‘Zaljubila sam se u svog liječnika i ne mogu nas prestati zamišljati zajedno'

"Zvuči blesavo, ali ne mogu prestati maštati o svom psihologu, zaljubila sam se u njega", uvodi u priču anonimna žena psihoterapeutkinju Deidre.



"Dobar je, privlačan, sluša me, brine... Meni je 48 i oduvijek sam sama. Nemam djecu, djevica sam i samoća me dovela do depresije. Obratila sam se psihologu."

Urnebesan prizor: Zlatna retriverica uhvaćena kako obavlja nuždu na wc-školjci!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

On je u kasnim tridesetim i jedina osoba s kojom se ona tako otvoreno razgovara. Mašta da su zajedno, kao par, iako zna da se to nikada neće dogoditi. On uskoro završava posao u njenom mjestu i seli se, a ona misli da će ju odmah zaboraviti. "Vrijeme mi curi, samo želim iskusiti što i druge žene mojih godina."



Deidre odgovara: "Pružio vam je pažnju, vrijeme i sluša vas - to vas je zbližilo s njim. Ipak, ova veza nikada neće prijeći u nešto više, svjesni ste toga. Pokušajte naći novog terapeuta i riješiti ovaj problem. I zapamtite, nikada nije kasno za pronaći svoju osobu."

Muškarci, kakvi ste ljubavnici otkrit će vaš horoskopski znak