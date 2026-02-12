Naši Portali
'dobila sam slobodu'

Financijski slom pretvorila je u avanturu života: Zbog ogromnih dugova prodala je kuću i 'preselila' se na kruzer

Shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
12.02.2026.
u 16:30

"Kuća više nije podržavala moju budućnost. Ono što je nekad bilo ugodno utočište postalo je rupa bez dna", rekla je 60-godišnjakinja

Koliko god se nama to možda činilo neobično, neki ljudi za svoje mjesto stanovanja biraju luksuzni kruzer. Umjesto klasičnog doma na kopnu, oni biraju život na moru, uživajući u pogledu, udobnostima i avanturi koju stalno ploveći brod pruža. Fotografkinja iz New Jerseyja prodala je svoj voljeni dom da bi živjela i radila na luksuznom kruzeru nakon što se borila s ogromnim dugovima.

Sue Barr (60) napustila je svoj život u američkoj saveznoj državi New Jersey te je krenula na nautičko putovanje da bi živjela na otvorenom moru, bilježeći radost i uzbuđenje putnika kao glavna fotografkinja. "Ocean je sve učinio vrijednim. Neometan zalazak sunca na otvorenoj vodi može potpuno promijeniti vaše raspoloženje. Svaki put kad bismo stigli u novu luku, svijet bi se ponovno otvorio", napisala je Barr u eseju za Business Insider. Barr je sama odgajala sina u njihovom domu u New Jerseyju i shvatila da joj je potrebna promjena u životu kada je ostala sama nakon što je njezin sin diplomirao i preselio se na Floridu, prenosi New York Post.

"Kuća više nije podržavala moju budućnost. Ono što je nekad bilo ugodno utočište postalo je rupa bez dna, a sve veći dug podsjećao me svakodnevno da si ne mogu priuštiti život ni slobodu koju sam željela. Izgradila sam dom da bih odgojila samouvjereno i neovisno dijete, i to sam i učinila, ali držanje za kuću sprječavalo me da započnem sljedeće poglavlje svog života, poglavlje ispunjeno kreativnim mogućnostima koje je dug onemogućio da se ostvare", objasnila je.

Njezini financijski problemi su je spriječili da iskusi svijet. "Moj dug je bio ogroman i sve što sam htjela bilo je putovati, ali nisam se mogla izvući iz njega. Svaki put kada bih imala malo viška novca, tada to nije bilo dovoljno da zapravo napravim nešto. Osjećala sam se bespomoćnom", rekla je 60-godišnjakinja. Objasnila je da se izvukla iz financijskih problema i da je napokon mogla obaviti prijeko potreban stomatološki zahvat u Brazilu nakon što je prodala svoju kuću.

"Fizički i financijski teret koji sam nosila godinama počeo je nestajati. Brazil mi je vratio samopouzdanje i podsjetio me da je preobrazba još uvijek moguća", rekla je. Tijekom putovanja u Južnu Ameriku, Barr je ponovno otkrila svoju strast za fotografijom te je počela tražiti poslove na moru nakon što je prijateljica dobila poziciju somelijera na kruzeru. Prihvatila je ponudu za posao na kruzeru te je položila svoju certifikaciju za pomorca koja je zbog njezine dobi zahtijevala opsežne medicinske preglede i funkcionalne testove.

Barr je radila na 15. palubi, a bila je smještena u kabini bez prozora ispod palube. "Svaki dan sam se penjala uz bezbroj stepenica. Zastarjeli programi, kamere i oprema činili su moje dane dugima i napornima. Ali na palubi, ocean je sve činilo vrijednim", ispričala je. Njezin putujući ured odveo ju je na tri različita kontinenta u samo šest mjeseci i pružio joj radost koja joj je nedostajala. Barr je rekla da joj se svijet otvarao sa svakom novom lukom u koju je kruzer pristao.

"Moja kreativna energija počela je ponovno teći nakon dugo vremena i shvatila sam da sam u stanju toliko upiti samo zato što sam se oslobodila okova", napisala je. Ozljeda je na nekoliko mjeseci "izbacila" 60-godišnjakinju iz posla, no to joj je dalo vremena da traži stanove u New Jerseyju, uključujući apartman s pogledom na ocean i najmom koji si je mogla priuštiti.

"Osjećala sam se kao da mi svemir daje priliku da napokon djelujem na temelju svojih nada i kreativnosti. Oslobodila sam se svega što me nekada sputavalo. Ono što sam dobila bila je sloboda: sloboda za stvaranje, putovanja i slobodno smijanje, s kamerom kao mojom kartom prema naprijed", zaključila je.

Ključne riječi
posao dugovi kruzer

AM
amzhox
16:54 12.02.2026.

