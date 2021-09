Voditelj prognoze izvještavao uživo, a onda mu je u kadar uletio on: Ovo morate vidjeti

Meteorolog vijesti Global Newsa Anthony Farnell bio je usred detaljne prognoze kad je u kadar ušetao njegov Golden Doodle Storm, slatki pripadnik popularne pasmine nastale križanjem pudlice i zlatnog retrivera. Iako su se vijesti prenosile live, ni voditelj ni pas se nisu dali smesti, pa je Farnell nastavio Australcima entuzijastično recitirati kakvo ih vrijeme očekuje, dok je Storm živahno šetao po studiju, pa stao pred vlasnika iščekujući pseću poslasticu.

- I Storm je tu! - rekao je u jednom trenutku prognostičar, pa ležernim tonom dodao 'U redu, on samo očekuje poslasticu...', nakon čega je nastavio o smjeru vjetra i vjerojatnosti oborina u glavnom gradu Ontarija.

Portal Global Newsa na društvenim je mrežama podijelio video s ovom nesvakidašnjom prognozom, a iz redakcije su objasnili i da Stormu to nije bilo prvo gostovanje na vijestima, te da se simpatični doodle već par puta gostovao u programu uživo.

International media taking note after @StormWeatherDog interrupted @AnthonyFarnell’s forecast on Friday. Both Anthony and Storm will be on @InsideEdition tonight. pic.twitter.com/VWACYKvLrE