Zagrebački mesar otkriva: Ova dva komada mesa su bolja i jeftinija od bifteka, a svi ih ignoriraju

U videu koji je u kratkom roku privukao veliku pažnju, narator objašnjava kako kupci u mesnicama najčešće traže provjerene, ali i najskuplje komade poput bifteka, T-bonea ili ribeye steaka. No, pritom, kako se navodi, ignoriraju "dva najpametnija reza mesa" koja se kriju u njihovoj vitrini: Flat Iron i Flank steak. "Vjerovali ili ne, Flat Iron je drugi najmekši mišić na cijelom govedu, odmah iza bifteka, a cijena mu je neusporedivo pristupačnija", ističe se u objavi.

S druge strane, Flank steak opisan je kao "apsolutni kralj okusa". Riječ je o dugom i ravnom komadu mesa s trbušnog zida goveda, kojeg odlikuju izražena mišićna vlakna i intenzivan okus. Njegova tekstura ga čini savršenim za marinade, koje duboko prodiru u meso i dodatno ga omekšavaju. Idealan je za brza i ukusna jela poput tacosa, woka ili kao glavni sastojak bogate salate, no ključ je u pripremi: peče se kratko na visokoj temperaturi i, najvažnije, reže na tanke trake poprečno na smjer mišićnih vlakana kako bi bio maksimalno mekan.

Ova objava nije slučajan potez, već dio promišljene strategije kojom Prime Cut, predvođen mladim mesarom Petrom Berislavom "Berom" Bašljanom, nastoji educirati svoje kupce. Početkom 2026. godine, usred tržišnih fluktuacija cijena, ova zagrebačka mesnica pokrenula je kampanju s ciljem promocije "pristupačnog luksuza".

Usmjerili su se upravo na komade mesa poput Flat Irona i Flank steaka, koji pružaju premium iskustvo, ali su lakše dostupni širem krugu ljubitelja mesa. Bašljan je preuzeo obiteljski posao osnovan 1980. godine i u svibnju 2025. proveo potpuni rebranding, transformiravši "Mesnice Bašljan" u moderni Prime Cut – Meat House, boutique prostor koji je postao sinonim za kulturu "američkog" steaka u Hrvatskoj.