Iako LED lampice ostaju relativno hladne, njihov dugotrajan rad u kombinaciji s tekstilom ili drvenim elementima nije idealan. 

Vanjska rasvjeta: čarolija uz pravilan odabir

Vanjska božićna rasvjeta stvara čaroban prvi dojam, no nije svaka namijenjena izloženosti hladnoći, vlazi i kondenzaciji. Korištenje unutarnjih lampica na balkonu ili u vrtu česta je, ali rizična praksa. Ako želite osvijetliti eksterijer, birajte isključivo rasvjetu s oznakom za vanjsku upotrebu.

Kako lampice utječu na san

Tijelo noću prirodno reagira na tamu jer ona potiče lučenje melatonina – hormona koji regulira san. Čak i prigušeno svjetlo božićnih lampica može uzrokovati loš san ili češća buđenja. Stručnjaci za spavanje zato savjetuju da prostor za odmor bude što tamniji.

Rješenje je jednostavno: tajmeri i pametne utičnice. Oni omogućuju da se božićne lampice automatski ugase kada zaspite i ponovno upale ujutro. Bez razmišljanja, bez grižnje savjesti – i bez nepotrebne potrošnje energije. Božićne lampice same po sebi ne predstavljaju prijetnju vašem domu. Opasnost nastaje zbog nepažnje i pretjerivanja. Uz nekoliko promišljenih odluka, blagdanski sjaj može ostati upravo onakav kakav treba biti – izvor radosti, a ne brige.

Ključne riječi
dekoracija opasnost lampice blagdani Božić

