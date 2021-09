Ove stvari nikada ne biste trebali raditi prije, ali ni poslije seksa

Vjerojatno ste čuli i pročitali gomilu savjeta i preporuka kako se ponašati nakon seksa, primjerice da odmah treba otići na zahod mokriti da se smanji mogućnost infekcije, ali to baš i nije tako. Stručnjaci su za Prevention razjasnili neke mitove i otkrili koje stvari zaista ne treba raditi poslije, ali ni prije seksa.



Kako kaže Jennifer Bump, profesorica porodništva i ginekologije na Baylor medicinskom fakultetu u Houstonu, infekciju nećete spriječiti mokrenjem odmah nakon odnosa.



Ako već razmišljate i brinete o bakterijama, onda nemojte dozvoliti da igračke za seks ostanu neočišćene nakon upotrebe. Operite ih pod vodom, koristite antibakterijske maramice i sprejeve.



Još jedna stvar na koju treba paziti je lubrikant, odnosno aroma koju sadrži. Kod žena koje ulaze u menopauzu dolazi do stanjivanja vaginalnog tkiva, što dovodi do pojačane osjetljivosti. Lubrikanti koji sadrže mentol u sebi mogu iritirati to tkivo. Koristite one na bazi vode bez puno aroma.

Uvode se probni ispiti za petaše i osmaše, te probne mature!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Budite oprezni s ponašanjem i prije odnosa. Popiti puno alkohola nikako nije dobro - dok možda podiže raspoloženje, smanjuje seksualni užitak i otežava postizanje orgazma, pokazala su istraživanja.



Također, nije dobro da se ne otuširate prije, pogotovo ako ste cijeli dan bili negdje ili taman završili trening. Na spolovilu se stvaraju bakterije koje se mogu međusobno prenositi i tako uzrokovati probleme.

Što se događa na OI? 'Seksali smo se u četvero usred sela, potrošile smo sve kondome'