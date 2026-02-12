Zamijenite ključeve svog automobila na Porsche Experience stazi

Postoje auti koji se voze i oni koji se doživljavaju. Postoje vožnje koje se brzo zaborave i one koje su kao ostvaranje snova. Vodeći se time, nastao je Porsche Experience Day, najekskluzivniji vozački događaj godine, osmišljen isključivo za one koji su spremni na sljedeći korak u svojoj vožnji – za one koji su spremni sjesti za volan novog Porsche automobila.

Porsche je iskustvo koje počinje na stazi. Svaki detalj, svaki zavoj, svaki stisak papučice gasa ostaje u pamćenju kao jedinstven trenutak. Imate premium automobil, ali tražite nešto više? Kultna staza Grobnik, 04. ožujka postat će mjesto na kojem možete testirati najnovije, vrhunske Porsche modele, a potom i podići ljestvicu svoje „vozačke karijere“ kupovinom automobila – onog na kojem motori ne pokreću samo kotače, već i dušu.

Razmišljate o promjeni? Ovaj događaj nije samo prilika za uživanje u adrenalinu. Porsche Centar Zagreb ide korak dalje te za one kojima se iskustvo svidi, nudi mogućnost razmatranja otkupa postojećeg premium vozila i prelaska u Porsche svijet. Ideja je jednostavna - dođite sa svojim trenutnim automobilom čija je novonabavna vrijednosti bila 80.000€ ili više, osjetite što najpoznatija automobilska marka nudi direktno na stazi, a kući otiđite s konkretnom ponudom koja vaš san o Porsche modelu pretvara u stvarnost.

Odabrani gosti imat će priliku upoznati, voziti i doživjeti performanse i dizajn svakog vozila na legendarnoj stazi. Pod mentorstvom certificiranih Porsche instruktora sudionici će sjesti u najnovije Porsche modele, „otpustiti sve kočnice“ i testirati ih u idealnim uvjetima. Ipak, ne očekujte testnu vožnju, jer ovo je puno više od toga.

Zbog iznimno visokih standarda i želje da se svakom gostu posveti maksimalna pažnja, broj mjesta ograničen je na samo 32 sudionika, a kako bi se osigurala homogenost grupe i vrhunski dojam, za prijavu treba ispuniti nekoliko uvjeta:

Vlasništvo premium vozila: Događaj je namijenjen vlasnicima vozila novonabavne vrijednosti od minimalno 80.000 € sa svim davanjima do 5 godina starosti vozila (uz obavezno prilaganje prometne dozvole pri prijavi).

Vlasnička struktura: Ako je vozilo na tvrtku, prijaviti se mogu isključivo vlasnici ili suvlasnici poduzeća.

Minimalna dob: 25 godina.

Kotizacija koja se pretvara u stil: Sudjelovanje na eventu osigurava se kotizacijom od 200 € odnosno vaučerom koji svaki sudionik troši u Porsche Lifestyle Shopu direktno na Grobniku. Bilo da odaberete kultne dodatke, odjeću ili opremu, vaš ulog se isti dan pretvara u autentični dio Porsche svijeta.

Događaj je zatvorenog tipa i bez pratnji, kako bi fokus ostao isključivo na interakciji vozača, Porsche automobila i staze.

S obzirom na ograničen broj mjesta i ekskluzivnost ponude, prijave se tretiraju prema zadovoljavanju kriterija. Svi podaci prikupljaju se u strogoj diskreciji putem LINKA .

Ključne se odluke donose na stazi, zar ne!?